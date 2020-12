Hialeah: El año cuando progresar es sobrevivir a la pandemia

No fue fácil resumir el año en que los trabajadores de la salud fueron vistos como dioses, los estudiantes se convirtieron en silenciosas criaturas frente al cristal de una computadora y los buenos políticos se pusieron al servicio de sus comunidades, con pocos recursos y mucho optimismo. Menos aún si esa lupa retrospectiva se pone sobre Hialeah, una de las ciudades más pobres y de mayor población del sur de Florida, cuya renta per cápita, de sus 233.000 habitantes, no supera los 30.000 dólares.