René García oficializa candidatura a alcaldía de Hialeah: "Estoy listo para servir donde más me necesite el pueblo"

García, de 50 años, es graduado de Ciencias Políticas por FIU y tiene un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Miami.

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, García explicó que su decisión responde a un profundo compromiso con la ciudad y al deseo de afrontar los retos que enfrenta actualmente. “Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por el bienestar del pueblo de Hialeah”, afirmó.

Una decisión basada en el servicio

La postulación de García ocurre ante la inminente salida del actual alcalde, Esteban Bovo, quien dejará el cargo para ingresar al sector privado. Aunque García fue reelecto como comisionado condal en noviembre pasado, considera seriamente renunciar a ese puesto si concluye que desde la alcaldía podrá tener un mayor impacto en la comunidad.

Recordó que no se presentó como oponente de Bovo en la elección anterior porque acababa de asumir su rol como comisionado. “Nunca pensé que Bovo se iría, aunque lo sospeché después del triunfo de presidente Donald Trump y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de estado, con quien trabaja la esposa de Bovo. Somos amigos, pero él nunca me dijo que planeaba dejar la alcaldía”, comentó.

Retos urgentes en la ciudad

Entre los principales problemas que identifica en Hialeah, García mencionó el deterioro de las calles. Aunque reconoció algunos avances recientes, considera esencial buscar fondos estatales y federales para mejorar la infraestructura vial.

Además, expresó preocupación por el enorme crecimiento urbano que experimenta la ciudad. Si bien reconoce la necesidad de construir más viviendas, señaló que es indispensable proteger las zonas residenciales y analizar cada proyecto con responsabilidad. “La ciudad necesita desarrollo, pero también necesita poner ciertas pautas”, dijo.

Le prestará especial atención a la seguridad pública. "Para mi es importante poder contar con un Departamento de Policía que defienda los intereses de los residentes de nuestra comunidad".

Impuestos y transparencia fiscal

Consultado sobre la posibilidad de bajar los impuestos, García respondió que, aunque es fácil prometerlo en campaña, la realidad es que la tasa de amillaramiento de Hialeah ya es de las más bajas en el condado y a nivel nacional para una ciudad de su tamaño. Reafirmó su compromiso con la eficiencia del gasto público y el uso responsable de los recursos. “Mi historial demuestra que no se trata de palabras, sino de resultados. He trabajado siempre por un gobierno transparente y eficiente”, aseguró.

Una agenda clara para los primeros 100 días

De resultar electo, García adelantó que sus primeras acciones como alcalde incluirán una revisión completa del presupuesto municipal y una auditoría pública de las finanzas de la ciudad. Planea reunirse personalmente con todos los directores de departamento para evaluar su desempeño. Aclaró que cualquier funcionario que no esté comprometido con el servicio a la ciudadanía deberá dar un paso al costado.

“Algunos creen que el pueblo trabaja para ellos. No. Nosotros trabajamos para el pueblo, y eso debe quedar claro desde el primer día”, sentenció.

También considera que su experiencia, relaciones y contactos a nivel estatal y federal le ayudaría a "traer recursos para nuestra comunidad".

Reacción pública y panorama político

La noticia de su postulación ha generado reacciones divididas. Mientras algunos le piden que continúe en su puesto actual en la Comisión del condado, otros celebran su decisión de aspirar a la alcaldía. “La respuesta ha sido, en general, positiva. Me siento humildemente agradecido por el apoyo que he recibido”, expresó.

Su principal adversario, hasta el momento, es el exconcejal Bryan Calvo, quien dejó el Consejo para postularse al puesto de recaudador de impuestos, una carrera que no ganó. García cuestionó esa trayectoria, señalando que “el pueblo es más inteligente de lo que él cree”.

Preguntado si no teme que con la entrada de nuevos concejales a la ciudad, no teme que el ambiente se vuelva más hostil dentro del gobierno local, García indicó que de eso se trata la democracia. "Si no logro un equipo que piense como yo, querría tener personas con las que pueda discrepar de manera responsable. Donde el único interés sea el bienestar de Hialeah. No querría personas que busquen venganzas, ni respondan a intereses creados o traigan odio al gobierno".

Migración y comunidad

Respecto al impacto que podría tener la política migratoria federal en la contienda electoral de Hialeah, una ciudad muy marcada por la inmigración, García afirmó que todas las leyes deben cumplirse, pero llamó a reconocer el valor y las contribuciones de las comunidades inmigrantes en Hialeah. Resaltó que muchos de ellos —venezolanos, colombianos, hondureños, nicaragüenses y haitianos— han sido pilares en el crecimiento de la ciudad y deben ser respaldados mientras no hayan cometido delitos.

Futuro en la Comisión condal y próximos pasos

Aunque ya formalizó su intención de postularse, García aclaró que la decisión definitiva llegará en el período oficial de calificación electoral, que inicia entre finales de junio y comienzos de julio. Hasta entonces, seguirá evaluando junto a su familia y los residentes si debe renunciar a su escaño en la Comisión.

Asegura que, si renuncia, preferiría que su reemplazo sea elegido por votación especial y no por designación.

“Estoy escuchando al pueblo, hablando con todos. Esta decisión se tomará en el momento adecuado, pensando siempre en lo mejor para Hialeah”, concluyó.

