lunes 22  de  junio 2026
TRAS LAS REJAS

Investigación lleva al arresto de conductor de UBER vinculado a caso de agresión sexual en Miami

Los investigadores revisaron videos de vigilancia que muestran al acusado trasladando a la víctima a un apartamento en Doral, según el informe de arresto

Yusel Pérez, de 42 años, quien enfrenta cargos de secuestro y agresión sexual.

Yusel Pérez, de 42 años, quien enfrenta cargos de secuestro y agresión sexual.

COLLAGE DLA/ DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL. - Un conductor de Uber fue arrestado en Doral y enfrenta cargos por presuntamente secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en un caso que es investigado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

El acusado fue identificado como Yusel Pérez, de 42 años, quien enfrenta cargos de secuestro y agresión sexual contra una persona que, según las autoridades, se encontraba físicamente incapacitada.

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De acuerdo con el informe de arresto, la investigación se inició después de que la mujer denunciara lo ocurrido a los agentes. La víctima relató que el 3 de junio salió a un club nocturno y posteriormente perdió el conocimiento, por lo que sospecha que pudo haber sido drogada.

Según la denuncia, la mujer solo recuerda haber abandonado el establecimiento antes de despertar al día siguiente en el Hospital Palm Lakes. Al recuperar la conciencia, manifestó sentir dolor y expresó su creencia de que había sido víctima de una agresión sexual.

Como parte de las pesquisas, los detectives revisaron grabaciones de vigilancia que, de acuerdo con los documentos judiciales, muestran a Pérez cargando a la mujer hasta un apartamento donde reside.

Los investigadores utilizaron esa y otras evidencias para sustentar el caso que derivó en la detención del conductor.

Pérez fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

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