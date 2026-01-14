miércoles 14  de  enero 2026
Florida revive debate sobre la marihuana recreativa, ¿se podría cultivar en casa?

Un proyecto de ley del senador demócrata Carlos Guillermo Smith plantea permitir la posesión de hasta cuatro onzas y autorizar el cultivo doméstico para pacientes médicos

Por Daniel Castropé

MIAMI.- El senador demócrata Carlos Guillermo Smith presentó ante el Congreso de Florida el proyecto de ley SB 1398, con el propósito de legalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos.

La medida en ciernes propone autorizar a los mayores de 21 años la posesión legal de hasta cuatro onzas de cannabis o productos derivados, con un límite de 2.000 miligramos de THC.

Según su promotor, esta acción legislativa responde a la voluntad expresada por la mayoría de los votantes en 2024 y pretende reestructurar por completo el modelo económico de esa industria en el estado floridano.

Monopolio y equidad

La pieza legislativa va más allá de la simple despenalización. La iniciativa de Smith contempla un marco regulatorio que aspira a desmantelar el sistema de "integración vertical" vigente en Florida.

Actualmente, una sola empresa debe controlar todo el proceso, desde el cultivo hasta la venta, lo cual favorece a grandes corporaciones y limita la competencia, de acuerdo con el legislador.

La SB 1398 propone un sistema de licencias desglosadas para cultivadores, procesadores, transportistas y minoristas, con la intención de abrir las puertas a las pequeñas y medianas empresas.

Adicionalmente, el texto aborda una demanda histórica de los pacientes de marihuana medicinal: el autocultivo. De aprobarse la ley, los usuarios registrados podrán mantener hasta seis plantas en sus residencias.

En el ámbito de la justicia penal, la propuesta incluye mecanismos para que las personas con condenas previas por delitos que la nueva ley legalizaría puedan solicitar la eliminación de sus antecedentes o la revisión de sentencias.

Eco de las urnas

La presentación de este proyecto ocurre en un contexto político tenso. Durante las elecciones de 2024, la Enmienda 3 obtuvo el respaldo del 56% del electorado, una mayoría clara que, sin embargo, resultó insuficiente ante el requisito constitucional del 60% para aprobar enmiendas ciudadanas.

Smith sostuvo que la “Legislatura está ignorando un mandato popular” y argumentó lo que llama la “incoherencia” de mantener la prohibición en un lugar que se autodenomina el "Estado Libre de Florida".

No obstante, el camino para la SB 1398 se vislumbra complejo. La mayoría republicana en Tallahassee mantiene una postura reticente hacia la legalización por vía estatutaria.

El gobernador Ron DeSantis ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición, al citar preocupaciones sobre el orden público, la seguridad vial y la omnipresencia del olor a cannabis en espacios urbanos.

