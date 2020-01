Evaluar a inmigrantes en su propia lengua, el nuevo reto legislativo en Florida

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la legisladora, quien explicó con lujo detalles cuál es el propósito de su proyecto y el impacto que espera tenga en la educación en la Florida.

Según Taddeo, lo que está sucediendo en las escuelas de la Florida es que a los niños, desde Kindergarten hasta su graduación de High School que están en el programa ESOL (inglés para nativos de otros idiomas), están obligados a hacer un examen de Evaluaciones de Estándares de la Florida (FSA, por sus siglas en inglés) en el que tienen que demostrar cuánto han aprendido en sus clases de Matemáticas y Ciencias.

Injusto

El problema es que dichas evaluaciones se efectúan en idioma inglés, “ya es difícil contestar en esos exámenes sobre preguntas de Matemáticas o Ciencias en el idioma natal y, sin embargo, a estos alumnos les exigen que lo hagan en un idioma que aún no dominan. Los sientan en un aula y les dan un diccionario para que ellos miren cómo lo pueden contestar”, puntualizó la legisladora.

La senadora considera que este hecho es “injusto” porque “según la ley federal, las escuelas deberíamos tratar a todos los estudiantes por igual. Al respecto, la mayoría de los estados donde existe un gran número de emigrantes como California, Nueva York y hasta un estado tan conservador como Texas, examinan a los estudiantes [ESOL] en su idioma natal, mientras aprenden inglés.

El proyecto de ley, que debe ser aprobado en las dos cámaras del Congreso de la Florida, está patrocinado por los legisladores demócratas Jason WB Pizzo, José Javier Rodríguez, Víctor M. Torres, y Janet Cruz. Además, por la senadora estatal republicana Anitere Flores.

Para Rosa Castro, especialista en educación quien participó en la elaboración de la propuesta, “en la actualidad lo que estamos haciendo en Florida es igual a darle a un ciego un examen escrito”.

“Hemos identificado a ciertos muchachos que no tienen dominio del inglés y les estamos imponiendo un examen en inglés que tiene consecuencias muy serias en su futuro. [Estas pruebas] pueden llegar a ser un obstáculo para acceder a los cursos electivos que deseen tomar”, explicó Castro, quien fue profesora de ESOL y es maestra retirada de la Universidad Internacional de Florida, FIU.

Según un documento de la organización UnidosUs al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS, que analiza y compara la educación en los estados donde se ha implementado la posibilidad de hacer exámenes en sus lenguas maternas, el rendimiento de los alumnos que están aprendiendo inglés en Florida ha disminuido de forma constante en la última década. Las habilidades de lecturas en cuarto grado bajaron un 6%. El dominio de las matemáticas también ha decrecido en 3% desde 2009.

Embed

Romper la brecha

El documento señala que “existe una alarmante brecha que se ve reflejada en la tasa de graduación de los alumnos de EL (estudiantes de inglés) de Florida, donde solo el 62% se gradúa, mientras que los alumnos que ya no estudian inglés alcanzan el 82%.”

Este documento de cinco páginas recomienda al Departamento de Educación de Florida a comprometerse en proporcionar apoyos para los estudiantes de inglés que representan el 10.2% de la población estudiantil K-12 del estado, de casi 300.000 estudiantes.

Los exámenes que deben pasar los estudiantes EL de la Florida tienen el agravante de que algunos alumnos no saben incluso leer en su lengua materna y, sin embargo, deben demostrar sus conocimientos en una lengua que no dominan.

El objetivo es que aprendan

La senadora desea que los alumnos aprendan inglés, “pero no castigarles o desmotivarles, mientras lo estén estudiando”.

“Si un estudiante recibe una evaluación negativa en ese examen horrible se puede sentir frustrado. Y sin embargo, el resultado de esa prueba nada tiene que ver con su capacidad o su conocimiento de Matemáticas o Ciencias. Solo refleja el conocimiento de la lengua”, explicó.

Además, la legisladora aseguró que “es sabido que todos los niños aprenden el idioma más tarde o más temprano. Pero debemos evitar castigarles por el hecho de que su idioma natal sea otro”.

Por su parte, el senador Manny Díaz, presidente del Comité de Educación del Senado de la Florida, “considera que a las personas que vienen al país les es más fácil aprender el idioma si tienen la presión para hacerlo”.

No obstante, reconoció que “no debe juzgarse el progreso de un estudiante si este no entiende el idioma en el cual se le evalúa”.

“Me he reunido con la senadora Taddeo y le he facilitado para que se reúna con el Departamento de Educación. La idea es buscar una solución que no cause otros problemas dentro del Departamento”, señaló.

“Entiendo la importancia del problema planteado por la senadora”, sostuvo Díaz, quien destacó que se encuentra trabajando con una propuesta similar presentada por el senador [Tom] Lee, la cual pretende reemplazar los exámenes a los estudiantes LE que tengan problemas con el idioma inglés.

“Deberíamos llegar al punto donde converjan estas dos propuestas y por eso le ofrecí mi ayuda a la senadora”, expresó.

“Un dato significativo es que el proyecto de ley del senador Lee [SB376] es una propuesta de un grupo de estudiantes de su distrito [20] en el centro de Florida. Y se basa en que, aparentemente, existen modelos de exámenes que se pueden usar para reemplazar las pruebas tipificadas estatalmente. El problema radica en que el Departamento de Educación pueda certificar que el material contenido en estas pruebas puede medir los objetivos exigidos estatalmente”, concluyó.