Florida vuelve a reportar más de 13.850 nuevos contagios en 24 horas

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta el martes 29 de diciembre 12,075 nuevos contagios, 3.877 más que ayer, lo que suma 1,292,252 casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 101fallecimientos, cinco más que ayer, y esto acumula 21.409 decesos desde marzo. Y si a esto sumamos 309 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.718 pérdidas humanas.

Según el informe oficial, publicado en el reporte diario, la tasa de positividad aumentó de 11.07% a 22.75% el martes, lo que es difícil de entender si se tiene en cuenta la supuesta consistencia de la cifra publicada por la autoridad estatal.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 2.825 nuevos contagios, 768 más que ayer lo que acumula 293,188 positivos desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, Miami-Dade denota nueve fallecimientos, cinco más que ayer, lo que suma 4.164 pérdidas humanas desde marzo.

Entretanto, Broward suma 134,582 contagiados y 1.830 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 81,390 casos y 1.873 fallecimientos, mientras el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4,182 contagiados y 35 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 28 de diciembre

Florida reporta el lunes 28 de diciembre 8.198 nuevos contagios, 807 más que ayer, lo que suma 1,280.177 casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 96 fallecimientos, 19 más que ayer, y esto acumula 21.308 decesos desde marzo. Y si a esto sumamos 305 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.613 pérdidas humanas.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 2.057 nuevos contagios, 413 más que ayer lo que acumula 290.363 positivos desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, Miami-Dade denota cinco fallecimientos, 18 menos que ayer, lo que suma 4.155 pérdidas humanas desde marzo.

Entretanto, Broward suma 133,480 contagiados y 1.828 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 80,865 casos y 1.866 fallecimientos, mientras el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4,168 contagiados y 35 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 27 de diciembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta el domingo 27 de diciembre 7.391 nuevos contagios, lo que suma 1,271. 979 casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 77 fallecimientos y esto acumula 21.212 decesos desde marzo. Y si a esto sumamos 302 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.514 pérdidas humanas.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 1.644 nuevos contagios, lo que acumula 288.306 positivos desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, Miami-Dade denota 23 fallecimientos, lo que suma 4.150 pérdidas humanas desde marzo.

Entretanto, Broward suma 132,897 contagiados y 1.817 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 80,239 casos y 1.860 fallecimientos, mientras el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4,153 contagiados y 34 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 26 de diciembre

Florida reporta el sábado 26 de diciembre una media de 8.521 nuevos contagios entre el viernes 25 y el sábado 26, exactamente 17,042 casos positivos, luego de posponer el informe del viernes por la festividad de Navidad.

De esta manera, Florida acumula 1,264,588 casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta una media de 70 fallecimientos entre los dos días, exactamente 140 muertes, lo que suma 21.135 decesos desde marzo. Y si a esto sumamos 302 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.437 pérdidas humanas.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 3.377 nuevos contagios entre los días, lo que acumula 286,662 positivos desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, Miami-Dade denota 19 fallecimientos, lo que acumula 4.127 pérdidas humanas.

Según los datos aportados por la autoridad condal de Miami-Dade, el aumento de hospitalizaciones ha aumentado sustancialmente en los últimos dos meses.

Si tomamos como referencia el 26 de octubre, entonces 396 pacientes eran atendidos en hospitales de Miami-Dade, 667 pacientes el 26 de noviembre y 1.036 pacientes el 26 de diciembre, pero inferior a los 2.188 que estaban admitidos el 26 de julio.

Estas cifras denotan que los hospitales de Miami-Dade atienden más del triple de los contagios que eran asistidos a finales de octubre.

Entretanto, Broward suma 132,193 contagiados y 1.811 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 79,830 casos y 1.860 fallecimientos, mientras el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4,137 contagiados y 34 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 25 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida aplaza el reporte diario de coronavirus hasta el sábado 26 de noviembre, dada la festividad de Navidad.

Según el último informe publicado, el jueves 24 de diciembre, Florida acumula 283.285 casos positivos y 21.295 pérdidas humanas, incluyendo 300 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, acumula 283.285 positivos y 4.108 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.

Jueves 24 de diciembre

Florida reporta el jueves 24 de diciembre 13,147 nuevos contagios, 1.716 más que ayer, lo que acumula 1,247.546 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 121 fallecimientos, uno más que ayer, lo que suma 20.995 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 300 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.295 pérdidas humanas.

De hecho, Florida es el tercer estado del país que más contagios diarios reporta estos días, solo superado por California y Texas, según el recuento de Worldometers en Internet.

Y acorde a ese informe, Florida es también el tercer estado que más contagios acumulados tiene, también superado por California y Texas.

Ambos estados, junto a Nueva York, superan en fallecimientos a Florida.

Entretanto, el condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 2.303 nuevos contagios, 60 más que ayer, lo que acumula 283.285 positivos desde que comenzó la pandemia.

Hoy Miami-Dade denota 12 fallecimientos, lo que acumula 4.108 pérdidas de vidas humanas.

Entretanto, Broward acumula 130,978 contagiados y 1.798 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 78,852 casos y 1.858 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4.110 contagiados y 33 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 23 de diciembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta el miércoles 23 de diciembre 11,384 nuevos contagios, 950 más que ayer, lo que acumula 1,234.399 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 120 fallecimientos, 46 más que ayer, lo que suma 20.874 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 298 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.172 pérdidas humanas.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 2.243 nuevos contagios, 82 menos que ayer, lo que acumula 280.982 positivos desde que comenzó la pandemia.

Hoy Miami-Dade denota un solo fallecimientos, lo que acumula 4.096 pérdidas humanas.

Entretanto, Broward acumula 129,897 contagiados y 1.796 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 78,187 casos y 1.842 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4.083 contagiados y 33 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 22 de diciembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta el martes 22 de diciembre 10.434 nuevos contagios, 581 menos que ayer, lo que acumula 1,223.015 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 74 fallecimientos, 38 menos que ayer, lo que suma 20.754 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 298 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 21.052 pérdidas humanas.

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta 2.325 nuevos contagios, 28 más que ayer, lo que acumula 278.739 positivos desde que comenzó la pandemia.

Ayer Miami-Dade denotó 31 fallecimientos, lo que acumuló 4.097 pérdidas humanas, pero, según el nuevo reporte, fueron 29 y no hay muertes que lamentar hoy.

Entretanto, Broward acumula 128,963 contagiados y 1.792 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 77,743 casos y 1.835 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4.052 contagiados y 33 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 21 de diciembre

El condado Miami-Dade, el más afectado por el coronavirus en Florida, reporta el lunes 21 de diciembre 31 fallecimientos y 2.297 nuevos contagios, lo que acumula 4.097 pérdidas humanas y 276.414 casos confirmados desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida vuelve a reportar más de 11.000 nuevos contagios, exactamente 11.015 casos, luego de reportar el domingo 8.401 personas positivas al test de coronavirus.

De esta manera, Florida acumula 1,212.581 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 112 fallecimientos, 17 más que ayer, lo que suma 20.680 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 293 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.973 pérdidas humanas.

Entretanto, Broward acumula 128,157 contagiados y 1.784 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 77,241 casos y 1.835 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4.040 contagiados y 33 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 20 de diciembre

Florida reporta sorpresivamente 3.281 menos nuevos contagios de coronavirus el domingo 20 de diciembre, exactamente 8.401 casos, luego de reportar más de 11.000 durante tres días.

De esta manera, Florida acumula 1,201.566 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 95 fallecimientos, 23 más que ayer, lo que suma 20.568 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 293 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.861 pérdidas humanas.

Mientras tanto, los hospitales continúan reportando un aumento de admisiones en torno al 35%, con mayor incidencia en el condado Miami-Dade, donde se denota un aumento de 44% respecto al 20 de noviembre.

Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.019 nuevos contagios de coronavirus, 363 menos que ayer, lo que acumula 274.117 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 16 fallecimientos, la misma cantidad que reportó ayer, lo que suma 4.066 muertes.

Entretanto, Broward acumula 127.240 contagiados y 1.776 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 76.602 casos y 1.819 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 4.010 contagiados y 33 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 19 de diciembre

Florida reporta el sábado 19 de diciembre 11.682 nuevos contagios, 1.318 casos menos que ayer, tras reportar durante tres días al menos 13.000 contagios en 24 horas.

De esta manera, Florida acumula 1,193.165 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 72 fallecimientos, 24 menos que ayer, lo que suma 20.473 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 291 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.764 pérdidas humanas.

Mientras tanto, los hospitales reportan un aumento de admisiones en torno al 35%.

Asimismo, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.382 nuevos contagios de coronavirus, 79 menos que ayer, lo que acumula 272.098 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Miami-Dade reporta 16 fallecimientos, cuatro más que ayer, lo que suma 4.034 muertes.

De hecho, las hospitalizaciones en Miami-Dade han aumentado en las últimas cuatro semanas de 577 a 1.021, lo que significa un preocupante aumento de 43.48%

Entretanto, Broward acumula 126.402 contagiados y 1.768 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 76.143 casos y 1.816 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.996 contagiados y 32 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 18 de diciembre

Florida reporta el viernes 18 de diciembre 13.000 nuevos contagios, solo 148 casos menos que ayer, cuando fue la cifra más alta reportada desde el pasado 13 de julio, cuando el estado vivía su segunda ola.

De esta manera, Florida acumula 1,181.483 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 96 fallecimientos, cinco menos que ayer, lo que suma 20.401 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 289 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.690 pérdidas humanas.

Entretanto, alcaldes de municipalidades y condados del sur de Florida piden al gobernador del estado, Ron DeSantis, que relaje la orden que impide exigir el uso de mascarillas en lugares públicos para contrarrestar el contagio.

No obstante, DeSantis no contesta los llamados de los gobiernos locales. “He tratado de comunicarme con el gobernador. No he logrado comunicarme con él, ni directa ni indirectamente”, comentó el alcalde Miami, Francis Suárez.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó la oficina del gobernador para obtener su punto de vista al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Asimismo, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.461 nuevos contagios de coronavirus, 121 menos que ayer, lo que acumula 269.716 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 12 fallecimientos, siete más que ayer, lo que suma 4.034 muertes.

Broward acumula 125.338 contagiados y 1.763 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 75.572 casos y 1.816 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.969 contagiados y 32 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 17 de diciembre

El estado de Florida reporta el jueves 17 de diciembre 13.148 nuevos contagios, la cifra más alta reportada desde el pasado 13 de julio, cuando el estado vivía su segunda ola.

De esta manera, Florida acumula 1,168.483 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 101 fallecimientos, 11 menos que ayer, lo que suma 20.305 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 289 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.594 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.582 nuevos contagios de coronavirus, 207 más que ayer, lo que acumula 267.255 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta cinco fallecimientos, siete menos que ayer, lo que suma 4.022 muertes.

Broward acumula 123.991 contagiados y 1.760 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 74.789 casos y 1.804 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.935 contagiados y 32 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 16 de diciembre

Florida reporta el miércoles 16 de diciembre 11.541 nuevos contagios, 2.130 más que ayer, lo que acumula hasta el momento 1,155.335 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 122 fallecimientos, 43 más que ayer, lo que suma 20.204 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 286 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.490 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.375 nuevos contagios de coronavirus, 215 más que ayer, lo que acumula 264.673 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 12 fallecimientos, 9 más que ayer, lo que suma 4.017 muertes.

Broward acumula 122.883 contagiados y 1.757 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 73.998 casos y 1.796 fallecimientos, y esto denota que el condado floridano, con menos casos que Broward supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.890 contagiados y 30 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 16 de diciembre

Florida reporta el martes 15 de diciembre 9.411 nuevos contagios, 959 más que ayer, lo que acumula hasta el momento 1,143.794 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 79 fallecimientos, 58 menos que ayer, lo que suma 20.082 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 283 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.365 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.160 nuevos contagios de coronavirus, 121 menos que ayer, lo que acumula 262,298 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta tres fallecimientos, 18 menos que ayer, lo que suma 4.005 muertes.

Broward acumula 121.512 contagiados y 1.750 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 73.542 casos y 1.785 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.868 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 14 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el lunes 14 de diciembre 21 fallecimientos en Miami-Dade, cinco más que ayer, lo que suma 4.002 muertes.

De esta manera, el condado Miami-Dade, el más poblado y afectado por la pandemia en Florida, supera la indeseada cifra de cuatro veces mil fallecidos.

Entretanto, Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.281 nuevos contagios de coronavirus, 114 menos que ayer, lo que acumula 260.138 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, el estado de Florida reporta 8.452 nuevos contagios, 146 menos que ayer, lo que acumula hasta el momento 1,134.383 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 137 fallecimientos, 56 más que ayer, lo que suma 20.033 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 268 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.301 pérdidas humanas.

