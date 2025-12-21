Rolando Escalona: "Puedo decir que el circo se acabó"

MIAMI .- Con una hoja de ruta en las manos y deseos de acabar con los jaleos en la Comisión de la Ciudad de Miami, el comisionado recién electo por el Distrito 3, Rolando Escalona, toma posesión de su cargo.

Escalona, que cuenta con un título en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida y años de experiencia como gerente general de un destacado restaurante en Brickell, logró alzarse con el triunfo ante unos pronósticos poco favorables.

Ahora, con la gran oportunidad de mejorar la calidad de vida en el distrito y la ciudad, el nuevo legislador municipal habló con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre sus propósitos para fomentar viviendas asequibles, modernizar la red administrativa y exigir supervisión a los servicios públicos, entre otros asuntos.

- ¿Qué podemos esperar de usted como nuevo comisionado de la Ciudad de Miami?

Muchos resultados. Todo lo que yo prometí en mi campaña. Algunas cosas toman más tiempo que otras. Por ejemplo, el problema que tenemos de vivienda. Puedo asegurar algo: voy a trabajar para dar resultados. Escuché a jóvenes y personas mayores decir “ya no podemos vivir aquí”. Hay que construir viviendas asequibles. Y uno de los proyectos que tengo es viviendas de bajos recursos.

- ¿Tiene algún plan específico para construir viviendas para personas de bajos recursos?

Acabo de pedirle al ayuntamiento la lista de terrenos públicos para empezar a planificar.

-O sea, conversar con el departamento de zonificación, el Gobierno federal, también el estatal y el condal para obtener fondos necesarios

Los voy a convencer de que hacen falta. Hay constructores que quieren trabajar en estos proyectos. Mi objetivo principal ahora es hacerme cargo y tener un equipo que valga la pena. El equipo para mí es clave porque es el que me va a ayudar a hacer todas las cosas que yo quiero, porque uno solo no puede.

- ¿Podría liberar el costo de permisos y pago de impuestos a la propiedad por un tiempo para estimular a constructores?

Si es posible, me encantaría hacerlo. Mientras más viviendas asequibles y pequeños negocios tengamos, mejor. Podemos estimular a quien contrate vecinos del área y así evitamos tráfico, menos automóviles en la calle.

- ¿Ha hecho contactos para hacer realidad las promesas de campaña?

Ya hablé con el jefe de la Policía en cuanto a una de las cosas que yo prometí, que es más patrullaje en los barrios. Nos reuniremos para pedirle lo que hace falta y que él diga qué necesita para hacer el trabajo. Creo que la policía hace un buen trabajo, pero yo simplemente quiero un poco más. Quiero que las personas se sientan más seguras. También el servicio de recogida de basura, sobre todo en La Pequeña Habana donde encuentras lugares con basura acumulada. Quiero que la gente viva con dignidad. Y, para mí, vivir con dignidad es también salir de casa y ver las aceras limpias, no un colchón tirado en una esquina. Eso tiene que terminar.

- ¿Cómo proyecta su relación como comisionado con los colegas en la comisión municipal?

Puedo decir que el circo se acabó. Soy una persona muy profesional, muy pacífica. Sé que no voy a estar de acuerdo en todo lo que digan, pero lo voy a discutir respetuosa y profesionalmente. Daba vergüenza ver como algunos discutían. No va a pasar conmigo. Si no estamos de acuerdo en algo no iré detrás [para perjudicarle]. Pasemos página y vayamos a lo siguiente.

-La alcaldesa de Miami, Elena Higgins, mencionó que evaluaría el acuerdo con el estado de la Florida que ofrece policías de la ciudad para perseguir a migrantes sin papeles. ¿Qué opina?

Pienso que hay diferentes ramas de gobierno por alguna razón. Y a mí me gustaría que la policía local se quedara como policía local. La policía local es policía local. Que el gobierno federal se encargue de la inmigración. Yo quiero que los policías locales se encarguen de los problemas locales.

-La barriada entorno a Riverside Park ha mejorado muchísimo en 30 años, pero aún le falta mejorar más. ¿Qué puede hacer para evitar la acumulación de basura y educar a residentes a cumplir con reglas municipales?

Hay dos cosas que tienen que pasar. Una es hacer un mejor trabajo de recogida de basura y la otra es educación cívica. Las personas tienen que entender que no está bien comerse un caramelo y tirar el papel al suelo. Que no está bien tirar un colchón o un mueble cualquier día. Hay un horario y ese horario hay que respetarlo. Y yo me voy a encargar de que ese horario se respete. Y si alguien no cumple la ley, hay que multarlo. Pero primero vamos a educar.

-Hay locales comerciales con letreros dañados, fachadas que necesitan pintura y otras que están repletas de letreros y dan aspecto de una ciudad subdesarrollada. ¿Qué sucede con el cumplimiento del código municipal?

Me parece que no están haciendo un trabajo efectivo. Una de las primeras cosas que quiero hacer es sentarme con la administración de la ciudad y con los directores de departamentos. No se trata de salir y poner multas, hay que educar primero. Decirles “esto no puede estar así por que viola la ley”. Voy a buscar dinero para ayudar a pequeños negocios a mejorar sus fachadas y si no cumplen, podremos decirles “te lo dije y no lo hiciste”.

-Cualquier permiso para abrir un pequeño negocio o hacer una construcción puede demorar meses, incluso un par de años ¿Puede hacer algo al respecto?

Estamos en el 2025 y tenemos un sistema de permisos de los años 1980. Debemos integrar inteligencia artificial al sistema de codificación y permisos para que pueda analizar en segundos una solicitud, una obra, y poder decir cuán bien o mal va y cómo arreglarlo. Todo basado en la codificación. No es tan complicado como parece. Lo que hay que tener son las ganas de hacerlo.

-Entre sus planes destaca ampliar la oferta cultural de Calle 8 para mejorar la importante arteria urbana y atraer turistas. Esa propuesta la hemos escuchado antes, pero no la han materializado.

Me gustaría crear un programa para incentivar a los dueños de pequeños negocios, para atraer más negocios a mi distrito que contraten a personas del distrito. Me encantaría conectar la Calle Ocho, desde la Avenida 22 hasta Brickell, para atraer más turistas a la zona. Podemos traer más actividades culturales, más arte. Quiero ampliar Viernes Culturales y mejorar las funciones del Teatro Tower. Hay muchas personas, la mayoría, insatisfecha con la programación del Tower. Ese teatro es de todos y eso va a cambiar.

- ¿Cómo va a legislar para proteger a La Pequeña Habana de la expansión de Brickell?

La Pequeña Habana es La Pequeña Habana y Brickell es Brickell. Y me gustaría que fuesen así. Que las edificaciones que hay que renovar y las nuevas construcciones en La Pequeña Habana continúen mostrando el aspecto histórico que tienen. Hay nuevas construcciones que nada tienen que ver con el aspecto del barrio y los vecinos están muy descontentos con eso.

-El servicio de buses trolley en Miami no parece tener supervisión. Por ejemplo, el de Coral Way puede tener tres y cuatro buses en torno a Downtown y solo uno transitando la zona oeste. Esta falta de sincronización provoca demoras de 40 minutos y más.

Nadie responde a eso. Todo va relacionado a lo mismo. A nadie le importa. Falta supervisión y planificación, y falta aplicar consecuencias. Eso tiene que cambiar. Estas cosas no son tan complicadas como algunos piensan. Es solo meterle un poco de cabeza, sentarse con las personas adecuadas y empezar a trabajar.