Florida: Víctima de violencia policial en Jacksonville anuncia demanda federal

Momento en el que la policía de Jacksonville, Florida agrede al conductor.

MIAMI.- El joven afroamericano William McNeil Jr., de 22 años, cuya golpiza a manos de oficiales de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO), Florida , en julio provocó indignación nacional tras viralizarse en redes sociales, anunciará este miércoles 10 de septiembre de 2025 la presentación de una demanda federal contra el oficial D. Bowers y la ciudad de Jacksonville. El anuncio se realizará a las 11:00 a. m. en la iglesia The Sanctuary at Mount Calvary, acompañado de los reconocidos abogados de derechos civiles Ben Crump y Harry Daniels.

El incidente ocurrió cuando McNeil fue detenido por supuestamente no tener las luces encendidas. En el video, que circuló ampliamente en redes sociales, se observa cómo el joven cuestiona la razón de la parada policial, a lo que un agente responde que era por no tener las luces encendidas, pese a ser de día y no estar lloviendo. Al insistir en querer hablar con un supervisor, los oficiales destrozaron la ventana del vehículo y lo golpearon repetidamente en el rostro.

Este hecho encendió protestas y llamados a la rendición de cuentas en Florida y otras partes del país. El episodio, ampliamente difundido en julio, fue interpretado como un nuevo ejemplo de uso excesivo de la fuerza.

Este martes, los abogados de McNeil solicitaron formalmente al Departamento de Justicia (DOJ) que abra una investigación federal sobre la agresión, elevando el caso más allá del ámbito local.

Anuncio de la demanda

La conferencia de prensa del miércoles en el The Sanctuary at Mount Calvary, 2360 Kings Road, Jacksonville, FL, contará con declaraciones del propio McNeil y de sus representantes legales. Tanto Crump como Daniels han encabezado casos de alto perfil vinculados con la brutalidad policial y la defensa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana.

El abogado Ben Crump, en particular, ha estado involucrado en procesos legales de alcance nacional como los casos de George Floyd, Breonna Taylor y Trayvon Martin, mientras que Harry Daniels ha liderado demandas en el sur de Estados Unidos por violencia policial y discriminación racial.

Detalles del evento

El anuncio busca no solo responsabilizar al oficial implicado y a la ciudad, sino también enviar un mensaje nacional sobre la necesidad de frenar los abusos policiales y garantizar justicia para las víctimas de violencia racial.