Broward acumula 120.840 contagiados y 1.747 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 72,708 casos y 1.774 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.839 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 14 de diciembre

Florida reporta el domingo13 de diciembre 8,598 nuevos contagios, 1.959 menos que ayer, aunque esta cifre podría ser ajustada el lunes, dada la circunstancia que sígnica el fin de semana.

De cualquier manera, Florida acumula hasta el momento 1,125.931 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 81 fallecimientos, 10 más que ayer, lo que suma 19.866 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 267 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.133 pérdidas humanas.

Entretanto, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.395 nuevos contagios de coronavirus, 336 más que ayer, lo que acumula 257.857 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade reporta hoy 16 fallecimientos, 10 más que ayer, lo que suma 3.985 muertes.

Broward acumula 120,166 contagiados y 1.745 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 72,708 casos y 1.768 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.821 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 13 de diciembre

Florida reporta el sábado 12 de diciembre 10.557 nuevos contagios, 1.142 menos que ayer, lo que acumula 1,116.973 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 71 fallecimientos, 52 menos que ayer, lo que suma 19.785 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 264 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 20.049 pérdidas humanas.

Entretanto, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.059 nuevos contagios de coronavirus, 61 menos más que ayer, lo que acumula 255.462 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade reporta hoy seis fallecimientos, 10 menos que ayer, lo que suma 3.965 muertes.

Broward acumula 119.429contagiados y 1.730 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 72.247 casos y 1.766 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.797 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 11 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy viernes 11 de diciembre más de 11.000 nuevos contagios por segundo día, dos semanas después de la celebración de Thanksgiving como muchos médicos y expertos pronosticaron.

Son exactamente 11.699 nuevos contagios, 364 más que ayer, lo que acumula 1,106.396 casos en Florida, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 123 fallecimientos, seis menos que ayer, lo que suma 19.714 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 263 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.977 pérdidas humanas.

Entretanto, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.120 nuevos contagios de coronavirus, 120 menos más que ayer, lo que acumula 253.403 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade reporta hoy 16 fallecimientos, tres más que ayer, lo que suma 3.943 muertes.

Broward acumula 118.512 contagiados y 1.728 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 71.691 casos y 1.765 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.770 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 10 de diciembre

Hoy jueves 10 de diciembre, 14 días después de la celebración del feriado de Thanksgiving, la autoridad de Salud de Florida 11.335 nuevos contagios, 1.743 más que ayer.

Se trata de la mayor cifra reportada desde el 25 de julio, cuando Florida vivía el pico de la segunda ola de coronavirus.

Hace apenas dos semanas, cuando los floridanos se aprestaban a celebrar el Día de Acción de Gracias, médicos y funcionarios públicos de gobiernos municipales instaron a la población a usar mascarillas y mantener la distancia física para evitar contagios. Incluso el Centro para el Control de Enfermedades, CDC, aconsejó a la población no viajar.

De esta manera, Florida acumula 1,094.697 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 129 fallecimientos, 45 más que ayer, lo que suma 19.591 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 260 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.851 pérdidas humanas.

Entretanto, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 2.240 nuevos contagios de coronavirus, 112 más que ayer, lo que acumula 251.283 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade reporta hoy 13 fallecimientos, nueve más que ayer, lo que suma 3.943 muertes.

Broward acumula 117.525 contagiados y 1.721 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 70.966 casos y 1.755 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.730 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 9 de diciembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta hoy miércoles 9 de diciembre 9.592 nuevos contagios, 1.907 más que ayer.

De esta manera, Florida acumula 1,083.362 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 84 fallecimientos, 12 menos que ayer, lo que suma 19.462 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 254 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.716 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 2.128 nuevos contagios de coronavirus, 277 más que ayer, lo que acumula 249.043 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade reporta hoy cuatro fallecimientos y acumula 3.930 decesos, luego de que el lunes 7 de diciembre reportara que sumaba 3.934 muertes.

Broward acumula 116.428 contagiados y 1.720 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 70.314 casos y 1.745 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.663 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 8 de diciembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta hoy martes 8 de diciembre 7.985 nuevos contagios, 274 menos lo que ayer.

De esta manera, Florida acumula 1,073.770 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 96 fallecimientos, nueve menos que ayer, lo que suma 19.378 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 248 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.626 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 1.851 nuevos contagios de coronavirus, 163 menos que ayer, lo que acumula 246.915 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade contradice su reporte anterior, del lunes 7 de diciembre, cuando reportó 3.934 fallecimientos acumulados y hoy indica 3.926, lo que probablemente serpa ajustado próximamente.

Broward acumula 115.414 contagiados y 1.711 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 69.855 casos y 1.739 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.641 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 7 de diciembre

Florida reporta el lunes 7 de diciembre, por segundo día, menos de 10.000 nuevos casos, exactamente 7,711 nuevos contagios, 725 menos lo que ayer, lo que indica una merma considerable que, dado el incremento paulatino anterior, podría ser ajustado próximamente.

De esta manera, Florida acumula 1,065.785 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 105 fallecimientos, 12 más que ayer, lo que suma 19,282 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 246 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.528 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 2.014 nuevos contagios de coronavirus, 15 más que ayer, lo que acumula 245.064 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade anuncia 21 fallecimientos, cuatro más que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.934 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 114.426 contagiados y 1.711 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 69,331 casos y 1.731 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.604 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 6 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida reporta por primera vez en cuatro días menos de 10.000 nuevos casos, aunque dadas las circunstancias del fin de semana la cifra podría ser ajustada el lunes.

De esta manera, Florida denota el domingo 6 de diciembre 8,436 nuevos casos de coronavirus, 1.995 menos que ayer, lo que acumula 1,058.074 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 93 fallecimientos, tres más que ayer, lo que suma 19,177 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 246 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.423 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 1.999 nuevos contagios de coronavirus, 239 menos que ayer, lo que acumula 243.050 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade anuncia 17 fallecimientos, nueve más que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.913 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 113.634 contagiados y 1.701 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 68,912 casos y 1.725 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.569 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 6 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el sábado 5 de diciembre, por tercer día consecutivo, más de 10.000 nuevos contagios en 24 horas.

Son exactamente 10.431 nuevos casos, 254 más que ayer, lo que acumula 1,049.638 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó hoy 90 fallecimientos, 30 menos que ayer, lo que suma 19.084 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 243 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.327 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 2.238 nuevos contagios de coronavirus, 33 más que ayer, lo que acumula 241.051 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade anuncia ocho fallecimientos, 12 menos que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.896 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 112,729 contagiados y 1.694 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 68,381 casos y 1.724 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.545 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 4 de diciembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el viernes 4 de diciembre, por segundo día consecutivo, más de 10.000 nuevos contagios en 24 horas.

Son exactamente 10.177 nuevos casos, aunque 693 menos que ayer, lo que acumula 1,039.207 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida superó el millón de contagios el martes pasado y de esta manera se une a la lista de estados, junto a Texas y California, que reportan la indeseada cifra.

De este modo, Florida confirma el comienzo de la anunciada tercera ola, mientras varias municipalidades del sur de Florida, incluyendo el condado Miami-Dade, piden al gobernador, Ron DeSantis, exhortar a la población a usar mascarillas, incluso penalizar a quienes lo la usen.

Por otra parte, Florida reportó hoy 120 fallecimientos, 22 más ayer, lo que suma 18.994 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 242 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.236 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 2.205 nuevos contagios de coronavirus, 49 menos que ayer, lo que acumula 238.813 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade anuncia 20 fallecimientos, 12 más que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.888 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 111,629 contagiados y 1.691 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 67,736 casos y 1.719 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.515 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 3 de diciembre

Florida reporta jueves 3 de diciembre 10.870 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 876 más que ayer, lo que acumula 1,029.030 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida superó el millón de contagios el martes pasado y de esta manera se une a la lista de estados, junto a Texas y California, que reportan la indeseada cifra.

De esta manera, Florida confirma la tercera ola de casos en el estado. Varios municipios, sobre todo en el condado Miami-Dade, piden al gobernador, Ron DeSantis, exhortar a la población a usar mascarillas, incluso penalizar a quienes lo la usen.

Por otra parte, Florida reportó hoy 98 fallecimientos, uno más ayer, lo que suma 18.874 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 238 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.112 pérdidas humanas.

Miami-Dade reporta 2.254 nuevos contagios de coronavirus, 39 menos que ayer, lo que acumula 236.308 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Además, Miami-Dade anuncia ocho fallecimientos, 13 menos que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.868 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 110.517 contagiados y 1.687 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 67.106 casos y 1.709 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.480 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 2 de diciembre

Florida reporta el miércoles 2 de diciembre 9.994 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 1.147 más que ayer, lo que suma 1,018.160 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida superó el millón de contagios el martes, cuando reportó 8.847 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Solo Texas y California han reportado más casos, 1.2 millones cada uno, y hasta el martes por la tarde.

Asimismo, Florida reportó hoy 97 fallecimientos, cinco más ayer, lo que suma 18.776 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 237 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 19.013 pérdidas humanas.

Por otra parte, Miami-Dade reporta 2.293 nuevos contagios de coronavirus, 150 más que ayer, lo que acumula 234.054 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia 21 fallecimientos, 17 más que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.860 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 109.360 contagiados y 1.673 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 66.427 casos y 1.699 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.426 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 1 de diciembre

La autoridad de Florida reporta el martes 1 de diciembre 8,847 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.188 más que ayer, y de esta manera el estado supera la cifra del millón de contagios, exactamente 1,008.166 casos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Solo Texas y California han reportado más casos, 1.2 millones cada uno, y hasta el martes por la tarde, solo 12 países en todo el mundo habían reportado más de un millón de casos, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

En total, Estados Unidos ha confirmado más de 13.5 millones de casos hasta hoy.

Asimismo, Florida reportó 82 fallecimientos, 15 menos que ayer, lo que suma 18.679 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 237 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.916 pérdidas humanas.

Por otra parte, Miami-Dade reporta 2.143 nuevos contagios de coronavirus, 181 más que ayer, lo que acumula 231.761 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia cuatro fallecimientos, tres más que ayer. De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.839 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 108.325 contagiados y 1.664 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 65.936 casos y 1.697 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,392 contagiados y 28 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 30 de noviembre

La autoridad de Florida reporta el lunes 30 de noviembre 6.659 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 704 menos que ayer, y de esta manera el estado se queda a solo de 681 contagios de la indeseada cifra del millón acumulado, desde que comenzó la pandemia en marzo, con 999.319 personas que han dado positivo.

Asimismo, Florida reportó 97 fallecimientos, 39 más que ayer, lo que suma 18.597 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 237 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.834 pérdidas humanas.

Por otra parte, Miami-Dade reporta 1.962 nuevos contagios de coronavirus, 62 menos que ayer, lo que acumula 229.618 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia un fallecimiento, 10 menos que ayer, cifra que podría ser ajustada en el próximo informe, De esta manera, el condado floridano, el más afectado en el estado, suma 3.835 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 107,524 contagiados y 1.664 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 65,372 casos y 1.694 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,381 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia, aunque ayer reportó cinco más y hoy los ha eliminado.

Domingo 29 de noviembre

Miami-Dade reporta el domingo 29 de noviembre 2,024 nuevos contagios de coronavirus, 558 más que ayer, lo que acumula 227,656 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia 11 fallecimientos, 13 menos que ayer, lo que suma en 3,834 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 7,363 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 1.086 más que ayer, y de esta manera el estado continúa acercándose a la indeseada cifra del millón de contagios acumulados, desde que comenzó la pandemia en marzo, con 992,660 personas que han dado positivo.

Asimismo, Florida reportó 58 fallecimientos, 21 menos que ayer, lo que suma 18.500 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 236 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.736 pérdidas humanas.

Broward acumula 106,698 contagiados y 1.659 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 65,011 casos y 1.678 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,353 contagiados y 32 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 29 de noviembre

Miami-Dade reporta el sábado 28 de noviembre 1,466 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 225,632 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia 24 fallecimientos, , lo que suma en 3.823 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 6,277 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, y de esta manera el estado se acerca a la cifra del millón de contagios acumulados, desde que comenzó la pandemia en marzo, con 985,297 personas que han dado positivo.

Asimismo, Florida reportó 79 fallecimientos, lo que suma 18.442 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 235 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.677 pérdidas humanas.

