Florida se prepara para votar sus elecciones primarias

Les siguen Michael Bloomberg en cuarta posición con 9.3%, Amy Klobuchar en quinta con 5 % y Pete Buttigieg en sexta con 4.3%.

De ellos destaca también Bloomberg, que a diferencia de Biden y Sanders, que se ha ocupado más de sus respectivas campañas en Iowa y otros estados que votan antes que Florida, ha dedicado millonarias sumas de dinero para hacer sentir su nombre en el Estado del Sol.

Por otra parte, el Partido Republicano, que cuenta con cerca de cinco millones de miembros en la Florida, presenta a cuatro candidatos en Florida, Roque “Rocky” De La Fuente, Donald J. Trump, Joe Walsh y Bill Weld, pero todos dan por hecho que la postulación del presidente Trump será validada.

En total, teniendo en cuenta los afiliados de otros partidos menores, como libertarios, reformistas y constitucionalistas, entre otros, el registro de votantes a ejercer su voto en las primarias asciende a unos 10 millones de floridanos.

Los independientes, que son aquellos que no tienen afiliación política, suman unos 3.7 millones pero no podrán votar en las elecciones primarias de Florida.

Entre las cifras a tener en cuenta, resalta la incorporación de 615.000 nuevos ciudadanos estadounidenses en la Florida, que podrían estar inscritos para votar en los próximos días y marcar la diferencia en el resultado final.

“Hemos lanzado la campaña nacional New Americans Vote 2020 para animar a quienes se han hecho ciudadanos de este país a que sus voces sean escuchadas el día de la elección”, señaló la vicedirectora de National Partnership for New Americans (NPNA), Nancy Flores.

A tener en cuenta

El 17 de marzo demócratas, republicanos y afiliados de otros partidos menores, como libertarios, reformistas y constitucionalistas, entre otros, acudirán a las urnas a depositar sus votos.

Dos semanas antes, el sábado 7 de marzo, comenzará la llamada votación temprana, que esta vez culminará el sábado 14, tres días antes de la elección primaria final.

Anteriormente, tomar fotografías dentro de un colegio electoral estaba prohibido. A partir de ahora, las cosas son parcialmente diferentes: se podrá hacer fotografía a la papeleta de votación.

“No nos gusta la idea. Pensamos que intimidar a otros votantes pero fue aprobada (por el Congreso estatal), así que tendremos que acostumbrarnos a ver a la gente tomar fotos de sus papeletas y publicarlas en las redes”, comentó Mary Jane Arrington, supervisora de Elecciones del condado Osceola, donde se encuentra la localidad de Kissimmee, al sur de Orlando.

No obstante, la autoridad recalca que “solo se puede hacer fotografía a la papeleta”, por lo que continúa prohibido tomar fotografías tipo selfi. Tampoco se puede tomar fotografías a otros ni al espacio habilitado dentro del colegio electoral.

Primaria ‘cerrada’

Le llaman ‘cerrada’ porque solo los votantes inscritos en partidos políticos podrán decidir quién representa a su agrupación. Si usted reside en un municipio que convoque a elecciones de otra índole, si podrá votar el asunto anunciado.

Zona libre de campaña

La ley estatal plantea que no se puede procurar apoyo por un candidato u otro dentro de los 150 pies que antecede la entrada frontal de un colegio electoral.

Dicho de otra forma, no se puede fomentar el voto ni hacer campaña dentro de los 150 pies estipulados.

Verificación de firmas

Este apartado también cambió. Quienes hayan votado por correos y hayan sido citados para verificar su firma, porque no coincide con la rúbrica archivada, tendrán hasta dos días después del cierre de la elección para hacerlo, en este caso hasta el 19 de marzo a las 5 pm.

Por lo tanto, los resultados iniciales de la votación, que cierra a las 7 pm del día en cuestión, aquí el 17 de marzo, no serán certificadas como oficiales en espera del informe posterior.

El proceso de verificación será acompañado de una identificación con fotografía, que puede ser el carné de conducir o el pasaporte estadounidense, tarjeta militar o carnet de estudiante o jubilado militar, incluso la licencia para portar un arma y en último caso, si no tienen ninguno de los anteriores, puede mostrar una factura de electricidad, informe del saldo de cuenta bancaria, cheque de pago o documento gubernamental que acredite su identidad.