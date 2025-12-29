Miami celebra la llegada del nuevo año en Bayfront Park

MIAMI .- La ciudad de Mami celebra la llegada del año 2026 con una de las mejores fiestas públicas de fin de año en el país en el Bayfront Park, el 31 de diciembre a partir de las 5 p.m.

Entre los artistas que amenizan la noche figuran Marshmello, Nicky Jam , Flo Rida, Gente de Zona y Toño Rosario, además de la música del DJ M-DOT.

Más tarde, con la llegada del nuevo año, Miami desplegará una lluvia de fuegos artificiales sobre el centro de la ciudad.

Cabe destacar que la fiesta Miami New Year's Eve es la celebración hispana más grande de Fin de Año en Estados Unidos y en términos generales es la segunda más importante del país, solo superada por la de Nueva York, en Times Square.

La administración del parque público recalcó que “no se permite la entrada al lugar con bebidas alcohólicas, sea en botellas o latas, ni neveras portátiles o fuegos artificiales”.

De hecho, la Policía de Miami anuncia el cierre de varias vías, entre las que se encuentran Biscayne Boulevard y Flagler Street, y exhorta a la población a viajar en Metro, Metromover o autobuses para evitar el congestionamiento vehicular.

Por otra parte, el servicio de pequeños autobuses trolley, de Miami, que conectan importantes barriadas de la ciudad con el centro, funciona hasta las 2 am del lunes 1 de enero.

Otros lugares

En Miami Beach, una buena parte de Ocean Drive será cerrada al tráfico para habilitar y festejar la ocasión en varios puntos de la ciudad balneario.

Coral Gables celebra la llegada del Nuevo Año en la esplanada frente al hotel Biltmore.

Fort Lauderdale también celebra la fecha en varios lugares, con música en vivo y la siempre esperada cuenta regresiva de los últimos segundos del año que termina.

En Key West también hay fiesta, muy al estilo de los Conchs. En Sunset Pier se reúnen miles de personas para ver caer un enorme trozo de key lime pie en una copa de margarita al filo de la medianoche.