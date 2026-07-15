FDA aprueba dosis inicial de fármaco para Alzhéimer que se suministra en casa

En EEUU hay alrededor de siete millones de ciudadanos con Alzheimer

REDACCIÓN.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) aprobó una dosis inicial en casa del fármaco contra el Alzheimer de Eisai (TYO:4523) y Biogen (NASDAQ:BIIB), lo que permite a algunos pacientes comenzar el tratamiento con inyecciones administradas por ellos mismos o por un cuidador.

Las dos empresas dedicadas a la investigación y elaboración de medicamentos anunciaron que los resultados de un estudio llamado LEADER, realizado en condiciones reales, muestran que casi el 83 % de los pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) en etapa temprana tratados con un medicamento de aplicación en el hogar, se mantuvieron estables (75,9 %) o experimentaron mejoría clínica (6,6 %) durante un promedio de 17 meses de tratamiento.

Eisai Co., Ltd. y Biogen Inc son dos compañías farmacéuticas y biotecnológicas líderes a nivel mundial, especialmente reconocidas por su trabajo en neurología y por desarrollar tratamientos innovadores para enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la atrofia muscular espinal y diversos tipos de cáncer.

El medicamento llamado LEQEMBI® (lecanemab) aportó hallazgos consistentes en todos los grupos de pacientes, independientemente de sexo, raza, etnia o genotipo APOE, lo que refuerza la eficacia del anticuerpo monoclonal en poblaciones diversas.

El análisis fue presentado en la sesión “Developing Topics Session #3-33-DEV-A: Lecanemab Three Years Post-Approval: A Comprehensive Multicenter, Real-World, Retrospective Study (LEADER)”, durante la Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®) 2026, celebrada en Londres y en formato virtual.

Un estudio amplio y representativo

El estudio LEADER, de tres años de duración, integra datos de 13 centros clínicos en Estados Unidos, con información de historiales médicos, encuestas y entrevistas a profesionales de salud. La cohorte analizada incluyó 432 pacientes que habían recibido al menos siete infusiones de LEQEMBI hasta mayo de 2026.

La mayoría de los participantes tenía 74 años en promedio, y el 55,8 % eran mujeres. En el inicio del estudio, 63,9 % presentaba deterioro cognitivo leve (MCI) debido a Alzheimer y 36,1 % cursaba demencia leve por Alzheimer.

Tratamiento continuo y beneficios sostenidos

Los pacientes recibieron LEQEMBI durante un promedio de 520 días, con una media de 26 dosis administradas. Los investigadores destacaron que el tratamiento continuo podría ayudar a mantener a los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad por más tiempo, al actuar sobre la patología subyacente mediante la eliminación de placas de beta-amiloide y protofibrillas solubles.

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FUENTE: REDACCIÓN