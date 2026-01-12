Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

MIAMI.- El abogado y exconcejal Bryan Calvo asumió oficialmente como alcalde de la ciudad de Hialeah , en un acto público en el que delineó su visión de gobierno y subrayó los pilares de su administración: integridad, reforma y progreso, en un evento celebrado este lunes 12 de enero en el Milander Center, que tuvo como maestro de ceremonias al concejal Carl Zogby y contó con la presencia de destacadas figuras del sur de Florida, entre ellas la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, además de funcionarios electos y servidores públicos locales.

Durante su discurso inaugural, Calvo, el alcalde más joven en la historia de la ciudad, destacó los valores familiares que marcaron su formación personal y política, el trabajo como deber, la fe, la responsabilidad y el valor de la palabra.

“Hialeah me formó antes que cualquier universidad”, afirmó, al recordar que, aunque cursó estudios en Harvard y FIU y ejerce como abogado, y sostuvo que su carácter se forjó en la ciudad donde nació y creció. Atribuyó esos principios principalmente a sus padres, a quienes reconoció por haber sacrificado todo para ofrecerle un mejor futuro.

El alcalde estuvo acompañado por su madre, Edith Calvo, y por su novia, Melianni Terrero, a quien agradeció su apoyo durante la campaña. En un momento emotivo, recordó también a su padre, fallecido pocas semanas antes de las elecciones, y expresó su convicción de que “sigue presente” en este nuevo capítulo de su vida pública.

Ciudad forjada por inmigrantes y el sueño americano

Calvo resaltó que, a lo largo de 100 años, Hialeah ha sido construida por generaciones de familias trabajadoras e inmigrantes que creyeron en la democracia y el estado de derecho. “Hialeah es la prueba viva de que el sueño americano sigue estando al alcance de quienes trabajan duro y asumen responsabilidad por su vida”, señaló, aunque advirtió que la confianza de muchos residentes en el gobierno se ha debilitado por problemas como facturas de agua impredecibles, el aumento de impuestos y seguros, y la percepción de falta de claridad en la toma de decisiones.

“Los primeros 100 años de Hialeah se construyeron con sacrificio; los próximos se construirán con propósito”.

Describió su visión del gobierno como el instrumento para solucionar problemas y un acto de servicio público, cuando dijo: “El gobierno no está para dar excusas, está para resolver problemas” … “El gobierno no existe para impresionar ni para servir a quienes tienen acceso y poder; existe para servir a los residentes” y pidió que lo evalúen por “los resultados y no por los discursos”.

Sobre la ciudad que ahora le toca liderar afirmó que “no será definida por lo que heredamos, sino por lo que elegimos construir” y aclaró su idea sobre el liderazgo: “no es un privilegio, es una obligación”.

Tres pilares y una visión de servicio público

El nuevo alcalde explicó que los tres pilares de su gobierno son la integridad, la reforma y el progreso, donde “integridad significa gobernar con transparencia y rendición de cuentas; reformar y corregir lo que no funciona, aunque incomode a intereses especiales; y progreso, cumplir con resultados concretos y no solo promesas”.

“No juzguen a esta administración por lo que dice hoy, sino por lo que haga mañana”, enfatizó.

Primeras órdenes ejecutivas

Tras la juramentación, el flamante alcalde firmó tres órdenes ejecutivas con efecto inmediato. La primera elimina las de pensiones para funcionarios electos, estableciendo una moratoria a los pagos de compensación diferida. La segunda, creará un grupo asesor sobre negocios con Cuba, para garantizar el cumplimiento de leyes estatales y federales y evitar vínculos comerciales con el régimen comunista cubano.

La tercera establece de una moratoria temporal de 30 días a nuevos contratos y modificaciones, con el objetivo de revisar todos los acuerdos vigentes y asegurar que cada dólar de los contribuyentes sea bien utilizado.

Entre los primeros contratos suspendidos mencionó uno por 150.000 dólares con la consultora NCGA Government Affairs y otro por 36.000 con la Florida League of Cities.

Anuncios inmediatos

En rueda de prensa posterior la juramentación, Calvo reiteró que el liderazgo se mide por la acción y adelantó que este martes firmará nuevas órdenes ejecutivas relacionadas con el sistema 911 y el servicio de agua, dos temas que dijo, afectan directamente la calidad de vida de los residentes. También indicó que trabaja con el nuevo jefe de finanzas de la ciudad para explorar alivios fiscales dirigidos a los residentes mayores de 65 años.

“Los mejores días de Hialeah no quedaron atrás, lo mejor de Hialeah está por venir”, concluyó.

