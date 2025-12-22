lunes 22  de  diciembre 2025
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

El sorteo de este lunes 22 de diciembre alcanza los $1,600 millones

Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.

Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.

AP
Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- El premio mayor de Powerball sigue rompiendo récords: llegará a 1,600 millones de dólares en el sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025, consolidándose como el cuarto más grande en la historia del juego y el quinto entre todas las loterías de Estados Unidos.

El resultado del pasado sábado no dejó a nadie con el boleto ganador. Los números extraídos fueron 4, 5, 28, 52, 69 y Powerball rojo 20, con multiplicador Power Play de 3x, lo que hace que el enorme acumulado continúe creciendo.

Entre los afortunados que acertaron cinco números y ganaron 1 millón de dólares se encuentran varios jugadores de Florida, además de boletos vendidos en California, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Ohio y Michigan. La participación del estado naranja destaca por la gran afluencia de jugadores que, desde la semana pasada, han llenado gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia, tentando la suerte.

Esta es la quincuagésima quinta extracción consecutiva sin un ganador del premio mayor, superando la racha anterior de 42 desde que Powerball comenzó en 1992. Las probabilidades de acertar los seis números siguen siendo de 1 entre 292,2 millones, según informaron los organizadores.

En ciudades como Miami, Orlando y Tampa, los comercios reportan largas filas mientras los jugadores compran sus papeletas de último minuto, reflejando el entusiasmo que genera la posibilidad de soñar en grande, aunque sea por un momento, y el ambiente propio de la temporada navideña.

Lo cierto es que con la suma dispuesta para este lunes, Florida se mantiene en el centro de atención, mientras millones de personas en todo el país esperan con la esperanza de llevarse el premio mayor más grande en la historia reciente de la lotería.

