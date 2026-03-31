martes 31  de  marzo 2026
SUCESO

Incendio destruye casa móvil en Hallandale Beach y deja tres personas desplazadas

El siniestro movilizó a unos 40 bomberos, dañó dos viviendas cercanas y obligó a evacuar a los residentes; no se reportan heridos

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HALLANDALE BEACH. – Un incendio de gran intensidad destruyó la madrugada de este martes una casa móvil en un parque residencial de Hallandale Beach y provocó daños en otras dos estructuras cercanas, dejando al menos tres personas desplazadas y una asistida por la Cruz Roja, según informaron autoridades del condado Broward.

El incidente fue reportado alrededor de las 4:45 a.m. en un sector residencial ubicado en Coconut Avenue, cuando unidades del cuerpo de bomberos de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre fuego activo en una vivienda.

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Al llegar, los equipos encontraron humo denso y llamas visibles que ya comprometían por completo la estructura principal, mientras el calor comenzaba a impactar dos casas móviles contiguas.

Unos 40 bomberos participaron en el operativo, logrando contener el avance de las llamas y evitar una mayor propagación. Los funcionarios públicos indicaron que, pese a los daños, se consiguió preservar parte de las viviendas expuestas.

No se reportaron heridos, pero el siniestro obligó a evacuar a los ocupantes. Tres personas quedaron desplazadas y al menos una recibió asistencia por parte de la Cruz Roja, dice el comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte de canales locales varios testigos describieron momentos de urgencia durante el inicio del incendio. Un vecino, identificado como Andrés Hernández relató que intervino para rescatar a una de las víctimas atrapada dentro de la vivienda afectada. Asi mismo, indicaron que en una de las residencias vivía un hombre, mientras en otra se encontraba una mujer junto a un bebé de pocos meses.

Durante la mañana, equipos de emergencia permanecían en la zona realizando labores de enfriamiento e inspección, mientras se investiga el origen del incendio.

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