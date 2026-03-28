sábado 28  de  marzo 2026
NUEVA ETAPA

FIU apuesta por Joey Cantens para relanzar su programa de baloncesto

El nuevo entrenador principal del equipo masculino regresa a Miami con un plan enfocado en reconstrucción, identidad de juego y captación de talento, en un momento clave para la universidad

Este viernes 26 de marzo marcó un cambio en la dirección técnica y un nuevo rumbo para el equipo en la Conference USA.

Este viernes 26 de marzo marcó un cambio en la dirección técnica y un nuevo rumbo para el equipo en la Conference USA.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Joey Cantens durante su intervención tras ser nombrado entrenador principal del equipo de baloncesto de FIU.

Joey Cantens durante su intervención tras ser nombrado entrenador principal del equipo de baloncesto de FIU.

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Joey Cantens recibe, por parte de los directivos del centro universitario, la camiseta de los Panthers en un gesto simbólico de bienvenida al equipo.

Joey Cantens recibe, por parte de los directivos del centro universitario, la camiseta de los Panthers en un gesto simbólico de bienvenida al equipo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Jeanette Nunez, presidenta de FIU.

Jeanette Nunez, presidenta de FIU.

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Scott Carr, director de deportes de FIU.

Scott Carr, director de deportes de FIU.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
“De verdad que gracias a Dios por la oportunidad. Yo crecí en Miami y para mí es especial regresar a casa, con la familia, y representar a FIU”, dijo Joey.

“De verdad que gracias a Dios por la oportunidad. Yo crecí en Miami y para mí es especial regresar a casa, con la familia, y representar a FIU”, dijo Joey.

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Nuñez, Cantens y Carr respondieron preguntas de los asistentes.

Nuñez, Cantens y Carr respondieron preguntas de los asistentes.

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Jason MacBain, subdirector asociado sénior de avance de marca en FIU.

Jason MacBain, subdirector asociado sénior de avance de marca en FIU.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
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MIAMI. La Universidad Internacional de Florida (FIU) inicia una nueva etapa en su programa de baloncesto masculino. La presentación oficial de Joey Cantens como entrenador principal este viernes 26 de marzo no solo marcó un cambio en la dirección técnica, sino también un intento por redefinir el rumbo de un equipo que busca estabilidad y resultados dentro de la Conference USA.

El anuncio, realizado en el campus Modesto Maidique, reunió a autoridades universitarias, entre ellas la presidenta de FIU, Jeanette M. Nuñez, y el director atlético, Scott Carr, quienes respaldaron la designación como parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad del programa.

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Para Cantens, el nombramiento tiene una dimensión personal.

“De verdad que gracias a Dios por la oportunidad. Yo crecí en Miami y para mí es especial regresar a casa, con la familia, y representar a FIU”, expresó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Su llegada se produce en un contexto que exige reconstrucción. FIU viene de una temporada irregular y sin presencia destacada en el panorama nacional, lo que convierte esta designación en una apuesta por un perfil que combina conocimiento del entorno local, experiencia en desarrollo de talento y una visión ofensiva definida.

Rearmar desde la base

El primer paso, según explicó el propio entrenador, será la conformación del equipo de trabajo y la evaluación del grupo actual.

“Ahora tenemos que empezar con el staff, los coaches. Vamos a comenzar a escoger jugadores. Hay ocho jugadores que pueden regresar el año que viene, que ya estaban aquí. Entonces tenemos que decidir quién quiere quedarse, quién se puede quedar y empezar a buscar. Puede ser que lleguen entre ocho a diez jugadores nuevos que quieran venir a Miami, a FIU”, detalló.

Ese proceso marcará el tono de una etapa que apunta a renovar buena parte del plantel, en un programa que necesita encontrar cohesión y consistencia competitiva.

El momento en que recibió la llamada también refleja la rapidez con la que se concretó su llegada.

“Mi equipo de Daytona estaba jugando en Kansas, en el torneo nacional de junior college, y yo en ese momento no estaba con el equipo. Yo estaba en una reunión y me llamó Scott, me ofreció el trabajo. Claro que dije que sí. Salió en Twitter, salió en internet, y con mi equipo todavía no habíamos hablado. Cuando regresé al hotel y hablamos, ellos estaban muy contentos y disfrutando conmigo la oportunidad”, relató.

Talento y estilo de juego

Sobre el grupo, Cantens reconoce una base con potencial, aunque sujeta a decisiones inmediatas sobre continuidad y estructura.

“Bueno, el año pasado tuvieron mucho talento. Por eso quiero que regresen los jugadores que estaban aquí el año pasado y ver cómo seguimos”, señaló.

Más allá de los nombres, el nuevo entrenador tiene claro el modelo que quiere implementar.

“Nada más que estrategia de trabajo para posicionar el equipo. Yo pongo mucha energía en el lado ofensivo”.

Ese enfoque se traduce en una propuesta concreta:

“Vamos a jugar un estilo muy rápido. Vamos a tirar mucho de tres. Para mí es importante jugar con ritmo alto”.

El planteamiento apunta a una identidad más dinámica, en línea con las tendencias actuales del baloncesto universitario.

Inicio inmediato

El proceso ya está en marcha. Cantens no tendrá margen amplio de adaptación y comenzará de inmediato su trabajo con el equipo. De hecho, adelantó que este viernes a las 2 p. m. sostendría su primer encuentro con los jugadores y asistiría por primera vez a una práctica.

Su mensaje final estuvo dirigido a la comunidad que rodea al programa.

“Un mensaje: gracias a todos los fanáticos de Miami que me siguen. Gracias, Miami. Espero que nos veamos en los partidos”.

El reto para FIU no es menor. La llegada de Cantens representa más que un relevo en el banquillo. Es una apuesta por redefinir una identidad competitiva en un entorno exigente, donde el talento local, la conexión con la comunidad y los resultados deberán alinearse para sostener el proyecto.

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