Broward acumula 105,877 contagiados y 1.652 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 64,670 casos y 1.678 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,321 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 28 de noviembre

Después de una jornada sin publicar reporte, dada la festividad de Thanksgiving, el estado de Florida anuncia la acumulación de 17.344 nuevos contagios, repartidos entre el jueves 27 y el viernes 28, lo que supone una media de 8.672 casos por día.

De esta manera, Florida acumula 979,020 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que han sanado o fallecido.

Asimismo, Florida reportó 342 fallecimientos, también repartidos entre ambos días, lo que supone una preocupante media de 171 decesos.

De esta manera, Florida suma 18.596 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 233 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.829 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade reportó 3,752 nuevos casos de coronavirus, una media de 1.876 casos, lo que acumula 224,166 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia siete fallecimientos, lo que suma en 3.799 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 105,084 contagiados y 1.648 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 64,300 casos y 1.676 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,278 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 26 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida anuncia que hoy jueves, 26 de noviembre, no publica reporte sobre nuevos contagio ni fallecimientos para facilitar el disfrute del día feriado de Thanksgiving, o Acción de Gracias, a los empelados.

De esta manera, el próximo reporte será publicado el viernes 27 de noviembre.

Entretanto, Florida acumula 961.676 contagios y 18.254 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia en el estado, suma 220.414 contagios y 3.792 muertes hasta la fecha.

Miércoles 25 de noviembre

El condado Miami-Dade reporta el miércoles 25 de noviembre 2.120 nuevos contagios de coronavirus, 268 más casos que ayer, lo que acumula 220.414 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia tres fallecimientos, cuatro menos que ayer, lo que suma en 3.792 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 8.376 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 179 menos que ayer, y de esta manera el estado suma 961.676 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 97 fallecimientos, 25 más que ayer, lo que suma 18.254 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 228 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.484 pérdidas humanas.

Broward acumula 103.440 contagiados y 1.638 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 63.146 casos y 1.670 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.204 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 24 de noviembre

Miami-Dade reporta el martes 24 de noviembre 1,852 nuevos contagios de coronavirus, 353 más casos que ayer, lo que acumula 218,294 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia siete fallecimientos, uno más que ayer, lo que suma en 3.789 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 8,555 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.224 más que ayer, y de esta manera el estado suma 953,300 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 72 fallecimientos, 22 menos que ayer, lo que suma 18.157 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 226 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.383 pérdidas humanas.

Broward acumula 102,638 contagiados y 1.630 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 62,697casos y 1.663 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3,157 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 23 de noviembre

El condado Miami-Dade reporta el lunes 23 de noviembre, 1.499 nuevos contagios de coronavirus, 247 menos que ayer, tras denotar un número menor de pruebas.

Hasta el momento, Miami-Dade acumula 216,442 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia seis fallecimientos, siete más que ayer, lo que suma en 3.782 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 6.331nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.55 menos que ayer, también sobre la base de una cifra inferior de test.

De esta manera, Florida suma 944,745 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 94 fallecimientos, 33 más que ayer, lo que suma 18.085 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 225 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.310 pérdidas humanas.

Broward acumula 101.747 contagiados y 1.629 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 62.278 casos y 1.659 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.140 contagiados y 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 22 de noviembre

El condado Miami-Dade reporta hoy domingo 22 de noviembre, 1.746 nuevos contagios de coronavirus, 194 menos que ayer, en base a un número inferior de pruebas.

Hasta el momento, Miami-Dade acumula 214,943 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia 13 fallecimientos, seis más que ayer, lo que suma en 3.766 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 6.586 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 1.824 menos que ayer, también sobre la base de una cifra inferior de test.

Florida suma hasta el momento 938,414 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 61 fallecimientos, 20 más que ayer, lo que suma 17.991 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 222 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.213 pérdidas humanas.

Broward acumula 101.059 contagiados y 1.626 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 61.776 casos y 1.648 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.114 contagiados, y un fallecimiento, tras tres semanas sin reportar decesos, lo que suma 27 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sàbado 21 de noviembre

El condado Miami-Dade reporta hoy sábado 21 de noviembre, 1.940 nuevos contagios de coronavirus, 151 menos que ayer, lo que acumula 213.197 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia siete fallecimientos, uno menos que ayer, lo que suma en 3.753 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 8.410 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 675 menos que ayer, lo que contabiliza 931.828 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 41 fallecimientos, 38 menos que ayer, lo que suma 17.930 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 222 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.152 pérdidas humanas.

Broward acumula 100.288 contagiados y 1.618 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 61.305 casos y 1.648 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.093 contagiados, y un fallecimiento, tras tres semanas sin reportar decesos, lo que suma 26 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 20 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que Miami-Dade denota hoy viernes 20 de noviembre, 2.091 nuevos contagios de coronavirus, 146 más que ayer, lo que acumula 211.257 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia ocho fallecimientos, uno más que ayer, lo que suma en 3.746 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 9.085 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, sorpresivamente la misma cifra que denotó ayer, lo que contabiliza 923.418 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 79 fallecimientos, también la misma cifra que denotó ayer, lo que suma 17.889 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 221 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.110 pérdidas humanas.

Broward acumula 99.320 contagiados y 1.615 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 60.729 casos y 1.647 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 3.064 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 19 de noviembre

Florida reporta que Miami-Dade denota hoy jueves 19 de noviembre, 1.945 nuevos contagios de coronavirus, 260 más que ayer, lo que acumula 209,166 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia siete fallecimientos, uno menos que ayer, lo que suma en 3.738 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 9.085 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 1.160 más que ayer, lo que contabiliza 914,333 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 79 fallecimientos, ocho menos que ayer, lo que suma 17.810 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 220 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 18.030 pérdidas humanas.

Broward acumula 98,377contagiados y 1.611 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 60,219 casos y 1.644 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 2,965 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 18 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que Miami-Dade denota hoy miércoles 18 de noviembre, 1.685 nuevos contagios de coronavirus, 197 menos que ayer, lo que acumula 207.221 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia ocho fallecimientos, seis menos que ayer, lo que suma en 3.731 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 7,925 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 466 más que ayer, lo que contabiliza 905,248 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 87 fallecimientos, dos más que ayer, lo que suma 17.731 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 218 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.949 pérdidas humanas.

Broward acumula 97,475 contagiados y 1.608 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 59,656 casos y 1.641 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 2,892 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 17 de noviembre

La autoridad de Salud reporta que Miami-Dade denota hoy martes, 17 de noviembre, 1.882 nuevos contagios de coronavirus, 872 más que ayer, lo que acumula 205.536 casos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia 14 fallecimientos, exactamente 14 más que ayer cuando reportó cero, lo que suma en 3.723 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 7.459 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.796 más que ayer, lo que contabiliza 897.323 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 85 fallecimientos, 44 más que ayer, lo que suma 17.644 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 217 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.861 pérdidas humanas.

Broward acumula 96.700 contagiados y 1.598 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 59.154 casos y 1.635 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 2,854 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 16 de noviembre

Miami-Dade vuelve a superar la barrera de los mil nuevos casos diarios, con 1.010 nuevos contagios en 24 horas, el lunes 16 de noviembre, luego de reportar 2,385 contagios el día anterior, con una cantidad inferior de exámenes practicados.

Según la autoridad de Salud, Florida registró 62,733 nuevos test, menos de la mitad de las 146,083 pruebas reportadas en el informe del domingo.

Acorde a la cifra acumulativa de casos, Miami-Dade suma 203.654 contagios hasta la fecha.

No obstante, vale recordar que solo alrededor del 10% de los contagiados desarrollan síntomas a tener en cuenta.

De cualquier manera, las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, continúan siendo las más vulnerables.

Por otra parte, Miami-Dade anuncia hoy cero fallecimientos, lo que mantiene la suma en 3.709 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 4,663 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, luego de reportar 10,105 el día anterior, la mayor cifra reportada desde finales de julio.

Por ello, Florida suma 889,864 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 41 fallecimientos, 12 más que ayer, lo que contabiliza 17.559 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 216 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.775 pérdidas humanas.

Broward acumula 95,734 contagiados y 1.596 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 58,754 casos y 1.627 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 2,839 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 15 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el domingo 15 de noviembre que Miami-Dade denota 2,385 nuevos casos, 1.196 más casos que ayer. Esto supone la mayor cifra de contagios reportada en este condado floridano desde finales de agosto.

De esta manera, Miami-Dade acumula 202,644 contagios hasta la fecha. Esto significa que casi ocho personas de cada 100 han contraído el virus en Miami-Dade.

La tasa de positividad en Miami-Dade se acerca al 10%, con 9.53%, lo que supone un preocupante aumento que podría traer nuevas medidas sanitarias para contrarrestar el contagio.

Sin embargo, hay que recordar que solo alrededor del 10% de los contagiados desarrollan síntomas a tener en cuenta.

De cualquier manera, hay que recordar que las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, continúan siendo las más vulnerables.

Vale destacar que las hospitalizaciones se mantienen relativamente bajas, si las comparamos con el pico del mes de agosto.

De 1.200 que se reportaron entonces y 415 que fueron adjudicadas a mediados de octubre, el informe del Gobierno condal reporta ahora unas 541 admisiones, incluyendo unos 125 pacientes que son atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.

Este informe oficial de ingresos suma los reportes emitidos por una veintena de hospitales en el área metropolitana del Gran Miami, incluyendo Jackson Memorial Hospital.

Por otra parte, Miami-Dade anunció dos fallecimientos, una más que ayer, lo que suma 3.709 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 10,105 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 5.561 más casos que ayer, la mayor cifra reportada desde finales de julio.

Por ello, Florida suma 885,201 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 29 fallecimientos, 15 menos que ayer, lo que contabiliza 17.518 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 215 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.734 pérdidas humanas.

Broward acumula 95,311 contagiados y 1.591 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 58,396 casos y 1.622 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

El condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2,810 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 14 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el sábado 14 de noviembre que Miami-Dade denota 1.189 nuevos casos, 687 casos menos que ayer.

De esta manera, Miami-Dade acumula 200.259 contagios hasta la fecha. Esto significa que cerca del 8% de la población del condado, si tenemos en cuenta la población estimada de 2.8 millones de habitantes, ha sido contagiada con el virus.

En otras palabras, casi 8 personas de cada 100 han contraído el virus en Miami-Dade. No obstante, vale recordar que alrededor del 90% de los contagiados no desarrollan síntomas a tener en cuenta.

Vale destacar que las hospitalizaciones se mantienen relativamente bajas, si las comparamos con el pico del mes de agosto.

De 1.200 que se reportaron entonces y 415 que fueron adjudicadas a mediados de octubre, el informe del Gobierno condal reporta ahora unas 545 admisiones, incluyendo unos 128 pacientes que son atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.

Este informe oficial de ingresos suma los reportes emitidos por una veintena de hospitales en el área metropolitana del Gran Miami, incluyendo Jackson Memorial Hospital.

Por otra parte, Miami-Dade anunció un fallecimiento, cuatro menos que ayer, lo que suma 3.707 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 4,544 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.389 casos menos que ayer.

Por ello, Florida suma 875,096 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida reportó 44 fallecimientos, 29 menos que ayer, lo que contabiliza 17.489 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 215 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.704 pérdidas humanas.

Broward acumula 93,868 contagiados y 1.585 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 57,661 casos y 1.622 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Asimismo, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2,752 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 14 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el sábado 14 de noviembre que Miami-Dade denota 1.189 nuevos casos, 687 casos menos que ayer.

De esta manera, Miami-Dade acumula 200.259 contagios hasta la fecha. Esto significa que cerca del 8% de la población del condado, si tenemos en cuenta la población estimada de 2.8 millones de habitantes, ha sido contagiada con el virus.

En otras palabras, casi 8 personas de cada 100 han contraído el virus en Miami-Dade. No obstante, vale recordar que alrededor del 90% de los contagiados no desarrollan síntomas a tener en cuenta.

Vale destacar que las hospitalizaciones se mantienen relativamente bajas, si las comparamos con el pico del mes de agosto.

De 1.200 que se reportaron entonces y 415 que fueron adjudicadas a mediados de octubre, el informe del Gobierno condal reporta ahora unas 545 admisiones, incluyendo unos 128 pacientes que son atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.

Este informe oficial de ingresos suma los reportes emitidos por una veintena de hospitales en el área metropolitana del Gran Miami, incluyendo Jackson Memorial Hospital.

Por otra parte, Miami-Dade anunció un fallecimiento, cuatro menos que ayer, lo que suma 3.707 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Florida reporta 4,544 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.389 casos menos que ayer.

Por ello, Florida suma 875,096 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida reportó 44 fallecimientos, 29 menos que ayer, lo que contabiliza 17.489 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 215 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.704 pérdidas humanas.

