Exconcejala de Hialeah suspendida por el gobernador reparte culpas: "detrás de todo está el alcalde Bovo"

Dejó entrever que el origen de sus problemas con la justicia se debe a que durante su etapa como concejala trató de informar a la comunidad de los acontecimientos existentes en Hialeah. “Sin embargo, el alcalde Bovo no quiere que se informe a la comunidad porque no le conviene”.

Derroté a uno de los suyos

“Permítanme comenzar destacando nuestra victoria en la elección histórica contra los poderes y las agendas que actualmente dominan nuestra ciudad. Junto a los residentes de Hialeah derrocamos a una vieja amiga y aliada política del alcalde Bovo [Vivian Casals Muñoz], alguien que es pariente de un exalcalde y muy profundamente involucrada con los negocios internos con los desarrolladores aquí en la ciudad de Hialeah”, dijo, buscando argumentos que justifiquen su cese.

Amenazas

Más adelante, afirmó haber enfrentado numerosas amenazas por parte del alcalde: “Hace varios meses, en un arrebato de ira, él me dijo que el tiempo para honrarme a mí misma estaría llegando muy pronto a su fin. Eso está publicado en la página de la reunión de Hialeah. También he recibido amenazas de acciones legales por simplemente ayudar a nuestros electores”.

“Me han amenazado y me han faltado al respeto por expresar inquietudes sobre una persona que fue puesta en un comité de vivienda asequible por el alcalde Bovo y el presidente del Concejo, Jesús Tundidor. Irónicamente, esa persona ha estado involucrada en un fraude de cuatro millones de dólares. Un robo de fondos gubernamentales en un proyecto de vivienda asequible. Un fraude admitido en el cual este individuo tuvo que aceptar un acuerdo de acción diferida para no enfrentar la justicia y devolver los cuatro millones, más una multa de un millón de dólares. Esta persona traicionó la confianza pública de un programa para personas vulnerables y ahí está puesto por el alcalde y el presidente del concejo. Porque, a pesar de haber traicionado la confianza pública, esta persona es un gran donante y amigo del alcalde, del presidente del Concejo y de todos sus compinches”.

Pacheco dijo que se refería al constructor Michael Wohl, a quien ella se opuso cuando lo nombraron miembro del comité de vivienda asequible. Incluso creó una petición en la plataforma change.org para solicitar que lo removieran de ese grupo de trabajo.

Sin notificación

La exconcejala se quejó de que nadie le notificara su suspensión, “ni el gobernador ni la Ciudad de Hialeah. No he recibido ni una llamada, ni un correo electrónico, ni un mensaje de texto”.

“Es inapropiado e irrespetuoso que un funcionario electo se entere de su suspensión por las redes sociales”.

No me van a callar

Más tarde añadió que el alcalde Bovo ya la había juzgado en su comunicado de prensa al decir que “sentía una decepción por mis acciones y que esperaba dejar atrás este oscuro capítulo para la ciudad. Sin embargo, la única oscuridad de nuestra ciudad es la corrupción y la mala conducta que he estado exponiendo y voy a seguir exponiendo porque no me van a callar”.

Dijo que “se están realizando cambios de zonificación para enriquecer a sus donantes políticos, sin notificar a los residentes adecuadamente como requiere la ley, y nuestra ciudad se está vendiendo a los desarrolladores pieza por pieza a personas muy poderosas”.

Sostuvo que el alcalde Bovo tiene la costumbre de acusar a la gente de criminalidad. “Que me lo haga a mí no me sorprende. Así ha tratado a los residentes que acuden a la Ciudad de Hialeah tanto para expresar una preocupación como a los que asisten a las audiencias de cumplimiento del código o planificación y zonificación. También, quienes no expresan puntos de vista que coincidan con los del alcalde son removidos a la fuerza de este ayuntamiento que se dirige como si estuviera ubicado en La Habana, Cuba comunista, y el dictador Bovo Castro al mando”.

Insto al FBI

“Sé que deben estar muy nerviosos por lo que estoy revolviendo y por lo que voy a seguir revolviendo”, advirtió.

“Hago un llamado al FBI y a todas las autoridades: tienen que entrar a esta Ciudad de Hialeah, a este Ayuntamiento, e investigar minuciosamente todas las actividades de todos los funcionarios, sus transacciones y sus comunicaciones porque hay un sinfín de actividad ilegal”.

Soy inocente

En el único momento que hizo referencia a su caso legal dijo que “las acciones que se han presentado en mi contra tienen motivaciones políticas. El alcalde dice que esto empezó antes de que él fuera alcalde y antes de que yo fuera concejal. No puedo entrar en detalles, pero sé de muchas cosas que tengo confirmadas que dicen que yo no tenía por qué estar involucrada en ese caso. Porque eso no tiene que ver conmigo y soy inocente de todo”.

Afirmó que sus abogados le aconsejaron no hablar sobre el caso, pero dijo ser inocente, estar tranquila y dormir bien por las noches.

Reacciones

Al preguntarle al presidente del Concejo sobre una reacción, lamentó lo que está pasando a un miembro del órgano legislativo que él dirige, pero “los cargos son muy preocupantes. Estamos hablando de más de 19 millones de dólares en fraude al Medicare”.

“Los cargos no están vinculados con la ciudad de Hialeah. Vamos a tener un ojo para ver lo que pasa con las investigaciones”.

El alcalde Bovo tildó todas estas acusaciones de maniobra y dijo estar logrando “que las personas hablen más de las acusaciones de ella en vez de hablar sobre lo que se le está acusando a ella, que es serio”.

“Si la defensa a sus problemas va a ser echarme la culpa a mí, creo que va a tener problemas serios en su defensa. Porque estas son cosas que pasaron de los años 2017 al 2020 y ella no era concejal y yo no era alcalde de la ciudad de Hialeah. Por lo tanto, decir que esto era una conspiración en contra de ella para callarla me parece que trata de desviar algo serio que mancha el nombre de la ciudad de Hialeah”, dijo el alcalde en un programa de radio. Lamentó lo que está pasando y dijo que Pacheco es inocente hasta que no se compruebe lo contrario.

“Pero los cargos son serios, hablan de narcóticos, hablan de abuso de dinero. Me parece que debe concentrarse en lo que tiene por delante y dejar de echarme la culpa a mí o a la Ciudad”, concluyó Bovo en entrevista radial.

