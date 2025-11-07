viernes 7  de  noviembre 2025
REPRESENTANTES DEL PUEBLO

Concejales de Hialeah juran sus cargos en una emotiva ceremonia junto al alcalde electo Bryan Calvo

Melinda de la Vega, Carl Zogby y Luis Rodríguez fueron juramentados este viernes en el pleno municipal, en un acto que reunió a autoridades y familiares

CESAR MENENDEZ DLA
CESAR MENENDEZ DLA
CESAR MENENDEZ DLA
CESAR MENENDEZ DLA
CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– En una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento, los concejales Melinda de la Vega, Carl Zogby y Luis Rodríguez juraron este viernes 7 de noviembre sus cargos ante el órgano legislativo de la ciudad de Hialeah, tras ser reelectos en los recientes comicios municipales.

El acto se celebró en el salón del pleno, con la presencia del alcalde electo Bryan Calvo, el representante estatal Alex Rizo, el miembro de la Junta Escolar Danny Espino, y el recaudador de impuestos del condado Dariel Fernández, entre otros funcionarios y familiares.

Carl Zogby IMG_8818
“No es un trabajo fácil, pero vale la pena servir”

El concejal Carl Zogby, quien fue reelegido sin oposición, agradeció a los votantes y a sus colegas por la confianza depositada.

“Quiero agradecer a la comunidad por su apoyo a lo largo de los años, tanto en mi tiempo en el Departamento de policía como ahora en el Concejo. No estaría aquí sin el respaldo de los residentes de Hialeah, y nunca olvidaré lo que he sido elegido para hacer”, dijo Zogby.

“Este no es un trabajo fácil. Cada problema en la ciudad pasa a ser nuestra responsabilidad, pero gracias a Dios estoy rodeado de un buen equipo. Estoy emocionado de trabajar con el nuevo alcalde, Bryan Calvo, y agradecido por todos los que hacen posible que esta ciudad funcione”.

Zogby también destacó la labor de sus colegas del Concejo y dedicó un momento especial para reconocer a su esposa, Alice, por su apoyo constante.

Melinda De la Vega IMG_8856
“Mi compromiso es mantener a Hialeah unida y en progreso”

Por su parte, la concejal Melinda de la Vega, quien obtuvo el mayor número de votos en las elecciones, dedicó un discurso muy emotivo a su familia, su equipo de campaña y los empleados de la ciudad.

“Estar hoy aquí como su concejal es uno de los mayores honores de mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud”, expresó.

“A mis hijas, Gabriela y Daniela, les agradezco por su paciencia y por recordarme por qué el servicio público importa. A los residentes de Hialeah, gracias por confiar en mí. Mi compromiso es mantener a Hialeah hermosa, unida y definitivamente en progreso”, dijo entre lágrimas de ella y del público.

De la Vega también agradeció el respaldo de figuras como el representante estatal David Borrero, el comisionado Juan Carlos Bermúdez y el miembro de la junta escolar Danny Espino, y se comprometió a trabajar “con integridad, compasión y determinación” durante los próximos cuatro años.

Luis Rodriguez _8894
“El pueblo estará conmigo cuatro años más”

El concejal Luis Rodríguez también agradeció a su familia, recordando a sus padres y el apoyo recibido durante la campaña.

“Ha sido una campaña dura, pero el pueblo de Hialeah ha estado conmigo y seguirá estándolo por los próximos cuatro años”, afirmó Rodríguez, destacando el contacto directo con los residentes y su compromiso de “seguir tocando puertas y escuchando a la comunidad”.

Bryan Calvo
“El tiempo de campaña terminó; ahora es momento de servir”

El alcalde electo Bryan Calvo, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 12 de enero, cerro el acto llamando a la colaboración y al compromiso con los ciudadanos.

“No subestimemos este momento. En muchas partes del mundo no existe el privilegio de participar en un sistema democrático como el nuestro”, dijo Calvo.

“Tenemos a tres personas que hoy juraron por las razones correctas. El tiempo de campaña terminó; ahora es el momento de ser buenos vecinos. La ciudad ha hablado: quieren pagar menos, recibir más, y debemos cumplir. Con el equipo que hoy fue juramentado, sé que podemos hacerlo”.

Tundidor se despide del Concejo

El concejal Jesús Tundidor, quien aspiró infructuosamente en las recientes elecciones al puesto de alcalde y ocupó un escaño como concejal durante seis años, confirmó que dejará su asiento en el órgano legislativo municipal el 13 de enero para enfocarse en su familia y su carrera profesional.

“Estoy muy agradecido por la experiencia y la oportunidad de servir al pueblo de Hialeah. Mis hijas me necesitan, y este es un momento para enfocarme en la familia”, expresó.

Sobre el futuro de su asiento, Tundidor opinó que debería ser designado por el Concejo en lugar de convocar elecciones especiales de inmediato.

“La carta constitucional es clara: si hay una vacante, debe nombrarse a alguien. Una elección especial costaría unos 500 mil dólares, así que pienso que deberían nombrar a alguien”, explicó.

Aunque descartó por ahora un regreso inmediato a la política, no cerró la puerta a futuro.

“Hoy digo que no, pero mañana quién sabe. Me encanta servir al pueblo, lo tengo en la sangre. Vamos a ver lo que Dios quiera”, concluyó.

Los escaños de los Grupos 3 y 4 del Concejo deberán disputarse en segunda vuelta el próximo 9 de diciembre, mientras que la nueva administración encabezada por Bryan Calvo asumirá en enero para comenzar una etapa que, según el propio alcalde electo, promete “una Hialeah más eficiente, más justa y más cercana a su gente”.

[email protected]

Temas
