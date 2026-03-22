Gulliver Preparatory celebra 100 años con una histórica gala y una apuesta millonaria al futuro

Hay noches que se celebran y otras que se sienten. La gala del centenario de Gulliver , “The Golden Age of Gulliver: Est. 1926”, fue una fusión de ambas: un homenaje cargado de emoción a su historia y una poderosa declaración de todo lo que está por venir.

El pasado 14 de marzo, la comunidad de Gulliver Preparatory se reunió en una velada donde la nostalgia y el orgullo se entrelazaron en cada momento. Con una asistencia récord y un espíritu colectivo profundamente generoso, la noche logró recaudar más de 1.3 millones de dólares, reafirmando el compromiso de toda una comunidad con el futuro de la prestigiosa institución académica.

Tradición que inspira innovación

Durante un siglo, familias de Miami y de todo el país han elegido Gulliver por una educación que trasciende lo académico, fundamentada en una filosofía clara: el éxito no se mide solo por lo que los estudiantes logran, sino por quiénes llegan a ser. Y generaciones de “Raiders” han llevado ese legado consigo, dejando huella no solo en la ciudad, sino en distintas partes del mundo.

Respaldada por la familia Woolworth como patrocinador principal, y gracias al liderazgo de las presidentas de la gala, Gina Beekman y Maite Garrido Thornton, junto a un dedicado comité organizador, la celebración brilló en cada detalle. Pero más allá de la impecable producción, lo que realmente destacó fue el sentimiento compartido de pertenencia, historia y propósito.

Cortesía/Gulliver Preparatory Asistentes a la gala por el centenario de Gulliver Preparatory. Cortesía/Gulliver Preparatory

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el recorrido audiovisual por la historia de Gulliver, una pieza que evocó recuerdos, despertó emociones y recordó el impacto profundo que la institución ha tenido en generaciones de estudiantes. A esto se sumaron experiencias de subasta memorables y la participación de los estudiantes de la Clase Centenario 2026, quienes, como maestros de ceremonia aportaron frescura, orgullo y simbolismo a la noche.

Por otra parte, la galardonada periodista de Univision, Pamela Silva, condujo el programa con cercanía y elegancia, guiando a los asistentes a través de una narrativa que conectó pasado, presente y futuro.

Durante el encuentro, Simon Hess, presidente de Gulliver Preparatory School, tomó la palabra para agradecer el legado construido a lo largo de un siglo y reconocer la visión que hoy impulsa a la institución, destacando el liderazgo de Frank Steel, Head of School, como pieza clave. Sus palabras no solo rindieron homenaje al camino recorrido, sino que también marcaron el tono de una nueva era: ambiciosa, innovadora y profundamente humana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gulliver Preparatory School (@gulliverprep_)

El inicio de los próximos 100 años

El futuro de la entidad académica ya comenzó a tomar forma con el lanzamiento oficial de “The Next 100: The Centennial Campaign for Gulliver”, una iniciativa de 100 millones de dólares que busca consolidar a la institución como un modelo nacional en aprendizaje personalizado, excelencia académica y formación integral.

La campaña se articula en tres pilares estratégicos: elevar la enseñanza y el aprendizaje a un nuevo nivel, impulsar el bienestar y desarrollo pleno de los estudiantes, y construir espacios que fomenten la innovación y la conexión. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la construcción de un nuevo complejo STEAM, que comenzará este verano y que estará diseñado para inspirar la creatividad, el descubrimiento y la colaboración.

Como parte de esta visión, también se anunció la creación del Comité del Centenario, integrado por líderes de la comunidad que actuarán como embajadores de esta nueva etapa, así como The Centennial Society, un grupo de aliados comprometidos cuya generosidad impulsa el crecimiento y la proyección futura de la institución.

Es por eso que más que una campaña, The Next 100 representa una declaración de principios: seguir formando estudiantes que no solo estén preparados para el futuro, sino que tengan la capacidad de transformarlo.

Si quieres saber más de esta casa de estudio y sus oportunidades, visita www.gulliverprep.org

IG: @camilamendozaa