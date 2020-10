"Hispano vota hispano" resuena en distrito 5 de Miami-Dade

Pocos analistas políticos esperaban ese resultado. Llegaba a la Comisión una mujer nacida en Ohio, novata en el ejercicio gubernamental, pero con años de trabajo comunitario en Miami-Dade, que pudo derrotar a la casa política de los Barreiro, a la que apoyaron otras reconocidas personalidades de la vida pública local en la recta final de esa contienda.

En este 2020 Higgins aspira por mantenerse en el distrito y en las primarias del 18 de agosto obtuvo 47.20% de los sufragios, mientras Renier Díaz de la Portilla alcanzó 39.47%, con miras a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

¿Por qué un hispano?

Díaz de la Portilla, hijo de padres cubanos, tiene un planteamiento que considera “válido y legal”, al reclamar que el distrito 5 debe “volver a manos de un hispano” porque “así lo decidió una corte en el año 1992 para que las minorías tuvieran participación en el Condado”.

En una carta que ha hecho pública, el candidato explica que una corte federal “encontró” que el Condado de Miami-Dade estaba “diluyendo el poder del voto afroamericano e hispano en violación de la ley, e impidiendo que los votantes minoritarios elijan a sus candidatos preferidos a la Comisión del Condado”.

De acuerdo con Díaz de la Portilla, ese veredicto derribó una “injusta práctica de votación del condado” y acotó que “este fallo histórico fue lo que permitió que la congresista legendaria Carrie Meek, la principal demandante en el caso, se ganará su puesto en el Congreso”, pero también que “el difunto alcalde Maurice Ferré y el alcalde Xavier Suárez, representando a los demandantes hispanos, [fueran] partícipes”, según la carta.

Adujo, además, que el distrito 5 de la Comisión “es el corazón de la comunidad cubanoamericana, del exilio histórico, y que hoy en día es también el hogar de muchas otras comunidades de origen hispano”. Subrayó que el distrito en mención “fue creado por resultado de esta decisión”.

Renier Diaz de la Portilla oct 2020 Renier Díaz de la Portilla. DANIEL CASTROPÉ/DLA

De igual manera, el candidato rememora la llamada Ley Federal del Derecho al Voto de 1965 que, según dilucidó, “hizo posible la representación de minorías en el gobierno estadounidense”.

En ese sentido, dijo que “durante décadas las minorías han luchado a pico y pala no solo para ganar representación minoritaria en el Gobierno, sino para mantener esto y no ver nuestra voz diluida”.

Asimismo, Díaz de la Portilla mencionó otra “decisión histórica en 1986 de Thornberg v. Gingles”. En ella, acorde con lo plasmado en la misiva, “la Corte Suprema de los Estados Unidos derriba explícitamente cualquier intento para perjudicar la capacidad de las minorías para elegir sus representantes en violación de la Sección 2 de La Ley del Derecho al Voto”.

Y alegó: “Desde entonces las cortes han rechazado consistentemente intento tras intento para diluir el poder del voto minoritario y su derecho a elegir miembros de su comunidad al gobierno”.

No obstante, Higgins conquistó el electorado del distrito y la ‘americana’, como muchos le llaman, ganó el voto hispano en 2018 contra todos los pronósticos, sin ser hispana y sin hablar español.

¿Cubano vota cubano?

En los años 1980 se promovió en el condado la campaña ‘Cubano vota cubano’, una iniciativa que trajo consigo “malestar”, como lo reconoce Díaz de la Portilla, entre anglosajones y afrodescendientes. Por esos días crecía a pasos agigantados la comunidad cubana con la llegada de más de 100.000 personas de esa nacionalidad tras el Éxodo de Mariel.

“Ese era otro tiempo, no es el mismo de ahora, cuando los cubanos y los hispanos en general trataban de obtener una mayor representación en el Gobierno, situación que era muy difícil de obtener, pero todo cambió con el fallo de la corte en 1992”, opinó Díaz de la Portilla.

El aspirante a la silla del distrito 5 del Gran Miami hizo énfasis en que su llamado es “a todos los hispanos, no solo a los cubanos, que son los que más tenemos en esta comunidad, sino también a los colombianos, venezolanos, nicaragüenses y muchos otros que no pueden confiar un presupuesto millonario a alguien que no conoce nuestras necesidades”.

Aseguró que “hispano vota hispano”, su campaña, busca reconocer “el legado de personalidades latinas como Maurice Ferré, Ileana Ros-Lehtinen, Xavier Suárez, a los líderes puertorriqueños, a Juan Carlos Zapata, que es colombiano, y otras queridas personas que han tenido espacio en el Gobierno del Condado”.

“Yo me siento orgulloso de mis raíces hispanas, mi esposa es nicaragüense, apoyo la medida de nombrar una calle en honor del expresidente [colombiano] Álvaro Uribe; la titular Higgins votó en contra sin tener en cuenta que alguien es inocente hasta que se le demuestre lo contrario”, apuntó.

En su opinión, “ella [Higgins] no nos entiende, no conoce cómo somos; está utilizando nuestra comunidad para politiquería, pero no le provee servicios a la comunidad”.

Finalmente, Díaz de la Portilla sostuvo que “yo me crie en esta comunidad, fui a una escuela católica en la avenida 12 y la calle 14 del SW, mis padres todavía viven en Shenandoah, jugué en los parques de este distrito, monté bicicleta por sus calles y vivo ahora en la zona de Allapattah”.

“He vivido y crecido entre los residentes de este distrito, por eso los quiero mucho”, apuntilló.