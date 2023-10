Estudiar en español en Estados Unidos, un sueño realizable para todos los latinos

MUST University

MUST University celebra el Mes de la Herencia Hispana.

MIAMI- MUST University, la institución académica reconocida como líder y pionera en educación a distancia de alta calidad, celebra el Mes de la Herencia Hispana expandiendo su plataforma de estudio e innovador programa de aprendizaje y perfeccionamiento, ofreciendo maestrías, licenciaturas y asociados en línea, en español y destinados a jóvenes y profesionales que trabajan.

“Seguimos capacitando a los estudiantes hispanos de todo el mundo para que puedan realizar cambios significativos en sus comunidades, ofreciendo costos asequibles y educación de calidad para destacar en las carreras del futuro”, dijo el doctor y académico Arturo E. Enamorado-Caraccioli, Gerente de Desarrollo de Negocios de MUST, universidad con sede en Boca Ratón, Florida.

Sobre sus programas:

Ofreciendo tres maestrías 100% en línea y completamente en español, la entidad cuenta con programas en Ciencias en Administración de Empresas (MBA), Ciencias en Tecnologías Emergentes en Educación, y Ciencias en Gestión de la Salud.

Cabe destacar que dichas maestrías no requieren un examen de admisión y se completan en un período de 18 a 24 meses, si el estudiante cumple con todos los requisitos necesarios. Permitiendo a los alumnos realizar el sueño de estudiar en una universidad de Estados Unidos, a un costo asequible y desde la comodidad de su hogar.

“Ofrecemos títulos norteamericanos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Contamos con programas de licenciaturas, asociados, y maestrías en los que destacan nuestras alianzas estratégicas con empresas como Microsoft. Además de un equipo de profesionales y docentes altamente calificados capaces de guiar a nuestros estudiantes para posicionarse en el competitivo mercado laborar”, expuso Arturo E. Enamorado-Caraccioli sobre la entidad que cuenta con más de 6 mil estudiantes inscritos, y que entrega un diploma válido en Estados Unidos que además puede ser reconocido en Brasil.

Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES), las universidades públicas de Estados Unidos inscribieron a alrededor de 8,5 millones de estudiantes en línea en 2021. Otros 2,7 millones de estudiantes remotos asistieron a escuelas privadas, incluidos 1,9 millones en instituciones sin fines de lucro y casi 800.000 en escuelas con fines de lucro. Una cifra que confirma que estudiar en línea y de forma remota, es parte de la nueva fórmula del éxito profesional.

“No solo recibimos a miles jóvenes que comienzan su vida académica, sino también a adultos que buscan una segunda oportunidad laboral y reinventar sus carreras profesionales perfeccionándose en áreas de mayor rentabilidad”, añadió el laureado académico de origen hondureño.

Sobre la entidad:

Fundada en el año 2017 por el profesor y empresario brasileño Antônio Carbonari Netto, el primer brasileño en establecer una universidad 100% en línea en territorio estadounidense, Metropolitan University of Science and Technology o MUST, por su sigla en inglés, destaca por ofrecer cursos digitales de alta calidad y un programa de becas que consolida una relación duradera con sus estudiantes.

Además, es una entidad reconocida por su robusta plataforma de educación a distancia e innovadores recursos de interactividad que hacen que el aprendizaje sea divertido, inclusivo, y fácil de ejecutar para estudiantes de todas las edades.

Este próximo 12 de octubre, después de las 4 p.m., en Books & Books de Coral Gables, MUST University celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un networking con estudiantes y miembros de la facultad que participan en sus programas de maestría en español.

MUST University se úbica en la 1960 NE 5th Ave, Boca Ratón, FL 33431

Para más información escribe a [email protected] o visita www.mustedu.com