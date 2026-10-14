Fort Lauderdale aumenta patrullas y controles en los bares de Himmarshee

MIAMI.- La Policía de Fort Lauderdale (FLP) anunció un aumento de agentes en el distrito de entretenimiento de Himmarshee para atender peleas, desórdenes y aglomeraciones. El plan fue presentado el martes 13 de octubre durante una conferencia de prensa.

El jefe del departamento, William Schultz, explicó que la vigilancia incluirá los establecimientos que sirven bebidas alcohólicas a clientes que no alcanzan la edad legal para consumirlas. En Florida, la ley prohíbe vender o servir alcohol a menores de 21 años.

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El responsable de los bomberos, Stephen Gollan, informó de un incremento de llamadas de auxilio entre la medianoche y las cuatro de la mañana. Señaló que la mayoría de esas emergencias corresponden a personas que se desmayan.

En las aceras se instalaron barreras para evitar que los asistentes corran hacia la vía, según los funcionarios municipales. El sector, ubicado al oeste del centro de la ciudad, concentra bares y clubes nocturnos.

Entre los antecedentes citados por las autoridades figura un tiroteo ocurrido en diciembre de 2025 que dejó cinco heridos. El gobierno local prevé reunirse esta semana con representantes de los negocios para discutir medidas adicionales.