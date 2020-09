Hialeah: usar mascarilla sigue siendo obligatorio

“Nosotros hemos sido una de las ciudades más afectadas de Florida y desde Tallahassee no nos pueden tratar como si aquí no hubiera pasado nada. La forma de abrir es ir paso a paso, basándose en los datos científicos. Vamos a obedecer al condado. Estamos trabajando con ellos para revisar las restricciones", aseveró Hernéndez.

De acuerdo con el alcalde de Hialeah, el gobernador DeSantis se "equivoca" al plantear que no se puede multar a quienes no usen mascarilla porque según su juicio "no tiene el poder legal para hacerlo".

“Independientemente de que él lo crea o no, los científicos han establecido que la mayor protección que tenemos son las máscaras. Por lo tanto, en Hialeah vamos a continuar multando a los individuos y negocios que no usen las máscaras”, subrayó.

"La interpretación que uno pudiera hacer de la orden del gobernador es que, de un día para otro, todo ha terminado", sostuvo Hernández y añadió “no se quiere esperar a ver los efectos que tienen las diferentes aperturas. Se han abierto los bares, se abrirán las escuelas. Yo creo que lo correcto es ver el impacto que tienen esas aperturas, antes de seguir avanzando”.

“Si todo abre de repente, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a dos meses?”, se preguntó el alcalde.

“No estoy de acuerdo con las prisas, es una decisión política más que científica”, acotó.

"En Hialeah, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para mantener a nuestros ciudadanos y negocios protegidos. Qué pena sería tener que hacer un nuevo cierre en toda la ciudad por querer abrirlo todo sin estar listos para ello", concluyó el edil.