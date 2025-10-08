miércoles 8  de  octubre 2025
GOBIERNO EN LA CALLE

Hialeah invita a jornada comunitaria para solucionar trámites municipales este sábado en Milander

Hialeah lanza programa Community Outreach, que reunirá en un solo lugar servicios condales y de la ciudad, desde matrículas y permisos, hasta registro de votantes.

René García, comisionado condal y la alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves.&nbsp;

René García, comisionado condal y la alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– La alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves, y el comisionado de Miami-Dade, René García, anunciaron la celebración de una nueva edición del Community Outreach, una iniciativa creada para acercar los servicios municipales y del condado a los residentes, especialmente a quienes no pueden realizar gestiones durante la semana laboral.

"Buscamos fortalecer la conexión entre el gobierno y nuestros residentes, facilitando en esta jornada las soluciones a problemas y quejas que tengan del gobierno", dijo la alcaldesa García-Roves.

Lee además
Yesenia Gruich, directora del Departamento de Licencias; Yenisel Barrerio, coordinadora de Servicios Comunitarios, y Valeria García, asistente ejecutiva de Monreal.
AYUDAS Y SOLUCIONES

Dueño de negocio en Hialeah: esta es la oportunidad para solucionar tus problemas con la Ciudad
Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo

Invitación a residentes de Hialeah

El evento se llevará a cabo este sábado 11 de octubre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Milander Center, ubicado en 4800 Palm Avenue, Hialeah, FL 33012.

“Exhortamos a los residentes que necesiten solucionar servicios con el condado o el municipio a que vengan a Milander, especialmente quienes, por encontrarse trabajando los días de semana, no encuentran el tiempo”, expresó el comisionado García.

Durante la jornada estarán disponibles múltiples servicios, entre ellos: pago de impuestos locales, renovación de matrículas y registros de vehículos, adopción de mascotas, registro de votantes y solicitud de boletas para el voto ausente, además de información electoral general.

También participarán Alina García, jefa del Departamento de Supervisión de Elecciones de Miami-Dade, y Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado.

“Será una gran oportunidad para los residentes que tengan problemas con su chapa del carro, con la licencia de conducir o que deseen inscribirse para votar; ahí podrán solucionarlo”, añadió García.

El último evento de este tipo se realizó en marzo de este año y estuvo enfocado en los dueños de negocios locales, quienes recibieron orientación sobre préstamos, líneas de crédito, licencias y permisos municipales.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real

Hialeah debate el reembolso prometido: un pulso político con tintes electorales

Recaudador de Impuesto invita a inauguración de nueva oficina en Hialeah Garden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

Por DANIEL CASTROPÉ
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Infografía con datos de los Premios Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto, Japón); Richard Robson, de la Universidad de Melbourne (Australia); y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California (EE.UU.), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
Reconocimiento

El Nobel de Química premia investigaciones sobre nuevas estructuras moleculares con "enorme potencial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles