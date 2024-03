Hialeah recaba información para regular los camiones de comida

NO MÁS PLATA Hialeah dice no rotundo a alcaldesa Daniella Levine Cava

El propósito del taller es recibir consejos y sugerencias de las personas que trabajan en este espacio. No solamente los dueños de Food Trucks, sino también los dueños de negocios que se pueden ver afectados con la normativa. El Concejo quería reunir información y trabajar en el borrador de la norma para presentar un proyecto que ojalá pueda hacer justicia a todos los implicados, dijo el alcalde Bovo.

El evento de este lunes 4 de marzo desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Hialeah, comenzó con presentaciones de Carlos Díaz, jefe de Bomberos y Débora Storch, directora del Departamento de Planificación de Zonificación.

Permisos

Yesenia Gruich, directora del Departamento de Licencias, explicó cómo sería el proceso de solicitud de permiso para los dueños de camiones de comida. "Hemos creado un documento escueto de tres páginas donde básicamente se preguntan los datos personales, se pide un esquema del negocio y un documento del dueño de la propiedad autorizando a operar al dueño del camión. El proceso permiso es bastante sencillo, comienza por el Departamento de Licencia, pasa a Zonificación e Incendio y regresa a nosotros cuando todo esté aprobado", indicó Gruich.

“El objetivo del taller es proteger a los negocios establecidos y a los camiones de comida. También es un intento de crear seguridad en el lugar donde se ubiquen estos camiones”, explicó la directora Storch.

Débora Storch, directora del Departamento de Planificación de Zonificación. Hialeha IMG_4448.JPG Débora Storch, directora del Departamento de Planificación de Zonificación. CESAR MENENDEZ DLA

Ubicación

Según Storch, la idea del taller es permitir que los camiones de comida puedan operar solo en áreas comerciales e industriales. No podrán interrumpir el flujo del tránsito ni obstaculizar el uso de plazas de estacionamiento en los centros comerciales. Tampoco podrán operar a menos de 500 pies de una estación de gasolina y se estudia la posibilidad de que no puedan operar en un radio de 500 pies de un restaurante establecido.

“Los camiones de comida no estarán autorizados a operar en la vía pública. También necesitaremos saber dónde van a depositar la grasa que generan las cocinas y la basura. Queremos asegurarnos de que una vez que el camión se retire del centro comercial o la zona industrial donde desarrolle su actividad, el lugar quede impecable”, dijo la directora de zonificación.

Para obtener la licencia, el dueño del camión “tendrá que presentar un esquema al Departamento de Zonificación donde se señalen las ubicaciones, los días de la semana en los que operará y si prevé utilizar mesas”.

Seguridad

En este contexto, el jefe de bomberos centró su presentación en la seguridad y la importancia de cumplir con los requisitos creados para evitar incendios o peligrosas explosiones que pongan en peligro la vida del público.

Díaz hizo referencia al cumplimiento de las normas de seguridad NFPA 58 y 96 encargadas de regular las cocinas comerciales, el manejo y uso seguro del gas licuado, con el fin de evitar fallas, fugas y una manipulación indebida.

Asimismo, el jefe de bomberos insistió en la importancia del uso de las trampas de grasa, extintores, sistemas eléctricos seguros y homologados para la actividad, tuberías de gas instaladas por profesionales calificados, la utilización detectores de escapes de gas y que los negocios dispongan de una llave maestra para cerrar el flujo de gas en caso de peligro.

En su presentación, Díaz mostró videos de accidentes reales e incendios sucedidos en Food Trucks en los que varias personas perdieron la vida. Entre ellos la explosión ocurrida en Filadelfia del 1 de julio de 2014, con un saldo de 11 personas heridas. “Esta explosión fue el origen de las regulaciones de seguridad de estos negocios”, indicó el jefe de bomberos.

Inspecciones

Como parte del proceso de obtención de la licencia que autoriza a un camión de comida operar en Hialeah, los bomberos llevarán a cabo una inspección para verificar si cumple con todas las medidas de seguridad estipuladas, revisarán las fuentes de generación eléctrica y combustible, el estado del sistema de propano -fugas, instalaciones, prueba de presión-, la manipulación de los combustibles sólidos y si el personal empleado está entrenado en la prevención de accidentes.

Las licencias expedidas por Hialeah tendrán una duración de seis meses y se discutió si los camiones podrán operar en Hialeah con licencias entregadas por autoridades de otras ciudades.

Miguel Peña, propietario del restaurante "La Bodeguita" Hialeah IMG_4545.JPG Miguel Peña, propietario del restaurante “La Bodeguita”. CESAR MENENDEZ DLA

Restaurantes vs Food Trucks

“Nosotros queremos asegurarnos de que vengan los Food Trucks a Hialeah que compartan con nosotros, pero todo con orden”, dijo Jesús Tundidor, presidente del Concejo.

“Primero, queremos garantizar la seguridad pública no solamente de los residentes sino también de quienes desempeñan el negocio. Segundo, queremos proteger el negocio de los restaurantes que han estado en Hialeah por mucho tiempo y tercero, queremos asegurar que haya un requisito de distancia entre un Food Truck, las gasolineras y los restaurantes”.

A Miguel Peña, propietario del restaurante “La Bodeguita”, le preocupa “la competencia desleal” que puedan hacer los Food Trucks y sugirió que los camiones tengan horarios distintos “para que no afecten el trabajo de los restaurantes”.

“Si yo soy un inversionista que desea hacer negocio en Hialeah y veo que los camiones no están regulados, no lo abro. Porque si me van a poner un Food Truck al lado de mi negocio, después de uno dedicar un año para obtener una licencia y después de hacer una gran inversión, esto sería injusto y se llama competencia desleal”.

A Peña le gustó la forma en que se abordaron los distintos temas en el taller, porque “antes de crear la normativa, se está teniendo en cuenta lo que piensan los pequeños negocios establecidos de la ciudad”.

Por su parte, Yulisan Núñez Díaz, propietario del Food Truck “Los mejores tamales en Miami”, afirmó que participó en el taller para ganar claridad sobre las regulaciones que están formulando.

Núñez no ve con buenos ojos que se establezca un horario para los Food Trucks, distinto al de los restaurantes. “En el centro comercial donde yo vendo, trabajo durante el día. Si me ponen una regulación que me obligue a abrir de noche, no tendría sentido alguno porque el shopping cierra a las 10.00 pm”.

Además, considera que los Food Trucks y los restaurantes no comparten el mismo segmento de mercado. “Aunque estén cerca uno del otro, cada uno tiene sus propios clientes. Por eso existe la libre competencia y lo que siempre termina por imponerse es la calidad en el servicio”.

Hialeah Food Trucks IMG_4532.JPG Taller sobre regulación de camiones de comida en Hialeah CESAR MENENDEZ DLA

Más sugerencias

El alcalde Bovo instó a los residentes a aportar nuevas sugerencias sobre el tema en la página web de la ciudad.

“Durante los próximos meses, vamos a trabajar sobre la ordenanza que quizás no será perfecta, pero queremos que sea lo más justa posible, para que todos los negocios tengan su espacio y puedan ser exitosos en la ciudad de Hialeah”.

El proyecto de ordenanza, aprobado en primera lectura, se transformará con las sugerencias emitidas en el taller, tendrá que establecer las inspecciones, licencias y espacios donde pueden trabajar los Food Trucks.

