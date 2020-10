"Familias hispanas necesitan ser representadas en el sur de Miami-Dade"

Tras una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS, Maldonado, hijo de padres colombianos y quien desde 2009 se ha desempeñado como concejal de la ciudad de Homestead, afirmó que en ese distrito se han favorecido a otras minorías, sin tener en cuenta “a los miles de hispanos que viven en el sur del condado”.

Sobre McGhee, un demócrata que ha ocupado la silla del distrito 117 de la Cámara de Representantes de la Florida desde 2012, Maldonado opinó que “él solo quiere desfinanciar a la Policía, no quiere a nuestros policías y su enfoque no es el de nuestra comunidad”.

¿Cómo se describe Elvis Maldonado?

Mis padres son la ciudad de Barranquilla, Colombia. Yo nací aquí en los Estados Unidos. He vivido en la ciudad de Homestead desde que tenía cinco años. Tengo dos niñas de 21 y 19 años. Soy viudo, mi esposa murió de cáncer hace ocho años. Me ha tocado criar a mis niñas, servir a la comunidad, trabajar como pequeño dueño de negocio y como comisionado yo siempre he dedicado mi vida a lo que es el servicio al pueblo. Es algo que siento que quiero para continuar lo que he venido haciendo en esta área. No puedo abandonar a mi gente.

Mas de una década en el Concejo de Homestead. ¿Por qué quiere llegar a la Comisión de Miami-Dade?

Hay que entender que esa área del distrito 9 ha crecido demasiado. Hay muchas familias de hispanos que se han mudado para esta zona y necesitan una representación. Hay muchas necesidades en esa comunidad. Yo he servido a esta comunidad en los últimos 10 años, por eso quiero llevarle progreso a esa comunidad, hace el cambio que se necesita ahí. En realidad, no tenemos representación latina y esa es una de las razones por las que quiero posturlarme en estas elecciones.

Es decir, lo que quiere usted es que haya más presencia hispana en ese distrito.

Así es. El comisionado que ha estado allí por los últimos 27 años es Dennis Moss, que se ha enfocado en su comunidad, pero qué pasa con los latinos que estamos ahí. Esa representación dónde está. Ese tiempo del comisionado Moss fue muy pobre. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que él ha abandonado al pueblo del sur de Miami-Dade. Hay muchas necesidades en esta área. Él solo se ha enfocado en su pueblo.

Su rival Kionne McGhee recibió el apoyo de Moss. ¿Qué piensa de su contrincante?

Él es un político que ha hecho su carrera en la Cámara de Representantes del estado. Es una persona del Partido Demócrata y su campaña consiste en lo que hoy en día estamos hablando y es desfinanciar a la Policía. Él no está respaldando a nuestros policías, a la comunidad de su área; él tiene otro enfoque que no es el de la comunidad.

¿Cuál es el enfoque de Elvis Maldonado?

El tráfico es un problema grave que tenemos en todo el condado. En esa área del distrito 9, no tenemos la infraestructura vial para todas las personas que se están mudando para esa zona. También el crimen está alto porque no tenemos suficientes policías. Asimismo, necesitamos traer muchos más trabajos porque todo el mundo de nuestra comunidad tiene que viajar a Miami para trabajar; no tenemos trabajos locales el sur de Miami-Dade.

Homestead es la despensa agrícola de Miami-Dade. ¿Qué piensa hacer para fortalecer la agricultura y la mano de obra en esa parte del condado?

La agricultura hay que protegerla. Hoy en día sabemos que mucha gente quiere comprar tierra, quieren hacer fincas. Si guardamos y cuidamos esa área de agricultura, las personas que se dedican a esta acitividad pueden crecer y producir más. Hay familias en nuestra área que producen pescado. Si protegemos esta área, también podemos traer más trabajo para nuestra comunidad que está creciendo.

Mucha gente está comprando vivienda en el sur del condado. ¿Qué hacer para que también haya vivienda asequible para las personas de bajos ingresos?

Ese es un problema grave que afecta a todo Miami-Dade. Tenemos mucho espacio disponible, se están construyendo condominios para personas que no pueden pagar precios de casa en el área de Miami y lo puedan hacer en el sur del condado. Eso es algo en lo que estamos trabajando para asegurar que la gente se pueda mudar a nuestra comunidad y pueda comprar una casa que pueda pagar.