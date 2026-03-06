La mirada artística que define el latido del Carnaval Miami 2026

MIAMI — En un año que marca otro hito en la historia cultural de esta ciudad, el Carnaval Miami 2026 eligió una voz singular para encarnar su espíritu visual: María Fernanda Vogel, la artista cuyo trabajo no solo decora el póster oficial del evento, sino que sintetiza la identidad, la diversidad y la energía vibrante de la diáspora latina del sur de la Florida.

María Fernanda no es una artista circunstancial. Su trayectoria, marcada por una profunda conexión con sus raíces y su experiencia como inmigrante, le ha dado una sensibilidad particular para interpretar visualmente el pulso de una comunidad que celebra su historia en cada latido de tambor, en cada ritmo que vibra en las calles de la ciudad del Sol durante el carnaval.

“Yo quería homenajear a todas las comunidades que han llegado a Miami a través de generaciones y que han hecho de esta urbe la gran ciudad que es”, explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Su obra, titulada Llegamos Bailando, nace, según sus propias palabras, “de mucho amor, de mucha experiencia propia como inmigrante, como latinoamericana”.

“Estoy muy orgullosa de lo que hemos creado juntos”, afirmó.

Un arte que nace del corazón

El Carnaval Miami es mucho más que una serie de festivales. Es una expresión cultural que, año tras año, reúne a familias, artistas, músicos y creadores desde todas partes de América Latina y del Caribe. El evento se ha convertido en un símbolo de unidad, de celebración de la diversidad y de la identidad latina en uno de los epicentros culturales más dinámicos del país.

Para 2026, María Fernanda fue invitada a crear el póster oficial del evento, una responsabilidad que asumió con emoción, compromiso y una profunda reflexión. La pieza final no es solo una imagen promocional, sino una representación visual de la llegada, la resiliencia y el movimiento que caracteriza al exilio latino.

En un contexto complejo para muchos latinos en Estados Unidos, la artista quiso que el mensaje central no fuera la dificultad, sino la fuerza emocional que los define.

“Creo que lo más representativo de nosotros es nuestra alegría, ¿verdad? Es algo que no se puede nunca silenciar ni conquistar”, sostuvo.

“Independientemente de lo que estemos atravesando, siempre mantenemos ese calor humano y esa alegría. Y espero que eso sea lo que se sienta a través de la obra”.

Símbolos que cuentan historia

Más allá del color y el dinamismo, la pieza está construida sobre símbolos con memoria.

“Para mí era importante representar ciertos elementos, por ejemplo, el Freedom Tower”, comentó.

“El Freedom Tower tiene un significado súper profundo para la comunidad cubana; representa muchísimas cosas, la historia compartida de ser inmigrantes en este país”.

En la composición también están presentes referencias cromáticas y simbólicas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, integradas en las figuras centrales, como un gesto consciente hacia comunidades que forman parte esencial del tejido social de Miami.

“Quería que cada persona que vea la obra sienta un pedacito de su propia historia individual”, explicó.

En ese punto refirió que no se trata de una representación literal, “sino emocional: una identidad compartida que se expresa en movimiento”.

Más que un encargo artístico

Ser la artista oficial del póster de Carnaval Miami 2026 implica asumir una exposición pública y un peso simbólico importante. María Fernanda lo entiende como un privilegio y un compromiso.

“Me siento muy honrada y siento también una gran responsabilidad de darles la mejor obra posible, que los represente, que se sientan felices, orgullosos”, dijo.

Para ella, la creación debía generar pertenencia.

“Lo más importante es que se sientan bien, que se sientan representados, que se sientan orgullosos, felices de ser quienes somos, con nuestras historias”.

La obra fue realizada en acrílico sobre lienzo estucado, una técnica que le permitió trabajar intensidad cromática y textura con libertad, pero el proceso creativo fue mucho más introspectivo que técnico. Partió de una pregunta esencial: ¿cómo traducir visualmente la experiencia latina en Miami?

La respuesta, me dice, fue ritmo.

El carnaval como espejo de una ciudad

Carnaval Miami es una de las expresiones culturales más emblemáticas del sur de la Florida. Cada año convoca a miles de personas en torno a la música, el arte y la tradición latina. Su póster oficial no es un simple elemento gráfico: es una declaración visual sobre quiénes somos.

Con Llegamos Bailando, María Fernanda Vogel propone una narrativa clara: los latinos no solo llegaron a Miami, la hicieron suya. Y lo hicieron con música, con color y con alegría.

“Espero que sea la primera de muchas”, expresó sobre su participación, al reconocer el impacto comunitario del evento. “El trabajo que ellos hacen es muy humano y necesario en nuestra comunidad”.

Su obra no solo anuncia una temporada cultural. Resume el latido de una ciudad que vibra en español.