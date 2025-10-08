Hialeah invita a jornada comunitaria para solucionar trámites municipales este sábado en Milander

MIAMI. – La alcaldesa de Hialeah , Jacqueline García-Roves, y el comisionado de Miami-Dade, René García, anunciaron la celebración de una nueva edición del Community Outreach, una iniciativa creada para acercar los servicios municipales y del condado a los residentes, especialmente a quienes no pueden realizar gestiones durante la semana laboral.

"Buscamos fortalecer la conexión entre el gobierno y nuestros residentes, facilitando en esta jornada las soluciones a problemas y quejas que tengan del gobierno", dijo la alcaldesa García-Roves.

AYUDAS Y SOLUCIONES Dueño de negocio en Hialeah: esta es la oportunidad para solucionar tus problemas con la Ciudad

Invitación a residentes de Hialeah

El evento se llevará a cabo este sábado 11 de octubre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Milander Center, ubicado en 4800 Palm Avenue, Hialeah, FL 33012.

“Exhortamos a los residentes que necesiten solucionar servicios con el condado o el municipio a que vengan a Milander, especialmente quienes, por encontrarse trabajando los días de semana, no encuentran el tiempo”, expresó el comisionado García.

Durante la jornada estarán disponibles múltiples servicios, entre ellos: pago de impuestos locales, renovación de matrículas y registros de vehículos, adopción de mascotas, registro de votantes y solicitud de boletas para el voto ausente, además de información electoral general.

También participarán Alina García, jefa del Departamento de Supervisión de Elecciones de Miami-Dade, y Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado.

“Será una gran oportunidad para los residentes que tengan problemas con su chapa del carro, con la licencia de conducir o que deseen inscribirse para votar; ahí podrán solucionarlo”, añadió García.

El último evento de este tipo se realizó en marzo de este año y estuvo enfocado en los dueños de negocios locales, quienes recibieron orientación sobre préstamos, líneas de crédito, licencias y permisos municipales.

