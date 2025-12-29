lunes 29  de  diciembre 2025
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

La alcaldesa postula al exjefe de Seguridad Pública de Miami-Dade para el principal cargo administrativo de la Ciudad de Miami, en sustitución de Art Noriega

James Reyes.

James Reyes.

CÉSAR MENÉNDEZ / DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, oficializó este lunes la nominación de James Reyes para el cargo de Administrador de la Ciudad (City Manager), una maniobra que pretende redefinir el rumbo del gobierno municipal tras su reciente victoria electoral.

Higgins presentó al exjefe de Seguridad Pública del Condado Miami-Dade como la figura idónea para reemplazar a Art Noriega y tomar las riendas de la operación diaria del ayuntamiento.

Lee además
El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Para asumir el puesto, Reyes necesita el voto favorable de la Comisión de la Ciudad, que debe reunirse el 8 de enero.

Cambio de mando

La gestión de Noriega enfrentó severas críticas en 2024 tras revelarse que la Ciudad otorgó contratos por más de 440.000 dólares a Pradere Manufacturing, una empresa de muebles propiedad de la familia de su esposa. Noriega negó cualquier irregularidad.

Con la postulación de Reyes, Higgins intenta pasar página y establecer un liderazgo ajeno a las polémicas éticas del pasado reciente.

El cargo de administrador es el de mayor jerarquía en el gobierno municipal de Miami dado que controla un presupuesto superior a los 1.000 millones de dólares, tiene autoridad para contratar o despedir jefes de departamento y supervisa la ejecución de todas las políticas públicas.

Trayectoria del nominado

Reyes llega a esta nominación con un perfil técnico enfocado en el orden público, aunque con heridas políticas recientes.

Forjó su carrera durante dos décadas en la Oficina del Sheriff de Broward y en 2022 la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lo fichó para dirigir el Departamento de Correccionales y Rehabilitación.

Tras su desempeño en prisiones, Levine Cava lo promovió a jefe de Seguridad Pública, con supervisión sobre la Policía y los Bomberos.

Sin embargo, su intento de convertirse en el primer Sheriff electo de Miami-Dade en 60 años fracasó en noviembre de 2024, al caer derrotado ante la republicana Rosanna Cordero-Stutz.

Pulso político

Higgins necesita convencer a los comisionados, quienes poseen la autoridad final para aprobar o rechazar al administrador.

De tal manera, la sesión del 8 de enero se perfila como el primer pulso político para la alcaldesa que recientemente asumió funciones.

De conseguir la ratificación, Higgins tendría en la alcaldía a quien es visto como un aliado en la silla más importante del edificio de Dinner Key, facilitando así la ejecución de su agenda progresista en una ciudad que, hasta hace poco, mantenía una línea conservadora.

Temas
Te puede interesar

Miami celebra la llegada del nuevo año en Bayfront Park

Eileen Higgins se juramenta como alcaldesa de Miami, "estoy ansiosa por empezar"

Arrestan a un sujeto bajo influencia de sustancias tras atropellar a un oficial de la policía de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
¿Acuerdo en riesgo?

Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más