Broward acumula 93,868 contagiados y 1.585 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 57,661 casos y 1.622 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Asimismo, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2,752 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 13 de noviembre

Florida reporta el viernes 13 de noviembre 6,933 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 1.326 caos más que ayer, lo que supone la mayor cifra desde el 8 de agosto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 90% de los contagios no desarrolla síntomas que necesiten atención médica.

De esta manera, Florida suma 870,552 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 73 fallecimientos, uno más que ayer, lo que contabiliza 17.445 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 214 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.659 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.876 nuevos casos, también la mayor cifra en tres meses, 671 casos más que ayer, lo que confirma el aumento paulatino de contagios en el condado floridano.

De esta manera, Miami-Dade acumula 199.072 contagios hasta la fecha.

Por otra parte, Miami-Dade anunció cinco fallecimientos, tres menos que ayer, lo que suma 3.706 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 93.514 contagiados y 1.581 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 57.361 casos y 1.620 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.74 contagiados, mientras que aún mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 12 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el jueves 12 de noviembre 5.607 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 231 menos que ayer. No obstante, más del 90% de los contagios no desarrolla síntomas a tener en cuenta.

De esta manera, Florida suma 863.619 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 72 fallecimientos, 22 más que ayer, lo que contabiliza 17.372 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 213 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.585 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.205 nuevos casos, 487 casos más que ayer, lo que confirma el aumento paulatino de contagios en el condado floridano.

De esta manera, Miami-Dade acumula 197.196 contagios hasta la fecha.

Vale destacar que las hospitalizaciones se mantienen relativamente baja, si las comparamos con el pico del mes de agosto. De 1.200 que se reportaron entonces y 415 que fueron adjudicadas a mediados de octubre, el informe del Gobierno condal reporta ahora unas 520 admisiones, incluyendo unos 112 pacientes que son atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.

Este informe oficial de ingresos suma los reportes emitidos por una veintena de hospitales en el área metropolitana del Gran Miami, incluyendo Jackson Memorial Hospital.

Por otra parte, Miami-Dade anunció ocho fallecimientos, cinco más que ayer, lo que suma 3.701muertes hasta la fecha.

Broward acumula 92.657 contagiados y 1.570 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 56.907 casos y 1.619 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.701 contagiados, mientras mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 11 de noviembre

Florida reporta el miércoles 11 de noviembre 5.838 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 1.485 más que ayer.

De esta manera, Florida suma 858.012 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Hace dos semanas, Florida reportaba una tasa de positividad de 4.91%. Ahora marca 8.34% y comienza a preocupar a las autoridades del estado.

Por otra parte, Florida reportó 52 fallecimientos, 17 menos que ayer, lo que contabiliza 17.300 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 212 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.512 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 718 nuevos casos, 324 casos más que ayer.

De esta manera, Miami-Dade acumula 195.991 contagios hasta la fecha.

Entretanto, las hospitalizaciones se mantienen relativamente baja, si las comparamos con el pico del mes de agosto. De 1.200 que se reportaron entonces, el informe del Gobierno condal reporta 420 admisiones.

Por otra parte, Miami-Dade anunció tres fallecimientos, uno más que ayer, lo que suma 3.693 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 92.148 contagiados y 1.561 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 56.509 casos y 1.614 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.646 contagiados, mientras mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 10 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el martes 10 de noviembre 4.353 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 429 más que ayer y 3.325 más que antier, y esto podría corroborar el anunciado aumento de casos durante el mes de noviembre.

De esta manera, Florida suma 852.174 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Hace dos semanas, Florida reportaba una tasa de positividad de 4.91%. Ahora marca 8.34% y comienza a preocupar a las autoridades del estado.

Por otra parte, Florida reportó 69 fallecimientos, 11 más que ayer y 58 más que antier, lo que contabiliza 17.248 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 212 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.460 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 394 nuevos casos, 129 casos menos que ayer, tras denotar una media de 1.013 casos diarios en los últimos tres días.

De esta manera, Miami-Dade acumula 195.273 contagios hasta la fecha.

No obstante, la buena noticia es: “las hospitalizaciones se mantienen relativamente baja”, según informó el informe diario del Gobierno condal, 415 admisiones cuando la cifra superó los 1.200 pacientes hace ocho semanas. Aunque en los últimos días se reporta un aumento de 25% de ingresos.

Por otra parte, Miami-Dade anunció dos fallecimientos, tres menos que ayer, lo que suma 3.690 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 91.740 contagiados y 1.560 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 56.415 casos y 1.612 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.605 contagiados, mientras mantiene la cifra de 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 9 de noviembre

Florida reporta el lunes 9 de noviembre 3.924 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 2.896 más que ayer, lo que denota inconsistencia en los reportes diarios.

De esta manera, Florida suma 847.821 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 58 fallecimientos, 47 más que ayer, lo que contabiliza 17.179 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 212 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.391 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 523 nuevos casos, 1.187 casos menos que ayer, igualmente un ritmo inconsistente.

De esta manera, Miami-Dade acumula 194.879 contagios hasta la fecha.

No obstante, las hospitalizaciones se mantienes relativamente baja, unas 415 admisiones cuando la cifra superó los 1.200 hace ocho semanas.

Por otra parte, Miami-Dade anunció cinco fallecimientos, 10 menos que ayer, lo que suma 3.688 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 91.441 contagiados y 1.559 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 55.816 casos y 1.610 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.596 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 8 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el domingo 8 de noviembre 6.820 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 2.368 más que ayer, y esto suma 843.897 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 11 fallecimientos, 75 menos que ayer, lo que contabiliza 17.121 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 212 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.333 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.710 nuevos casos, 902 casos más que ayer, lo que significa la cifra más alta en las últimas seis semanas y confirma el pronóstico de un rebrote del virus en el condado más poblado de la Florida.

De esta manera, Miami-Dade acumula 194,356 contagios hasta la fecha.

Por otra parte, Miami-Dade anunció un fallecimiento, 10 menos que ayer, lo que suma 3.683 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 90,997 contagiados y 1.548 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 55,449 casos y 1.609 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2,568 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 7 de noviembre

Florida reporta el sábado 7 de noviembre 4,452 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 793 menos que ayer, lo que acumula 837,077 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 86 fallecimientos, 33 más que ayer, lo que contabiliza 17.110 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 210 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.320 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 808 nuevos casos, 302 menos que ayer, aunque se mantiene el pronóstico de aumento paulatino de contagios.

Por otra parte, Miami-Dade anunció 11 fallecimientos, 10 más que ayer, lo que suma 3.682 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 90,172 contagiados y 1.545 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 55,002 casos y 1.609 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2,539 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 6 de noviembre

La autoridad de Salud Florida reporta el viernes 6 de noviembre 5.245 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 1.012 menos que ayer, lo que acumula 832.625 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reportó 53 fallecimientos, 14 más que ayer, lo que contabiliza 17.014 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 210 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.224 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.110 nuevos casos, 286 menos que ayer, la segunda cifra más alta reportada en las últimas seis semanas, lo que confirma el aumento paulatino de contagios.

Por otra parte, Miami-Dade anunció un fallecimiento, lo que suma 3.671 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 89.751 contagiados y 1.545 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 54.624 casos y 1.606 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.522 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 5 de noviembre

Florida reporta el jueves 5 de noviembre 6.257 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 1.834 más casos que ayer, la cifra más alta reportada desde el 15 de agosto, cuando 6.352 nuevos casos fueron detectados.

Hasta la fecha, Florida acumula 827.380 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 39 fallecimientos, siete más que ayer, lo que contabiliza 16.961 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 209 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.170 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.396 nuevos casos, 700 más caos que ayer, la cifra más alta reportada en las últimas seis semanas, lo que denota el anticipado aumento paulatino de contagios.

Por otra parte, Miami-Dade anunció cero fallecimientos, y por ello mantiene la cifra en 3.680 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 89.184 contagiados y 1.542 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 54.260 casos y 1.606 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.477 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Florida reporta el jueves 5 de noviembre 6.257 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 1.834 más casos que ayer, la cifra más alta reportada desde el 15 de agosto, cuando 6.352 nuevos casos fueron detectados.

Hasta la fecha, Florida acumula 827.380 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 39 fallecimientos, siete más que ayer, lo que contabiliza 16.961 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 209 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.170 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 1.396 nuevos casos, 700 más casos que ayer, la cifra más alta reportada en las últimas seis semanas, lo que denota el anticipado aumento paulatino de contagios.

Por otra parte, Miami-Dade anunció cero fallecimientos, y por ello mantiene la cifra en 3.680 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 89.184 contagiados y 1.542 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 54.260 casos y 1.606 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.477 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 4 de noviembre

Florida reporta el miércoles 4 de noviembre 4,423 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 214 casos menos que ayer, y esto suma 821.123 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 32 fallecimientos, 24 menos que ayer, lo que contabiliza 16.922 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 209 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.131 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 696 nuevos casos, 183 casos menos que ayer, lo que anima a pensar que el aumento paulatino de la cifra en los últimos días ha dado un paso atrás.

Por otra parte, Miami-Dade anunció cinco fallecimientos, uno menos que ayer, lo que suma 3.680 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 88.381 contagiados y 1.534 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 53.802 casos y 1.604 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.426 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 3 de noviembre

Florida reporta el martes 3 de noviembre 4.637 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 14 casos más que ayer, y esto suma 816,700 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 56 fallecimientos, 11 más que ayer, lo que contabiliza 16.890 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 209 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.099 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 879 nuevos casos, 69 casos menos que ayer, lo que mantiene la tesis del aumento paulatino de la cifra en los últimos días.

Por otra parte, Miami-Dade anunció seis fallecimientos, uno menos que ayer, lo que suma 3.675 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 87.959 contagiados y 1.532 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 53.511 casos y 1.599 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.401 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 2 de noviembre

Florida reporta el lunes 2 de noviembre 4,651 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 214 casos menos que ayer, y esto suma 812,063 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 45 fallecimientos, cuatro más que ayer, lo que contabiliza 16.834 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 209 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 17.043 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 948 nuevos casos, 30 casos más que ayer, lo que significa un aumento paulatino de la cifra en los últimos días.

Por otra parte, Miami-Dade anunció siete fallecimientos, ocho menos que ayer, lo que suma 3.669 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 87.456 contagiados y 1.531 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 53.151 casos y 1.595 fallecimientos hasta hoy, y esto denota que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.366 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 1 de noviembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el domingo 1 de noviembre 4,865 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 2.534 casos más que ayer, y esto suma 807.412 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 41 fallecimientos, lo que contabiliza 16.761 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 208 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.969 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 918 nuevos casos, 579 casos más que ayer, lo que significa la cifra más alta en las últimas cinco semanas.

Por otra parte, Miami-Dade reporta 15 fallecimientos, 11 mpas que ayer, lo que suma 3.662 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 86,961 contagiados y 1.526 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 52,779 casos y 1.588 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.334 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 31 de octubre

Según la autoridad de Salud de Florida, el sábado 31 de octubre, el estado reporta 2.331 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que supone 3.261 menos casos que ayer, pero dados los reajustes de los últimos reportes la cifra pudiera ser modificada en las próximas horas.

De cualquier manera, hasta el momento Florida suma 802.547 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 41 fallecimientos, lo que contabiliza 16.761 muertes hasta el momento. Y si a esto sumamos 208 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.969 pérdidas humanas.

Entretanto, Miami-Dade reportó 339 nuevos casos, 554 casos menos que ayer, lo que hace suponer la ausencia de reportes luego de que el día anterior el condado floridano reportó 883 nuevos contagios, la cifra más alta en las últimas cinco semanas.

Por otra parte, Miami-Dade reporta solamente cuatro fallecimientos, lo que suma 3.647 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 86.225 contagiados y 1.526 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 52.447 casos y 1.588 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.304 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 30 de octubre

Luego de reportar el viernes 30 de octubre solamente 148 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, la autoridad de Salud de Florida reemplazó el informe 5.592 positivos, lo que resulta en 800.216 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Florida reporta 72 fallecimientos, lo que contabiliza 16.720 muertes. Y si a esto sumamos 207 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.927 pérdidas humanas.

Asimismo, Miami-Dade reportó 883 nuevos casos, la cifra más alta en las últimas cinco semanas, lo que supone el comienzo del llamado rebrote que fue anunciado la semana pasada por la alcaldía condal.

Además, Miami-Dade reporta nueve nuevos fallecimientos, lo que suma 3.643 muertes hasta la fecha.

