lunes 22  de  diciembre 2025
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

La iniciativa, respaldada por más de 40 empresas y autoridades locales, ofrece un diplomado de 12 meses enfocado en tecnología, negocios y nutrición en la Universidad San Ignacio

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- San Ignacio University (SIU), en alianza con la alcaldía de Doral y el respaldo de más de 40 empresas del sur de Florida, formalizó el lanzamiento de un programa orientado a facilitar la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional.

Según sus promotores, el proyecto surge como respuesta a la incertidumbre que afrontan numerosas familias cuando sus hijos con necesidades especiales no pueden concluir la educación secundaria y encuentran escasas alternativas formativas para la vida adulta.

Lee además
Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas
Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral.
CIUDAD EMPRESARIA

Doral anuncia plan de choque para contrarrestar posible eliminación de impuestos estatales

Puente hacia la vida adulta

El acto inaugural, celebrado en la sede de la institución universitaria, congregó a líderes del ámbito educativo, autoridades municipales y representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo innovador que cuenta con apoyo financiero del estado de Florida.

Danny Espino, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, expuso la realidad que impulsa la creación del programa y subrayó que una de las principales preocupaciones de los padres radica en la falta de claridad sobre el futuro de sus hijos.

Señaló que, en un contexto de escasez de mano de obra, existen personas con capacidades y disposición para incorporarse al mercado laboral en puestos que les permitan desarrollarse profesionalmente y construir una vida con dignidad.

Espino expresó además su disposición a fortalecer la articulación entre el sistema público de educación y la universidad anfitriona, “con el fin de crear un canal permanente que facilite el acceso de estos jóvenes a la formación superior”.

Lanzamiento programa jovenes necesidades especiales Doral
Lanzamiento del programa para jóvenes con necesidades especiales en Doral.

Lanzamiento del programa para jóvenes con necesidades especiales en Doral.

Formación orientada al empleo

El plan de estudios se articula alrededor de un diplomado con una duración de 12 meses. Rafael Pineyro, director de SIU y concejal de Doral, detalló que la propuesta académica prioriza el desarrollo de competencias prácticas por encima de la teoría abstracta.

Los estudiantes cursarán módulos de mercadeo, negocios, comunicación y tecnología, con especial atención al uso de la inteligencia artificial, en el contexto del Centro para la Inclusión y la Transición Educativa (CIET), presentado como marco del programa.

De acuerdo con Pineyro, el objetivo central consiste en que “los participantes adquieran habilidades concretas y transferibles al mercado de trabajo, respaldadas por una red de aliados empresariales locales”.

Entre las empresas vinculadas al programa figuran referentes de los sectores de la hospitalidad y la banca, como Trump National Doral, La Carreta, Bank OZK, La Boulangerie, CVI.CHE 105 y diversos restaurantes de la zona.

Alianza con compromiso social

Raúl Diez Canseco, presidente fundador de la Universidad San Ignacio, precisó que la participación de estas compañías trasciende el aporte financiero y responde a un compromiso moral orientado a ofrecer oportunidades reales de pasantías y empleo para los jóvenes.

El líder universitario destacó que el valor diferencial del programa reside en la implicación activa de 43 empresas que acompañan el proceso formativo y facilitan la transición de los estudiantes hacia el mundo laboral.

El proyecto incorpora un componente adicional centrado en la salud física como pilar educativo.

Diez Canseco anunció la implementación de una filosofía de alimentación dentro del programa, basada en la premisa de que una nutrición adecuada puede contribuir a mejorar diversas condiciones de los estudiantes y complementar su preparación académica y profesional.

Danny Espino miembro junta escolar Miami Dade
Danny Espino, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.

Danny Espino, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.

Respaldo y proyección

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno municipal de Doral. La alcaldesa Christi Fraga, presente en el evento inaugural, calificó el programa como una herramienta necesaria para fortalecer el tejido social de la ciudad y expresó su apoyo a quienes participarán en el proceso formativo.

El lanzamiento de este programa se produce en un contexto demográfico desafiante, con la previsión de que cerca de 550.000 jóvenes adultos con autismo se incorporen a la fuerza laboral de Estados Unidos durante la próxima década.

Con esta propuesta, San Ignacio University y la Ciudad de Doral buscan sentar las bases de un modelo replicable que transforme las cifras de desempleo en historias de inclusión, autonomía y éxito personal.

Embed

Temas
Te puede interesar

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

Rolando Escalona: "Puedo decir que el circo se acabó"

Miami celebra Navidad con su sin igual mezcla de culturas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
HOMENAJE

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Te puede interesar

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Por Daniel Castropé
Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas