Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

MIAMI.- San Ignacio University (SIU), en alianza con la alcaldía de Doral y el respaldo de más de 40 empresas del sur de Florida, formalizó el lanzamiento de un programa orientado a facilitar la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional.

Según sus promotores, el proyecto surge como respuesta a la incertidumbre que afrontan numerosas familias cuando sus hijos con necesidades especiales no pueden concluir la educación secundaria y encuentran escasas alternativas formativas para la vida adulta.

Puente hacia la vida adulta

El acto inaugural, celebrado en la sede de la institución universitaria, congregó a líderes del ámbito educativo, autoridades municipales y representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo innovador que cuenta con apoyo financiero del estado de Florida.

Danny Espino, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, expuso la realidad que impulsa la creación del programa y subrayó que una de las principales preocupaciones de los padres radica en la falta de claridad sobre el futuro de sus hijos.

Señaló que, en un contexto de escasez de mano de obra, existen personas con capacidades y disposición para incorporarse al mercado laboral en puestos que les permitan desarrollarse profesionalmente y construir una vida con dignidad.

Espino expresó además su disposición a fortalecer la articulación entre el sistema público de educación y la universidad anfitriona, “con el fin de crear un canal permanente que facilite el acceso de estos jóvenes a la formación superior”.

Formación orientada al empleo

El plan de estudios se articula alrededor de un diplomado con una duración de 12 meses. Rafael Pineyro, director de SIU y concejal de Doral, detalló que la propuesta académica prioriza el desarrollo de competencias prácticas por encima de la teoría abstracta.

Los estudiantes cursarán módulos de mercadeo, negocios, comunicación y tecnología, con especial atención al uso de la inteligencia artificial, en el contexto del Centro para la Inclusión y la Transición Educativa (CIET), presentado como marco del programa.

De acuerdo con Pineyro, el objetivo central consiste en que “los participantes adquieran habilidades concretas y transferibles al mercado de trabajo, respaldadas por una red de aliados empresariales locales”.

Entre las empresas vinculadas al programa figuran referentes de los sectores de la hospitalidad y la banca, como Trump National Doral, La Carreta, Bank OZK, La Boulangerie, CVI.CHE 105 y diversos restaurantes de la zona.

Alianza con compromiso social

Raúl Diez Canseco, presidente fundador de la Universidad San Ignacio, precisó que la participación de estas compañías trasciende el aporte financiero y responde a un compromiso moral orientado a ofrecer oportunidades reales de pasantías y empleo para los jóvenes.

El líder universitario destacó que el valor diferencial del programa reside en la implicación activa de 43 empresas que acompañan el proceso formativo y facilitan la transición de los estudiantes hacia el mundo laboral.

El proyecto incorpora un componente adicional centrado en la salud física como pilar educativo.

Diez Canseco anunció la implementación de una filosofía de alimentación dentro del programa, basada en la premisa de que una nutrición adecuada puede contribuir a mejorar diversas condiciones de los estudiantes y complementar su preparación académica y profesional.

Respaldo y proyección

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno municipal de Doral. La alcaldesa Christi Fraga, presente en el evento inaugural, calificó el programa como una herramienta necesaria para fortalecer el tejido social de la ciudad y expresó su apoyo a quienes participarán en el proceso formativo.

El lanzamiento de este programa se produce en un contexto demográfico desafiante, con la previsión de que cerca de 550.000 jóvenes adultos con autismo se incorporen a la fuerza laboral de Estados Unidos durante la próxima década.

Con esta propuesta, San Ignacio University y la Ciudad de Doral buscan sentar las bases de un modelo replicable que transforme las cifras de desempleo en historias de inclusión, autonomía y éxito personal.