Broward acumula 86.091 contagiados y 1.522 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 52.184 casos y 1.586 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.290 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 29 de octubre

Florida reporta hoy jueves 29 de octubre 4.198 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 83 más que ayer, lo que suma 794.624 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 77 fallecimientos, 11 más que ayer, lo que contabiliza 16.648 muertes. Y si a esto sumamos 206 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.854 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más poblado de Florida, con cerca de tres millones de habitantes, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 673 nuevos casos en 24 horas, 73 menos que ayer, lo que suma 184.669 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta nueve fallecimientos en las últimas 24 horas, ocho menos que ayer, y esto contabiliza 3.634 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 85.449 contagiados y 1.522 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 51.779 casos y 1.580 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.269 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 28 de octubre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta hoy miércoles 28 de octubre 4.115 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 183 menos que ayer, lo que suma 790.426 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 66 fallecimientos, 10 más que ayer, lo que contabiliza 16.571 muertes. Y si a esto sumamos 204 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.775 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más poblado de Florida, con cerca de tres millones de habitantes, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 746 nuevos casos en 24 horas, 19 más que ayer, lo que suma 183.996 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta un solo fallecimiento en las últimas 24 horas, ocho menos que ayer, y esto contabiliza 3.625 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 84.983 contagiados y 1.520 decesos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 51.415 casos y 1.568 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.229 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 27 de octubre

Florida reporta hoy martes 27 de octubre 4.298 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 921 más que ayer, lo que suma 786.311 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 56 fallecimientos, 36 más que ayer, lo que contabiliza 16.505 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.709 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, con cerca de tres millones de habitantes, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 727 nuevos casos en 24 horas, 146 más que ayer, lo que suma 183.250 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta nueve fallecimientos en las últimas 24 horas, seis más que ayer, y esto contabiliza 3.624 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 84.338 contagiados y 1.520 decesos, uno menos de lo que reportó ayer, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 51.172 casos y 1.565 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.214 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 26 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy lunes 26 de octubre 3.377 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 992 más que ayer, lo que suma 782.013 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó solo 20 fallecimientos, ocho más que ayer, lo que contabiliza 16.449 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.652 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más poblado y afectado por la pandemia en Florida, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 581 nuevos casos en 24 horas, 272 más que ayer, lo que suma 182.523 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta tres fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro menos que ayer, y esto contabiliza 3.615 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 83.962 contagiados y 1.521 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 50.816 casos y 1.562 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.199 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 25 de octubre

Florida reporta hoy domingo 25 de octubre 2.385 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, 2.086 menos que ayer, lo que suma 778.636 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó solo 12 fallecimientos, 65 menos que ayer, lo que contabiliza 16.429 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.632 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más afectado por la pandemia en Florida, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 309 nuevos casos en 24 horas, 307 menos que ayer, lo que suma 181,942 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta siete fallecimientos en las últimas 24 horas, uno menos que ayer, y esto contabiliza 3.612 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 83.450 contagiados y 1.520 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 50.525 casos y 1.561 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.186 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 24 de octubre

Florida reporta hoy sábado 24 de octubre 4.471 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, l.782 más que ayer, o que suma 776.251 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 77 fallecimientos, cuatro más que ayer, lo que contabiliza 16.417 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.620 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, el más afectado por la pandemia en Florida, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 616 nuevos casos en 24 horas, 96 más que ayer, lo que suma 181,633 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta ocho fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro menos que ayer, y esto contabiliza 3.605 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 83.165 contagiados y 1.520 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 50.316 casos y 1.561 fallecimientos hasta hoy, lo que significa que el condado floridano, con cerca de 30.000 casos que menos que Broward, supera a su vecino del sur en fallecimientos.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 2.178 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 23 de octubre

Florida reporta hoy viernes 23 de octubre 3,689 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que suma 771,780 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 73 fallecimientos, lo que contabiliza 16,340 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.544 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 520 nuevos casos en 24 horas, lo que suma 181,017 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 12 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto contabiliza 3.597 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 82.706 contagiados y 1.519 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.988 casos y 1.558 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un preocupante aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.151 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 22 de octubre

Florida reporta hoy jueves 22 de octubre 5,557 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que suma 768,091 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 57 fallecimientos, lo que contabiliza 16,267 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.470 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 853 nuevos casos en 24 horas, lo que suma 180,497 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 13 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto contabiliza 3.585 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 82.250 contagiados y 1.519 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.759 casos y 1.549 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un preocupante aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.131 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 21 de octubre

Tras siete horas de espera, la autoridad estatal de Salud reporta hoy miércoles 21 de octubre 2.145 nuevos contagios en 24 horas, 1.517 menos que ayer, lo que suma 762.534 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

De esta manera, dada la demora del reporte, que usualmente está dada por alta cifras reportadas cuestionables, sorprende que las cifras denotada son inferiores a las esperadas.

Florida reporta 105 fallecimientos, 21 menos que ayer, lo que contabiliza 16.210 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.413 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 358 nuevos casos en 24 horas, 202 menos que ayer, lo que suma 179.644 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 11 fallecimientos en las últimas 24 horas, tres menos que ayer, lo que contabiliza 3.572 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 81.704 contagiados y 1.519 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.380 casos y 1.553 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un preocupante aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.101 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 20 de octubre

Tras dos días de reportes aparentemente incompletos, Florida parece reajustar sus cifras diarias y reporta hoy martes 20 de octubre 3.662 nuevos contagios en 24 horas, 1.955 más que ayer, lo que suma 760.389 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reportó 84 fallecimientos, 30 más que ayer, lo que contabiliza 16.105 muertes. Y si a esto sumamos 203 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 16.308 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 560 nuevos casos en 24 horas, 188 más que ayer, lo que suma 179.286 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta s14 fallecimientos en las últimas 24 horas, siete más que ayer, lo que contabiliza 3.561 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 81.537 contagiados y 1.517 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.298 casos y 1.510 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un preocupante aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.093 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 19 de octubre

Por segundo día, Florida reporta una merma de contagios que podría estar asociada a tardanza de laboratorios, luego de denotar un aumento sucesivo en los últimos días.

De cualquier manera, Florida reporta hoy lunes 19 de octubre solo 1.707 nuevos casos en 24 horas, incluso 832 menos que ayer, lo que suma 756.727 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta solo 54 fallecimientos, cuatro más que ayer, lo que contabiliza 16.021 muertes. Y si a esto sumamos 201 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 16.222 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 372 nuevos casos en 24 horas, 89 menos que ayer, lo que suma 178.726 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta siete fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro más que ayer, lo que contabiliza 3.547 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 81.277 contagiados y 1.515 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.068 casos y 1.497 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un preocupante aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.080 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 18 de octubre

Llama la atención, dado el aumento sucesivo de nuevos contagios, que Florida y sus condados reporten menos casos hoy domingo 18 de octubre. Cifras que podrían ser ajustadas en los próximos días.

De cualquier manera, Florida reporta solamente 2.539 nuevos casos en 24 horas, 1.505 menos que ayer, lo que suma 755.020 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta solo 50 fallecimientos, 37 menos que ayer, lo que contabiliza 15.967 muertes. Y si a esto sumamos 201 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 16.168 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 461 nuevos casos en 24 horas, 93 menos que ayer, lo que suma 178.354 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta solamente tres fallecimientos en las últimas 24 horas, 14 menos que ayer, lo que contabiliza 3.540 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 81.107 contagiados y 1.510 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 49.011 casos y 1.490 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta en los últimos días un aumento sustancial, respecto a fechas anteriores, con 2.049 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 17 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy sábado 17 de octubre 4.044 nuevos casos en 24 horas, 595 más que ayer, lo que suma 752.481 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 87 fallecimientos, siete menos que ayer, lo que contabiliza 15.917 muertes. Y si a esto sumamos 201 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 16.118 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 554 nuevos casos en 24 horas, 24 más que ayer, lo que suma 177.893 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 17 fallecimientos en las últimas 24 horas, dos menos que ayer, lo que contabiliza 3.537 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 80.820 contagiados y 1.506 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.870 casos y 1.487 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 2.038 contagiados y 25 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viérnes 16 de octubre

Florida reporta hoy viernes 16 de octubre 3.449 nuevos casos en 24 horas, 93 más que ayer, lo que suma 748.437 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 94 fallecimientos, 47 menos que ayer, lo que contabiliza 15.830 muertes. Y si a esto sumamos 200 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 16.030 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 530 nuevos casos en 24 horas, ocho más que ayer, lo que suma 177.339 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 19 fallecimientos en las últimas 24 horas, tres más que ayer, lo que contabiliza 3.520 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 80.443 contagiados y 1.500 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.674 casos y 1.478 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 2.022 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 16 de octubre

Florida reporta hoy jueves 15 de octubre 3.356 nuevos casos en 24 horas, 473 más que ayer, lo que suma 744.988 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 141 fallecimientos, 77 más que ayer, lo que contabiliza 15.736 muertes. Y si a esto sumamos 196 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 15.932 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 538 nuevos casos en 24 horas, 104 que ayer, lo que suma 176.809 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 16 fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro menos que ayer, lo que contabiliza 3.501 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 80.112 contagiados y 1.492 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.496 casos y 1.472 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 2.002 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 14 de octubre

Florida reporta hoy miércoles 14 de octubre 2.883 nuevos casos en 24 horas, 158 más que ayer, lo que suma 741.632 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 64 fallecimientos, 55 menos que ayer, lo que contabiliza 15.595 muertes. Y si a esto sumamos 193 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 15.788 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 434 nuevos casos en 24 horas, seis menos que ayer, lo que suma 176.271 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 20 fallecimientos en las últimas 24 horas, la misma cantidad que informó ayer, lo que contabiliza 3.485 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 79.876 contagiados y 1.484 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.337 casos y 1.465 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 1.979 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 13 de octubre

Florida reporta hoy martes 13 de octubre 2.725 nuevos casos en 24 horas, 1.192 más que ayer, lo que suma 738.749 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 119 fallecimientos, 71 más que ayer, lo que contabiliza 15.531 muertes. Y si a esto sumamos 191 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 15.722 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 440 nuevos casos en 24 horas, 161 más que ayer, lo que suma 175.837 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 20 fallecimientos en las últimas 24 horas, 14 más que ayer, lo que contabiliza 3.465 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 79.611 contagiados y 1.481 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.176 casos y 1.461 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 1.971 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 12 de octubre

Florida reporta hoy lunes 12 de octubre 1.533 nuevos casos en 24 horas, lo que suma 736.024contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Dadas las características del fin de semana, cuando varios laboratorios y hospitales no informan a tiempo, las cifras podrían ser reajustadas el martes

Asimismo, Florida reporta 48 fallecimientos, lo que contabiliza 15.412 muertes. Y si a esto sumamos 187 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, una menos de los que reportó ayer, el total ascendería a 15.599 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 279 nuevos casos en 24 horas, lo que suma 175.397 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta solo seis fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.445 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 79.434 contagiados y 1.469 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 48.004 casos y 1.449 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, se mantienen con 1.958 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 11 de octubre

Luego de saltar el reporte diario ayer sábado, por obstrucción en el proceso de la red informática, Florida reporta hoy domingo 11 de octubre 5.570 nuevos casos en 48 horas, lo que suma 734.491contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 178 fallecimientos, lo que contabiliza 15.364 muertes. Y si a esto sumamos 188 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 15.552 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 1.006 nuevos casos en 48 horas, lo que suma 175.118 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 30 fallecimientos en las últimas 48 horas, tres más que ayer, y esto suma 3.439 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 79.332 contagiados y 1.467 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.955 casos y 1.446 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.958 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 10 de octubre

Tras siete meses de continuos informes, día tras día, desde marzo, la autoridad de Salud de Florida no informa el cómputo de nuevos contagios y fallecimientos por, según notifican, haber recibido cerca de 400.000 resultados de pruebas que obstruyeron el proceso de la red informática.

Según el informe, la firma Helix Laboratory, que cuenta con varios laboratorios acreditados en Florida, complicaron el cómputo y los procesadores de datos tratan de descifrar las cifras pertinentes al día en cuestión para publicar un informe apropiado.

Esto significa que el informe correspondiente a hoy, sábado 10 de octubre, podría tardar más de lo usual o incluso ser postergado y ser añadido al reporte del próximo día, domingo 11 de octubre.

“El inmenso informe de datos y la posibilidad de que miles de resultados sean duplicados impide que el sistema de informes automático del Departamento de Salud procese los resultados como lo hace normalmente", señaló el comunicado.

Entretanto, Florida 728.921 contagios y 15.372 pérdidas desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade, el condado más poblado y afectado por la pandemia en Florida, registra 174.112 contagios y 3.409 muertes hasta la fecha.

Viernes 9 de octubre

Tras siete meses de continuos informes, día tras día, desde marzo, la autoridad de Salud de Florida no informa el cómputo de nuevos contagios y fallecimientos por, según notifican, haber recibido cerca de 400.000 resultados de pruebas que obstruyeron el proceso de la red informática.

Según el informe, la firma Helix Laboratory, que cuenta con varios laboratorios acreditados en Florida, complicaron el cómputo y los procesadores de datos tratan de descifrar las cifras pertinentes al día en cuestión para publicar un informe apropiado.

Esto significa que el informe correspondiente a hoy, sábado 10 de octubre, podría tardar más de lo usual o incluso ser postergado y ser añadido al reporte del próximo día, domingo 11 de octubre.

“El inmenso informe de datos y la posibilidad de que miles de resultados sean duplicados impide que el sistema de informes automático del Departamento de Salud procese los resultados como lo hace normalmente", señaló el comunicado.

Entretanto, Florida 728.921 contagios y 15.372 pérdidas desde que comenzó la pandemia en marzo.

Por otra parte, Miami-Dade, el condado más poblado y afectado por la pandemia en Florida, registra 174.112 contagios y 3.409 muertes hasta la fecha.

Viernes 9 de octubre

Florida reporta hoy viernes 9 de octubre 2.908 nuevos casos, 398 menos que ayer, lo que suma 728.921 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 118 fallecimientos en las últimas 24 horas, 46 menos que ayer, lo que suma 15.186 muertes. Y si a esto sumamos 186 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 15.372 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 832 nuevos casos, 391 más que ayer, lo que suma 174.112 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 22 fallecimientos en las últimas 24 horas, tres más que ayer, y esto suma 3.409 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 78.795 contagiados y 1.455 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.648 casos y 1.426 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.927 contagiados y 24 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 8 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy jueves 8 de octubre 3.306 nuevos casos, 724 más que ayer, lo que suma 726,013 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Asimismo, Florida reporta 164 fallecimientos en las últimas 24 horas, 27 más que ayer, lo que suma 15.068 muertes. Y si a esto sumamos 186 decesos de personas que no residían en el estado que fueron atendidas aquí, el total ascendería a 15.254 pérdidas humanas.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 441 nuevos casos, 10 más que ayer, lo que suma 173.280 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 19 fallecimientos en las últimas 24 horas, la misma cantidad anunciada ayer, y esto suma 3.387 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 78.614 contagiados y 1.443 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.525 casos y 1.416 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.914 contagiados y 23 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 7 de octubre

El estado de Florida reporta 137 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que suma 14.904 muertes. Y si a esto sumamos 180 decesos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 15.080 pérdidas humanas.

Actualmente, Florida marcha en quinto lugar del país, solo superado por Nueva York, California, Texas y Nueva Jersey, con 33.341, 16.294, 16.664 y 16.273 decesos respectivamente.

No obstante, Florida se sitúa en tercer lugar con más casos de la nación, con 722.707 contagios acumulados, solo superado por California y Texas, con 839.913 y 815.504 casos desde que comenzó la pandemia, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

De hecho, hoy miércoles 7 de octubre, Florida reporta 2.582 nuevos casos, 331 más que ayer.

Por otra parte, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 431 nuevos casos, 20 menos que ayer, lo que suma 173.280 contagios desde marzo.

Asimismo, Miami-Dade reporta 19 fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro más que ayer, y esto suma 3.368 muertes hasta la fecha.

Entretanto, Broward suma 78.374 contagiados y 1.440 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.384 casos y 1.408 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.895 contagiados y 23 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 6 de octubre

Tal como anticipamos ayer, la autoridad de Salud de Florida ajusta la cifra y reporta hoy martes 6 de octubre 451 nuevos casos en Miami-Dade, luego de solo denotar 193 el lunes y 814 el domingo.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 172.849 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 15 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.349 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.251 nuevos casos, 836 más que ayer, lo que acumula 720.125 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa la muerte de 55 personas en las últimas 24 horas, 14 más que ayer, y acumula ahora 14.767 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 178 fallecimientos de personas, que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.945 decesos.

Entretanto, Broward suma 78.136 contagiados y 1.429 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.244 casos y 1.396 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.886 contagiados y 23 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 5 de octubre

Florida reporta hoy lunes 5 de octubre 193 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade, 625 menos que ayer, tras cuatro días con tendencia a la alta, lo que podría indicar que faltaron reportes de laboratorios durante el fin de semana.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 172.398 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade no reporta fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que igualmente podría ser producto del cierre durante el fin de semana, y esto mantienen la cifra de 3.334 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 1.415 nuevos casos, lo que acumula 717. 874 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 41 personas en las últimas 24 horas, y acumula ahora 14.712 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 174 fallecimientos de personas, que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.886 decesos.

Entretanto, Broward suma 78.012 contagiados y 1.423 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.153 casos y 1.394 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.880 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 4 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy domingo 4 de octubre 814 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade, 305 más que ayer, lo que denota un aumento paulatino preocupante de 1.637 en los últimos cuatro días.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 172.205 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 20 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.334 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 1.844 nuevos casos, lo que acumula 716,459 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 43 personas en las últimas 24 horas. Y acumula ahora 14,671 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 174 fallecimientos de personas, que antes reportaron 176, que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.845 decesos.

Entretanto, Broward suma 77,934 contagiados y 1,420 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 47.079 casos y 1.394 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.869 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 3 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy sábado 3 de octubre 509 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 171.391 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade no reporta fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.314 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.811 nuevos casos, lo que acumula 714,615 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 74 personas en las últimas 24 horas. Y acumula ahora 14.628 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 176 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.804 decesos.

Entretanto, Broward suma 77,765 contagiados y 1,415 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.833 casos y 1.389 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.856 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 2 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy viernes 2 de octubre 509 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 171.391 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 30 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.314 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.660 nuevos casos, lo que acumula 711.804 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 110 personas en las últimas 24 horas. Y acumula ahora 14.554 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 176 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.730 decesos.

Entretanto, Broward suma 77.631 contagiados y 1.415 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.833 y 1.389 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.856 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 1 de octubre

Florida reporta hoy jueves 1 de octubre 484 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 170.882 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta solo cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.284 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2,628 nuevos casos, lo que acumula 709,144 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 127 personas en las últimas 24 horas. Y acumula ahora 14.444 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 171 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.615 decesos.

Entretanto, Broward suma 77,433 contagiados y 1.406 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46,698y 1.383 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.855 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 1 de octubre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy miércoles 30 de septiembre solamente 314 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 170.400 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 37 fallecimientos en las últimas 24 horas, y esto suma 3.280 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 1.948 nuevos casos, lo que acumula 706.516 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 174 personas en las últimas 24 horas. Y acumula ahora 14.317 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 171 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.488 decesos.

Entretanto, Broward suma 77.220 contagiados y 1.396 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.552 y 1.369 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.847 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 29 de septiembre

Tal como anticipamos ayer, la autoridad de Salud de Florida ajustara las cifras y reporta hoy martes 29 de septiembre solamente 1.620 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade, luego de solo denotar 40 el día anterior.

Por ello, Miami-Dade acumula hoy 170.086 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 15 fallecimientos en las últimas 24 horas, tras anunciar cero decesos por dos días, y esto suma 3.243 muertes hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 3.266 nuevos casos, luego de anunciar tan solo 738 contagios el día anterior, y esto acumula ahora 704.568 contagios desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Florida informa la muerte de 106 personas en las últimas 24 horas, tras reportar ayer solamente cinco fallecimientos. Y acumula ahora 14.143 decesos desde marzo.

Y si a esto sumamos 170 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.313 decesos.

Entretanto, Broward suma 77.122 contagiados y 1.384 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.485 y 1.350 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.845 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 28 de septiembre

Florida reporta hoy lunes 28 de septiembre solamente 40 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade, cifra que supone la ausencia de reportes y que podría reajustarse más tarde.

Entretanto, Miami-Dade acumula 169.466 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade vuelve a reportar cero fallecimientos en las últimas 24 horas, incluso tres muertes menos que hace 72 horas, lo que también supone que la cifra podría ser reajustada más tarde. Por ello, el condado suma ahora 3.228 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 738 nuevos casos, cifra que igualmente podría ser actualizada más tarde. Entretanto, Florida acumula 701.302 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que solo cinco personas fallecieron en las últimas 24 horas, lo que igualmente supone que los reportes no llegaron a tiempo. Mientras tanto, suman 14.037 muertes desde marzo.

Y si a esto sumamos 170 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.207 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.874 contagiados y 1.380 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.310 y 1.343 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.837 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 27 de septiembre

Florida reporta hoy domingo 27 de septiembre 282 nuevos contagios de coronavirus en Miami-Dade, 59 más que ayer, lo que acumula 169.426 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta cero fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que supone que los reportes no llegaron a tiempo y mañana lunes se ajustará la cifra. Entretanto se suman 3.231 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 1.882 nuevos casos, 913 menos que ayer, lo que acumula 700.564 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 10 personas fallecieron en las últimas 24 horas, lo que igualmente supone que los reportes o llegaron a tiempo. Mientras tanto, suman 14.032 muertes desde marzo.

Y si a esto sumamos 168 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.200 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.854 contagiados y 1.379 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.283 y 1.342 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.835 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 26 de septiembre

Florida reporta hoy sábado 26 de septiembre 282 nuevos contagios de coronavirus, 223 menos que ayer, lo que acumula 169.144 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 29 fallecimientos en las últimas 24 horas, 10 menos que ayer, lo que suma 3.231 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.795 nuevos casos, 52 menos que ayer, lo que acumula 698.682 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 107 personas fallecieron en las últimas 24 horas, 13 menos que las que fueron reportadas ayer, lo que suma 14.022 muertes desde marzo.

Y si a esto sumamos 168 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.190 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.700 contagiados y 1.379 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.183 y 1.342 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.834 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 26 de septiembre

Florida reporta hoy viernes 25 de septiembre 503 nuevos contagios de coronavirus, 111 más que ayer, lo que acumula 168.775 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 39 fallecimientos en las últimas 24 horas, tres más que ayer, lo que suma 3.202 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.847 nuevos casos, 306 más que ayer, lo que acumula 695.887 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 120 personas fallecieron en las últimas 24 horas, 259 menos que las que fueron reportadas ayer, lo que suma 13.915 muertes desde marzo.

Y si a esto sumamos 168 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 14.083 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.520 contagiados y 1.364 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 46.023 y 1.337 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.828 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 24 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy jueves 24 de septiembre 392 nuevos contagios de coronavirus, 27 más que ayer, lo que acumula 168.272 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 36 fallecimientos en las últimas 24 horas, seis menos que ayer, lo que suma 3.163 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.541 nuevos casos, 49 menos que ayer, lo que acumula 693.040 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 379 personas fallecieron en las últimas 24 horas, 177 más que ayer, lo que suma 13.795 muertes desde marzo.

Y si a esto sumamos 166 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 13.961 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.329 contagiados y 1.358 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 45.866 y 1.330 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.817 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 23 de septiembre

Florida reporta hoy miércoles 23 de septiembre 365 nuevos contagios de coronavirus, tres más que ayer, lo que acumula 167.880 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 42 fallecimientos en las últimas 24 horas, 12 más que ayer, lo que suma 3.127 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.590 nuevos casos, 120 más que ayer, lo que acumula 690.499 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 202 personas fallecieron en las últimas 24 horas, un compendio de 13.416 muertes acumuladas.

Y si a esto sumamos 164 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 13.782 decesos.

Entretanto, Broward suma 76.146 contagiados y 1.343 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 45.743 y 1.308 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.813 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Martes 22 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta hoy martes 22 de septiembre 362 nuevos contagios de coronavirus, 90 más que ayer, lo que acumula 167.515 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade reporta 30 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que suma 3.085 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.470 nuevos casos, 785 más que ayer, lo que acumula 687.909 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 99 personas fallecieron en las últimas 24 horas, un compendio de 13.416 muertes acumuladas.

Y si a esto sumamos 163 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 13.579 decesos.

Entretanto, Broward suma 75.944 contagiados y 1.328 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 45.602 y 1.286 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.811 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Lunes 21 de septiembre

Florida reporta hoy lunes 21 de septiembre 272 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 167.153 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade no reporta fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que suma 3.055 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 1.685 nuevos casos, lo que acumula 685.439 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 21 personas fallecieron en las últimas 24 horas, un compendio de 13.317 muertes.

Entretanto, Broward suma 75.801contagiados y 1.322 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 45.425 y 1.277 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.808 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 19 de septiembre

Florida reporta el sábado 19 de septiembre un ligero aumento de nuevos casos, que pudiera estar relacionado con la tardanza de algunos laboratorios.

En Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia en el estado, 536 nuevos contagios de coronavirus, 151 casos más que ayer, lo que acumula 166.516 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, el informe reporta en Miami-Dade 28 fallecimientos, 22 menos que ayer, lo que suma 3.055 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 3.573 nuevos casos, 369 más que ayer, y esto suma 681.233 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo.

Florida informa que 201 personas fallecieron en las últimas 24 horas, 62 más que ayer, y esto acumula 13.086 muertes.

Entretanto, Broward suma 75.499 contagiados y 1.319 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 45.499 y 1.277 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.804 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Viernes 18 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta el viernes 18 de septiembre 385 nuevos contagios de coronavirus, 63 casos menos que ayer, en el condado Miami-Dade, lo que acumula 165.980 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, el informe reporta en Miami-Dade 50 fallecimientos, 28 más que ayer, lo que suma 3.027 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 3.204 nuevos casos, 55 menos que ayer, y esto suma 677.660 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 139 personas fallecieron en las últimas 24 horas, ocho menos que ayer, y esto acumula 13.086 muertes.

Entretanto, Broward suma 75.266 contagiados y 1.317 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 44.906 y 1.217 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.801 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Jueves 17 de septiembre

Florida reporta hoy jueves 17 de septiembre 448 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 165.595 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, el informe reporta en Miami-Dade 22 fallecimientos, lo que suma 2.977 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 3.255 nuevos casos, y esto suma 674.456 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida informa que 147 personas fallecieron en las últimas 24 horas, un compendio de 13.086 muertes.

Entretanto, Broward suma 75.048 contagiados y 1.311 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 44.683 y 1.254 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.799 contagiados y 22 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 16 de septiembre

La autoridad estatal de Salud de la Florida reporta hoy miércoles 16 de septiembre 459 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 165.147 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, el informe reporta en Miami-Dade 32 fallecimientos, lo que suma 2.955 fallecimientos hasta la fecha.

Por otra parte, Florida reporta 2.355 nuevos casos, y esto suma 671.201 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida reporta 152 decesos en 24 horas, un compendio de 12.939 muertes.

Entretanto, Broward suma 74.832 contagiados y 1.297 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 44.459 y 1.234 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.791 contagiados y 20 fallecidos acumulados desde que comenzó la pandemia.

Domingo 13 de septiembre

Tras la notoria caída de nuevos casos, de 3.200 a 400 y tantos diarios, así como las hospitalizaciones, Miami-Dade se apresta a reconsiderar ciertas restricciones para facilitar la reapertura limitada de algunos locales comerciales, cines o teatros, pero no lo bares, según anticipó el alcalde condal, Carlos Giménez.

De hecho, Giménez anticipó que se reunirá con asesores y médicos especialistas “para determinar los detalles sobre cómo transcurrirá en nuestro condado la Fase 2 de reapertura”, que fue convocada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a discreción de los gobiernos locales.

Vale recordar que Miami-Dade ha sido el condado de Florida más afectado por la pandemia, incluso el segundo con mayor cantidad de casos en el país, según la respetada Johns Hopkins University of Medicine, solo superado por Los Ángeles, en California.

Hoy domingo 13 de septiembre, la autoridad estatal de Salud en Florida reportó que Miami-Dade denota 296 nuevos contagios de coronavirus, 119 menos que ayer, lo que acumula 164.086 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, sorpresivamente, el informe reporta en Miami-Dade dos fallecimientos menos que ayer, 2.880 acumulados, lo que supone un error o falla en la contabilidad de fallecimientos, que probablemente el próximo comunicado corrija.

Por otra parte, Florida reporta 2.423 nuevos casos, 767 menos que ayer, lo que suma 663.994 contagios desde que comenzó la pandemia.

Florida reporta solo ocho decesos en 24 horas, lo que también supone un error o falla en la contabilidad de fallecimientos, que el próximo comunicado corregirá.

Entretanto, Broward suma 74.434 contagiados y 1.280 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 44.025 y 1.196 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.779 contagiados, aunque ayer reportó 1.780 acumulados. La cifra de fallecidos es 20, también sumados desde que comenzó la pandemia.

Sábado 12 de septiembre

Dada la merma de nuevos casos y hospitalizaciones el Gobierno estatal de Florida orientó pasar a fase 2, en la que se permite la reapertura limitada de ciertos locales comerciales, como bares, salas de teatro y cines.

Sin embargo, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, que “si bien la Fase 2 del plan de la Florida permite la reapertura de los bares, en estos momentos los bares de Miami-Dade no reabrirán”.

Giménez señaló que se reunirá el lunes con varios asesores y médicos especialistas “con el objetivo de determinar los detalles sobre cómo transcurrirá en nuestro condado la Fase 2 de reapertura”, como “como los cines y los salones recreativos, de acuerdo con los criterios de control y las recomendaciones que indiquen los expertos médicos”.

La autoridad estatal de Salud en Florida reportó que el condado Miami-Dade denota el sábado 12 de septiembre 415 contagios de coronavirus, 66 menos que ayer, lo que acumula 163.790 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 46 personas en 24 horas, uno menos que ayer, lo que suma 2.882 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida reporta 3.190 nuevos casos, 460 menos que ayer, así como 98 decesos en 24 horas, 78 menos que ayer, lo que suma 661.571 contagios y 12.600 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 156 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.756 decesos.

Entretanto, Broward suma 74.273 contagiados y 1.279 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 43.873 y 1.196 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.780 contagiados y 20 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Viernes 11 de septiembre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que Miami-Dade y Broward podrán aplicar la fase número 2 de la llamada reapertura, pero aún no está claro qué significará el paso para ambos condados, mientras sus respectivas autoridades no anuncien cambios en las medidas estipuladas.

Sin embargo, el gobernador enfatizó la importancia de la fase 2 para colegios e instituciones educativas: “El aspecto más significativo es que despeja el camino para que las clases presenciales se reanuden. Por supuesto, a discreción de los padres. Queremos continuar ofreciendo a los padres el poder de optar por el aprendizaje a distancia si eso es lo que quieren”.

Minutos después, el superintendente de escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, señaló que el estado eliminó “el obstáculo” que habría “impedido reabrir las escuelas”.

“Declarar la fase 2 en nuestro condado, por parte del gobernador Ron DeSantis, elimina el obstáculo que nos impidió tomar medidas para reabrir las escuelas. Con la orientación de expertos médicos y la Junta Escolar, somos optimistas al penar que podremos hacer un anuncio antes del 30 de septiembre, como está planeado”, declaró a través de Twitter.

Entretanto, la autoridad de Florida reportó que el condado Miami-Dade denota el viernes 11 de septiembre 481 contagios de coronavirus, 40 más que ayer, lo que acumula 163.375 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 47 personas en 24 horas, dos menos que ayer, lo que suma 2.836 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida reporta 3.650 nuevos casos, 1.067 más que ayer, así como 176 decesos en 24 horas, 35 menos que ayer, lo que suma 658.381 contagios y 12.502 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 156 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.658 decesos.

Entretanto, Broward suma 74.087 contagiados y 1.276 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 43.724 y 1.193 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.778 contagiados y 20 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Jueves 10 de septiembre

Florida reporta que el condado Miami-Dade denota el jueves 10 de septiembre 461 contagios más de coronavirus, 54 más que ayer, lo que acumula 162.894 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 49 personas en 24 horas, 25 menos que ayer, lo que suma 2.789 decesos hasta hoy.

En este apartado, tanto el alcalde condal Carlos Giménez como el equipo médico especialista plantea que “las altas y bajas de fallecidos”, tres el lunes, ocho el martes, 74 el miércoles y ahora 49 el jueves, “se debe al reporte de cifras atrasadas”, aunque lo perfecto sería “cero deceso”.

La tendencia de fallecidos en Florida también ha sido inestable. De 22 reportados el lunes a 44 el martes, 200 el miércoles y hoy jueves 211.

De hecho, Florida reporta 2.583 nuevos casos, 527 más que ayer, así como 211 decesos en 24 horas, 11 más que ayer, lo que suma 654.731 contagios y 12.326 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 156 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.482 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.869 contagiados y 1.258 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 43.532 y 1.187 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.767 contagiados y 20 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Miércoles 9 de septiembre

La autoridad estatal de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade denota el miércoles 9 de septiembre 407 contagios más de coronavirus, 18 más que ayer y 133 más que antier, lo que acumula 162.433 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 74 personas en 24 horas, 66 más que ayer, lo que suma 2.740 decesos hasta hoy.

De esta manera, Miami-Dade logra mantener la tasa de pruebas y positivos de los últimos 15 días por debajo de 10%, exactamente 6. 5%, según informa la autoridad condal.

Vale recordar que la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), para establecer la llamada “nueva normalidad”, es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Dada la situación de mejoría, la autoridad condal podría anunciar muy pronto el relajamiento de algunas medidas, como el toque de queda cada noche, que actualmente tiene efecto entre 10 p.m. y 6 a.m. para evitar la celebración de fiestas privadas e incluso celebraciones clandestinas en locales comerciales, que juntan cientos de personas y ayudan a propagar el virus.

Asimismo, la autoridad escolar de Miami-Dade discute la posibilidad de convocar la reapertura de las escuelas.

Por otra parte, Florida también reporta una tendencia a la baja y denota 2.056 nuevos casos, 233 más que ayer, así como 200 decesos en 24 horas, 156 más que ayer, lo que suma 652.148 contagios y 12.115 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 154 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.269 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.696 contagiados y 1.244 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 43.422 y 1.178 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.763 contagiados y 20 fallecimientos hasta el momento.

Martes 8 de septiembre

Florida reporta que el condado Miami-Dade denota el martes 8 de septiembre 389 contagios más de coronavirus, 115 más que ayer, lo que acumula 162.026 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o han fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de ocho personas en 24 horas, cinco más que ayer, lo que suma 2.666 decesos hasta hoy.

De esta manera, Miami-Dade logra mantener la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días por debajo de 10%, exactamente 6.85%, según informa la autoridad condal.

Vale recordar que la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), para establecer la llamada “nueva normalidad”, es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Por ello, la autoridad condal podría anunciar en los próximos días el relajamiento de algunas medidas, como el toque de queda cada noche, que actualmente tiene efecto entre 10 p.m. y 6 a.m. para evitar la celebración de fiestas privadas e incluso celebraciones clandestinas en locales comerciales, que juntan cientos de personas y ayudan a propagar el virus.

Por otra parte, Florida también reporta una tendencia a la baja y denota 1.823 nuevos casos, 15 menos que ayer, así como 44 decesos en 24 horas, 22 más que ayer, lo que suma 650.092 contagios y 11.915 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 152 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.067 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.556 contagiados y 1.235 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach contabiliza 43.309 y 1.170 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumula 1.762 contagiados y 19 fallecimientos hasta el momento.

Lunes 7 de septiembre

Florida reporta que el condado Miami-Dade denota el lunes 7 de septiembre 274 contagios más de coronavirus, 71 menos que ayer, lo que acumula 161.637 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de tres personas en 24 horas, dos menos que ayer, lo que suma 2.658 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida también reporta una tendencia a la baja y denota 1.838 nuevos casos, 726 menos que ayer, así como 22 decesos en 24 horas, 16 menos que ayer, lo que suma 648.269 contagios y 11.871 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 152 fallecimientos de personas que no residían en el estado pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.023 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.426 contagiados y 1.220 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 43.187 y 1.168 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, hoy reporta tres casos menos, o sea ajustan la cifra a 1.761 contagiados, mientras mantienen los fallecimientos en 16 hasta el momento.

Domingo 6 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade continúa bajando la cifra de nuevos casos y denota el domingo 6 de septiembre 345 contagios más de coronavirus, 204 menos que ayer, lo que acumula 161.363 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de cinco personas en 24 horas, 13 menos que ayer, lo que suma 2.655 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida también reporta una tendencia a la baja y denota 2.564 nuevos casos, 1.092 menos que ayer, así como 38 decesos en 24 horas, 23 menos que ayer, lo que suma 646.431 contagios y 11.849 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 152 fallecimientos de personas que no residían en el estado, que antes reportaron como 153 y fueron atendidas aquí, el total ascendería a 12.001 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.293 contagiados y 1.215 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 43.067 y 1.166 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.764 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Sábado 5 de septiembre

Florida reporta que el condado Miami-Dade denota el sábado 5 de septiembre 549 nuevos contagios de coronavirus, 58 más que ayer, lo que acumula 161.018 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 18 personas en 24 horas, 14 menos que ayer, lo que suma 2.650 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida denota 3.656 nuevos casos, 758 más que ayer, así como 61 decesos en 24 horas, 39 menos que ayer, lo que suma 643.867 contagios y 11.811 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 152 fallecimientos de personas que no residían en el estado, que antes reportaron como 153 y fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.963 decesos.

