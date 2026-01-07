Evitar ventajas que privilegien o enriquezcan a congresistas federales es el objetivo de la propuesta que impulsa DeSantis

MIAMI.- El gobernador de Florida ,Ron DeSantis, anunció este martes una propuesta legislativa estatal para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en la compraventa de acciones en la bolsa de valores por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos, y reiteró su respaldo al proyecto de ley de la congresista Anna Paulina Luna que busca prohibir el tráfico con información privilegiada a nivel federal. También abogó por limitar el mandato de los legisladores federales.

DeSantis fue contundente en la rueda de prensa en Clearwater, Florida, al pedir respaldo a la propuesta federal cuando dijo que los legisladores federales “deberían aprobar la propuesta legal de la congresista Luna para detener el tráfico con información privilegiada en el Congreso, y todos los miembros de la delegación de Florida deberían apoyarla”.

No es solo Pelosi

El gobernador criticó los rendimientos inusuales de algunos legisladores, a quienes acusó de obtener beneficios difíciles de explicar. “Estamos cansados de ver a miembros del Congreso que, sin ninguna experiencia previa en inversiones, de repente se convierten en inversores extraordinarios y superan a los grandes fondos de cobertura”.

Durante su intervención, subrayó que los tiempos de ciertas operaciones levantan sospechas. “Si compras una acción y sube 400% en un mes, eso es una inversión de una vez en la vida. Sin embargo, estas personas parecen lograrlo con frecuencia”.

DeSantis añadió que el problema atraviesa a ambos partidos y mencionó como ejemplo el portafolio de Nancy Pelosi, aludiendo a fortunas acumuladas tras décadas en el Congreso.

Propuesta de Florida

Amparada en precedentes del Tribunal Supremo que permiten a los estados regular procedimientos electorales para proteger la integridad del voto, la propuesta de Florida establece un nuevo requisito al momento de calificar para cargos federales. El candidato debe declarar planea negociar acciones individuales si resulta electo. Según DeSantis, “cuando un candidato califique para un cargo federal, habrá una casilla para indicar si piensa negociar acciones mientras esté en el Congreso. Y, al buscar la reelección, deberá responder si cumplió su palabra”.

El gobernador aclaró que una prohibición directa desde el ámbito estatal podría chocar con la jurisprudencia federal, por lo que la solución definitiva debe aprobarse en el Congreso de la nación.

Respaldo de Anna Paulina Luna

La congresista Anna Paulina Luna agradeció públicamente el liderazgo del gobernador y sostuvo que los datos justifican una acción inmediata. Señaló que el portafolio bursátil de Nancy Pelosi habría registrado retornos de hasta 17.000%, superando ampliamente a inversionistas de referencia, y que los miembros del Congreso que operan acciones, en ambos partidos, obtienen en promedio retornos cercanos al 600%, por encima del desempeño del mercado. “¿Cómo esperar que trabajen verdaderamente para el pueblo estadounidense si esto es lo que está ocurriendo?”, cuestionó, al calificar la práctica como “incorrecta” y urgir a que termine.

Luna subrayó que su proyecto es el más bipartidista actualmente en el Congreso, con apoyos inesperados, y anunció que ya se reunió con el presidente de la Cámara y que habrá una iniciativa en el pleno en el próximo trimestre para poner fin de manera permanente al insider tradingen Washington, agradeciendo a DeSantis por encabezar un esfuerzo “políticamente difícil, pero correcto”.

Datos que impulsan la reforma

El impulso a esta iniciativa se sustenta en cifras que, según el gobernador, explican el creciente malestar ciudadano con el Congreso. Solo en 2025, los miembros del Capitolio ejecutaron más de 13.000 operaciones bursátiles, por un volumen superior a los 635 millones de dólares, en un contexto en el que más de 200 integrantes de la Cámara de Representantes y más de la mitad del Senado mantienen inversiones en acciones individuales.

Para DeSantis, aun en ausencia de delitos comprobados, este nivel de actividad financiera alimenta la percepción de conflictos de interés y debilita la confianza pública.

Las encuestas citadas en el comunicado de la oficina del gobernador reflejan que el 86% de los estadounidenses, sin distinción partidista, apoya prohibir o restringir estas prácticas, un respaldo que contrasta con la inacción legislativa en Washington.

De hecho, iniciativas bipartidistas como el Restore Trust in Congress Act (H.R. 5106), con más de 100 copatrocinadores, permanecen estancadas sin siquiera haber sido consideradas en audiencias de comité, lo que, a juicio del gobernador, refuerza la necesidad de presionar desde los estados para forzar un cambio.

La decisión personal de DeSantis

El gobernador relató que, al asumir cargos electos, optó por no negociar acciones.“Desde el primer día dejé de operar acciones. Preferí evitar cualquier duda sobre si una decisión pública podía beneficiar una inversión personal”

“La gente ya tiene una baja estima del Congreso; cuando ve estas prácticas, la confianza se erosiona aún más”.

Límites de mandato en el Congreso

Además de apoyar el proyecto de ley de Luna para poner fin al uso de información privilegiada en el Congreso, DeSantis abogó por impulsar una enmienda constitucional para limitar los mandatos de los legisladores federales.

El mandatario dijo estar liderando el esfuerzo en el país para que los estados certifiquen la enmienda para limitar los mandatos del Congreso y que 12 estados estaban a bordo, incluida Florida.

