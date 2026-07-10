viernes 10  de  julio 2026
ACCIDENTE

Investigan caída de una niña de 8 años desde un tercer piso en North Miami Beach

La menor fue trasladada en helicóptero a un centro de trauma tras el accidente. Permanece en condición estable y, por ahora, la policía descarta un hecho criminal

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Las autoridades investigan las circunstancias en las que una menor de 8 años cayó desde un tercer piso de un edificio de apartamentos en North Miami Beach la mañana del jueves.

El Departamento de Bomberos de Miami Dade (MDFR) respondió a la emergencia en el inmueble ubicado en el bloque 2150 de la calle 169 del noreste, luego de recibir un reporte sobre una persona que había caído desde gran altura.

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Al llegar, agentes de la Policía de North Miami Beach (NMBPD) encontraron a la menor consciente y alerta. Posteriormente fue trasladada en helicóptero a un centro de trauma, donde permanece hospitalizada en condición estable. De acuerdo con la policía, no sufrió fracturas.

Según el relato ofrecido por la propia paciente, intentaba pasar de una ventana al balcón del apartamento cuando perdió el equilibrio y se precipitó al vacío.

Un video grabado por un testigo y compartido por medios locales muestra a tres adultos auxiliándola instantes después del incidente, mientras permanecía consciente y podía mover los brazos.

Un vecino declaró que alcanzó a verla colgando de la ventana y corrió para intentar ayudarla, aunque no logró llegar antes de que ocurriera la caída.

La NMBPD informó que uno de los padres se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el accidente y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya cometido un delito. El caso continúa bajo investigación.

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