Entretanto, Broward suma 73.112 contagiados y 1.215 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 42.905 y 1.162 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.758 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Viernes 4 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el viernes 4 de septiembre 491 nuevos contagios de coronavirus, 87 menos que ayer, lo que acumula 160.469 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 32 personas en 24 horas, 14 menos que ayer, lo que suma 2.632 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida denota 3.198 nuevos casos, 373 menos que ayer, así como 100 decesos en 24 horas, 49 menos que ayer, lo que suma 640.211 contagios y 11.750 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 153 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.903 decesos.

Entretanto, Broward suma 72.880 contagiados y 1.212 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 42.762 y 1.160 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.754 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Jueves 3 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el jueves 3 de septiembre 578 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 159.978 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 46 personas en 24 horas, lo que suma 2.600 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida denota 3.571 nuevos casos, así como 149 decesos en 24 horas, lo que suma 637.013 contagios y 11.650 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 150 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.800 decesos.

Entretanto, Broward suma 72.634 contagiados y 1.206 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 42.643 y 1.150 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.747 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Miércoles 2 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el miércoles 2 de septiembre 341 nuevos contagios de coronavirus, lo que acumula 159.400 casos desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

De esta manera, Miami-Dade recupera la tendencia de menos de 500 nuevos casos diarios, luego de reportar el martes más de 1.700 casos atrasados, aunque el Condado solo reconoció 866 nuevos casos, de los 2.149 reportados por el estado, y mantuvo así la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días por debajo de 10%.

Vale recordar que la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), para establecer la llamada “nueva normalidad”, es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 17 personas en 24 horas, lo que suma 2.554 decesos hasta hoy.

Por otra parte, Florida denota una cantidad indeterminada que no fue reportada antes: de 2.402 nuevos casos, así como 127 decesos en 24 horas, lo que suma 633.442 contagios y 11.501 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 150 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.651 decesos.

Entretanto, Broward suma 72.371 contagiados y 1.197 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 42.518 y 1.140 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.747 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Martes 1 de septiembre

La autoridad de Salud de Florida reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el martes 1 de septiembre 2.149 nuevos contagios, 1.798 más que ayer, lo que presume una cantidad indeterminada que no fue reportada en días anteriores y ahora se suma para acumular 159.059 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 100 personas en 24 horas, 64 más que ayer, lo que también supone una cantidad indeterminada que no fue reportada en días anteriores, para sumar 2.537 decesos hasta hoy.

De hecho, el informe diario de casos del Gobierno condal difiere de la cifra reportada por la autoridad estatal. Según Miami-Dade hoy se reportan 866 nuevos casos versus 2.149 que mencionamos antes.

Teniendo en cuenta la cifra menor, Miami-Dade mantiene la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días por debajo de 10% por séptimo día, exactamente 8.22%.

No obstante, si se tiene en cuenta la cifra reportada por el estado, la tasa volvería a escalar por encima del 11%.

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

No obstante, la autoridad estatal asegura que se trata de cifras que no fueron reportadas a tiempo por el laboratorio Quest Diagnostics. Tan atrasadas como el mes de abril, y que por ello “corta los vínculos con la firma”.

"El hecho de que Quest no reportara casi 75,000 resultados, que algunos se remontan a abril, significa que la mayoría de los datos que se publican no deben ser tomado en cuenta hoy", señaló el estado en un comunicado de prensa.

Por otra parte, al igual que Miami-Dade, Florida denota una cantidad indeterminada que no fue reportada antes: de 1.885 nuevos casos el lunes 31 de agosto a 7.569 contagios el martes 1 de septiembre, así como 187 decesos en 24 horas, lo que suma 631.040 contagios y 11.374 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 144 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.518 decesos.

Entretanto, Broward suma 72.245 contagiados y 1.187 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 42.387 y 1.128 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.743 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Lunes 31 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el lunes 31 de agosto 351 nuevos contagios, 170 menos que ayer, lo que suma 156.910 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 34 personas en 24 horas, 30 más que ayer, y esto suma 2.437 decesos hasta hoy.

Asimismo, Miami-Dade, el condado más poblado del estado, asegura que la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días figura por debajo de 10% por sexto día, exactamente 8.39%.

Esto significa un mejoramiento significativo respecto a dos semanas atrás, cuando se reportó 20%, e incluso 28% antes, cuando se incluían los casos reincidentes

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 1.885 nuevos casos, 698 menos que ayer, así como 68 decesos en 24 horas, 54 más que ayer, lo que suma 623.471 contagios y 11.187 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 144 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.331 decesos.

Entretanto, Broward suma 71.121 contagiados y 1.184 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 41.965 y 1.119 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.734 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Domingo 30 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el domingo 30 de agosto 521 nuevos contagios, 99 menos que ayer, lo que suma 156.559 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de cuatro personas en 24 horas, 19 menos que ayer, y esto suma 2.403 decesos hasta hoy.

Asimismo, Miami-Dade, el condado más poblado del estado, asegura que la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días figura por debajo de 10% por quinto día, exactamente 8.81%.

Esto significa un mejoramiento significativo respecto a dos semanas atrás, cuando se reportó 20%, e incluso 28% antes, cuando se incluían los casos reincidentes

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 2.583 nuevos casos, 614 menos que ayer, así como 14 decesos en 24 horas, 134 menos que ayer, lo que suma 621.586 contagios y 11.119 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 144 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.263 decesos.

Entretanto, Broward suma 70.950 contagiados y 1.175 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo.

Palm Beach acumula 41.865 y 1.117 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, suma 1.727 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Sábado 29 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el sábado 29 de agosto 620 nuevos contagios, 41 menos que ayer, lo que suma 156.038 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 27 personas en 24 horas, una más que ayer, y esto suma 2.399 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 3.197 nuevos casos, 618 menos que ayer, así como148 decesos en 24 horas, 59 más que ayer, lo que suma 619.003 contagios y 11.105 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 144 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.249 decesos.

Viernes 28 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el viernes 28 de agosto 661 nuevos contagios, 39 más que ayer, lo que suma 155.418 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade, el condado más poblado del estado, asegura que la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días figura por debajo de 10% por segundo día, exactamente 9.33%.

Esto significa un mejoramiento significativo respecto a dos semanas atrás, cuando se reportó 20%, e incluso 28% antes, cuando se incluían los casos reincidentes

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 26 personas en 24 horas, tres menos que ayer, y esto suma 2.372 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 3.815 nuevos casos, 546 más que ayer, así como 89 decesos en 24 horas, 46 menos que ayer, lo que suma 615.806 contagios y 10.957 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 143 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.100 decesos.

Entretanto, Broward reporta 366 nuevos casos y seis fallecimientos, lo que suma 70.513 contagiados y 1.175 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 363 nuevos contagios y cinco decesos en las últimas 24 horas, lo que suma 41.558 y 1.099 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta 10 nuevos casos y un deceso en las últimas 24 horas, lo que suma 1.714 contagiados y 16 fallecimientos hasta el momento.

Jueves 27 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el jueves 27 de agosto 622 nuevos contagios, 88 menos que ayer, lo que suma 154.757 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade, el condado más poblado del estado, asegura que la tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días figura por debajo de 10% por primera vez, exactamente 9.93%.

Esto significa un mejoramiento significativo respecto a 15 días atrás, cuando se reportó 20%, e incluso 28% antes, cuando se incluían los casos reincidentes

De hecho, la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 29 personas en 24 horas, 11 menos que ayer, y esto suma 2.346 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 3,269 nuevos casos, así como 135, decesos en 24 horas, 18 menos que ayer, lo que suma 611.991 contagios y 10.868 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 143 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 11.011 decesos.

Entretanto, Broward reporta 264 nuevos casos y nueve fallecimientos, lo que suma 70.147 contagiados y 1.169 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 182 nuevos contagios y 16 decesos en las últimas 24 horas, lo que suma 41.195 y 1.094 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta cuatro nuevos casos y ningún deceso en las últimas 24 horas, lo que suma 1.704 contagiados y 15 fallecimientos hasta el momento.

Miércoles 26 de agosto

La autoridad estatal de Salud reporta que el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota el miércoles 26 de agosto 750 nuevos contagios lo que suma 154.135 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 40 personas en 24 horas, y esto suma 2.317 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 3.220 nuevos casos, así como 153 decesos en 24 horas, lo que suma 608.722 contagios y 10.733 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 139 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 10.872 decesos.

Entretanto, Broward reporta 299 nuevos casos y 13 fallecimientos, lo que suma 69.883 contagiados y 1.160 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 160 nuevos contagios y 12 decesos en las últimas 24 horas, lo que suma 41.013 y 1.078 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta cinco nuevos casos y un deceso, lo que suma 1.700 contagiados y 15 fallecimientos hasta el momento.

Martes 25 de agosto

Tal como anticipamos ayer, la cifra reportada el lunes, solo 30 casos, no incluía todos los reportes, dada la tardanza que puede provocar el fin de semana, y hoy la autoridad estatal de Salud publica que Miami-Dade denota el martes 25 de agosto 1.369 nuevos contagios, lo que equivaldría a una media entre los dos días de 699 casos.

De cualquier manera, Miami-Dade acumula 153.385 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 24 personas en 24 horas, 17 más que ayer, y esto suma 2.277 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 2.673 nuevos casos, 415 más que ayer, así como 183 decesos en 24 horas, 111 más que ayer, lo que suma 605.502 contagios y 10.580 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 137 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 10.717 decesos.

Entretanto, Broward reporta 201 nuevos casos y 15 fallecimientos, lo que suma 69.584 contagiados, así como 1.147 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 107 nuevos contagios y cinco decesos en las últimas 24 horas, lo que suma 40.853 y 1.066 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, reporta un nuevo pero ningún deceso, lo que suma 1.695 contagiados y 14 fallecimientos hasta el momento.

Lunes 24 de agosto

El condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta el lunes 24 de agosto solamente 30 nuevos casos, 742 menos que ayer, lo que hace pensar en la posibilidad de que, dado el transcurso del fin de semana, la autoridad estatal de Salud no recibió todos los reportes a tiempo.

De cualquier manera, Miami-Dade suma 152.016 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de siete personas en 24 horas, una menos que ayer, y esto suma 2.253 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 2.258 nuevos casos, 716 menos que ayer, así como 72 decesos en 24 horas, 19 más que ayer, lo que suma 602.829 contagios y 10.397 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 137 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 10.534 decesos.

Entretanto, Broward reporta 247 nuevos casos y ningún fallecimiento, lo que suma 69.383 contagiados, así como 1.132 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 176 nuevos contagios y dos decesos en las últimas 24 horas, lo que suma 40.746 y 1.061 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, no reporta nuevos casos ni decesos, lo que mantiene las cifras 1.694 contagiados y 14 fallecimientos hasta el momento.

Domingo 23 de agosto

El condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta el domingo 23 de agosto 772 nuevos casos, 137 menos que ayer, lo que suma 151.986 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de ocho personas en 24 horas, 11 menos que ayer, y esto suma 2.246 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 2.974 nuevos casos, 1.337 menos que ayer, así como 51 decesos en 24 horas, 55 menos que ayer, lo que suma 600.571contagios y 10.325 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 137 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 10.462 decesos.

Entretanto, Broward reporta 241 nuevos casos y 25 fallecimientos, lo que suma 69.136 contagiados, así como 1.113 decesos hasta la fecha.

Palm Beach denota 183 nuevos contagios y ningún deceso en las últimas 24 horas, lo que suma 40.570 y 1.059 fallecimientos hasta hoy.

Por otra parte, el condado Monroe, donde se encuentran los Cayos, no reporta nuevos casos ni decesos, lo que mantiene las cifras 1.694 contagiados y 14 fallecimientos hasta el momento.

Sábado 22 de agosto

El condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta el sábado 22 de agosto 909 nuevos casos, 234 menos que ayer, lo que suma 151.214 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o fallecido.

Asimismo, Miami-Dade informa el fallecimiento de 19 personas en 24 horas, 15 menos que ayer, y esto suma 2.238 decesos hasta hoy.

Por otra parte, la autoridad estatal de Salud de Florida reporta 4.311 nuevos casos, 373 menos que ayer, así como 106 decesos en 24 horas, 13 menos que ayer, lo que suma 597.597 contagios y 10.274 muertes relacionadas con coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Y si a esto sumamos 137 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidas aquí, el total ascendería a 10.411 decesos.