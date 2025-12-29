Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

MIAMI. - La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, oficializó este lunes la nominación de James Reyes para el cargo de Administrador de la Ciudad (City Manager), una maniobra que pretende redefinir el rumbo del gobierno municipal tras su reciente victoria electoral.

Higgins presentó al exjefe de Seguridad Pública del Condado Miami-Dade como la figura idónea para reemplazar a Art Noriega y tomar las riendas de la operación diaria del ayuntamiento.

Para asumir el puesto, Reyes necesita el voto favorable de la Comisión de la Ciudad, que debe reunirse el 8 de enero.

Cambio de mando

La gestión de Noriega enfrentó severas críticas en 2024 tras revelarse que la Ciudad otorgó contratos por más de 440.000 dólares a Pradere Manufacturing, una empresa de muebles propiedad de la familia de su esposa. Noriega negó cualquier irregularidad.

Con la postulación de Reyes, Higgins intenta pasar página y establecer un liderazgo ajeno a las polémicas éticas del pasado reciente.

El cargo de administrador es el de mayor jerarquía en el gobierno municipal de Miami dado que controla un presupuesto superior a los 1.000 millones de dólares, tiene autoridad para contratar o despedir jefes de departamento y supervisa la ejecución de todas las políticas públicas.

Trayectoria del nominado

Reyes llega a esta nominación con un perfil técnico enfocado en el orden público, aunque con heridas políticas recientes.

Forjó su carrera durante dos décadas en la Oficina del Sheriff de Broward y en 2022 la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lo fichó para dirigir el Departamento de Correccionales y Rehabilitación.

Tras su desempeño en prisiones, Levine Cava lo promovió a jefe de Seguridad Pública, con supervisión sobre la Policía y los Bomberos.

Sin embargo, su intento de convertirse en el primer Sheriff electo de Miami-Dade en 60 años fracasó en noviembre de 2024, al caer derrotado ante la republicana Rosanna Cordero-Stutz.

Pulso político

Higgins necesita convencer a los comisionados, quienes poseen la autoridad final para aprobar o rechazar al administrador.

De tal manera, la sesión del 8 de enero se perfila como el primer pulso político para la alcaldesa que recientemente asumió funciones.

De conseguir la ratificación, Higgins tendría en la alcaldía a quien es visto como un aliado en la silla más importante del edificio de Dinner Key, facilitando así la ejecución de su agenda progresista en una ciudad que, hasta hace poco, mantenía una línea conservadora.