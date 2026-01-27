Fatal persecución en Deerfield Beach deja un sospechoso muerto dentro un lago

Equipos especializados, incluidos buzos, unidades caninas, aviación y personal del cuerpo de bomberos, relaizaron las labores de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera un tercer ocupante en el auto.

Personal de rescate y salvamento desarrollaron las labores correspondientes en la escena.

DEERFIELD BEACH.- Un presunto implicado en una serie de robos a vehículos murió la madrugada del martes luego de que el automóvil en el que huía se estrellara y cayera en un lago en Deerfield Beach, informó la Oficina del Alguacil de Broward (BSO).

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió poco antes de las 4:00 a.m., tras recibirse una llamada que alertaba sobre varios individuos sustrayendo pertenencias de automóviles estacionados en la cuadra 700 de Deer Creek Lakeside Way.

Al llegar los agentes al lugar, se percataron que los implicados emprendieron la huida en un carro, que terminó fuera de control y cayó en un lago ubicado en las inmediaciones de Lakeside Way y Lakeside Drive.

Uno de los ocupantes logró salir del agua por sus propios medios y alcanzar tierra firme, donde fue detenido por las autoridades. Al menos otra persona quedó atrapada dentro del vehículo sumergido.

De acuerdo con BSO, uno de los primeros uniformados en responder se lanzó al agua en un intento por rescatar a los ocupantes, sin lograr extraerlos del automóvil.

Posteriormente, el cuerpo de un hombre fue recuperado del lago. Equipos especializados, incluidos buzos, unidades caninas, aviación y personal del cuerpo de bomberos, continuaban las labores de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera un tercer ocupante en el auto.

Los detectives mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, confirmar la identidad de la víctima y determinar cuántas personas se encontraban en el interior del medio de transporte al momento del accidente.