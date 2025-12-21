Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.

MIAMI.- Saturday Night Live rindió homenaje a Rob Reiner durante la transmisión del 20 de diciembre. El cineasta presentó el tercer episodio de SNL en octubre de 1975, dos semanas después del estreno del programa.

Previo al segmento de cierre del sábado, que contó con la participación de Ariana Grande como presentadora, Cher como invitada musical y fue el último episodio de Bowen Yang como miembro del elenco, se transmitió una tarjeta de homenaje que mostraba una fotografía de Reiner en la década de los setenta.

En Instagram, Saturday Night Live también publicó la fotografía con el escrito: "Rob Reiner" acompañado de un emoji de corazón rojo.

Homicidio

El homenaje tuvo lugar una semana después de que Rob y su esposa, Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida, por su hija Romy, en su casa de Los Ángeles. El cineasta y la productora tenían 78 y 70 años, respectivamente.

El miércoles 17 de diciembre, el médico forense del condado de Los Ángeles dio a conocer las causas de muerte de Rob y Michele. Ambos fallecieron por múltiples heridas con arma blanca, y la causa de la muerte se determinó como homicidio.

Horas más tarde, las autoridades arrestaron a Nick Reiner, de 32 años, luego de que Romy aseverara que su hermano, quien tenía problemas de salud mental y luchaba con adicciones desde la adolescencia, era peligroso y podía ser un sospechoso en el caso.

Nick fue arrestado bajo vigilancia por suicidio en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles. El jueves 17 de diciembre compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres.

Recientemente se dio a conocer que semanas antes del asesinato, Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia y los médicos que lo trataban le habían cambiado la medicación, lo que hizo que su comportamiento fuera errático. "Los médicos intentaban ajustar la medicación para que Nick se estabilizara, pero no funcionaba", señaló TMZ.