Isaias roza categoría 3 y acelera preparativos en el Panhandle de Florida

El huracan Isaias en las primeras horas del viernes 9 octubre de 2026.

MIAMI. — El huracán Isaias se fortaleció durante la madrugada del viernes y alcanzó vientos máximos sostenidos de 110 mph, mientras avanzaba hacia la costa norte del Golfo de América y obligaba a las autoridades de Florida a acelerar evacuaciones y preparativos en el Panhandle.

A las 5:00 a. m., hora de Miami, el ojo se encontraba unas 200 millas al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi. El ciclón avanzaba hacia el norte-noreste a 15 mph y tenía una presión central mínima de 963 milibares.

Los datos recopilados por aviones cazahuracanes de la Fuerza Aérea y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmaron el aumento de intensidad. Isaias permanecía en el límite superior de la categoría 2, apenas una milla por hora por debajo del umbral de 111 mph que define a un huracán mayor de categoría 3.

El Centro Nacional de Huracanes considera probable que alcance esa clasificación durante la mañana. Aunque podría debilitarse ligeramente antes de entrar en tierra, continuará como un huracán peligroso cuando llegue a la costa.

Amplia zona bajo aviso

El aviso de huracán se extiende desde Ocean Springs, Misisipi, hasta la línea divisoria de los condados Bay y Gulf, en Florida. Desde ese punto hacia el este, hasta el río Aucilla, está vigente un aviso de tormenta tropical.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 30 millas desde el centro, mientras los de tormenta tropical alcanzan hasta 185 millas. Estas últimas condiciones pueden comenzar a sentirse en el Panhandle durante las próximas horas, antes de la llegada del ojo del ciclón.

La marejada constituye una de las principales preocupaciones. El agua podría elevarse entre cinco y siete pies sobre terrenos normalmente secos desde Dauphin Island, Alabama, hasta Indian Pass, Florida. Entre Indian Pass y el río Steinhatchee se anticipan entre cuatro y seis pies.

Isaias también podría descargar entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia sobre el Panhandle y Big Bend, con cantidades aisladas de hasta 15 pulgadas. El pronóstico contempla inundaciones repentinas y urbanas, crecidas de ríos y tornados desde la tarde del viernes.

Florida moviliza recursos

El gobernador Ron DeSantis amplió la declaración de emergencia a 27 condados. El estado mantiene preparados más de 6.000 trabajadores de empresas eléctricas, cerca de 5.000 integrantes de la Guardia Nacional y casi 400 miembros de la Guardia Estatal.

Asimismo, el Departamento de Transporte desplegó unos 900 empleados, 260 equipos pesados, cerca de 1.000 generadores y 100 bombas. También fueron suspendidos temporalmente los peajes en varios puentes utilizados como rutas de evacuación.

Entretanto, centros de salud, escuelas y oficinas públicas cerraron en distintos condados, al tiempo que el estado habilitó refugios para personas con necesidades especiales y trasladó reclusos de cuatro instalaciones correccionales.

Las autoridades pidieron completar de inmediato los preparativos y cumplir las órdenes locales de evacuación. El pronóstico puede variar todavía en las últimas horas, pero el margen para abandonar las zonas expuestas a marejada, viento e inundaciones se reduce con rapidez.