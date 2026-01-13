Joven enfrenta cargos de intento de asesinato tras tiroteo en Hialeah

HIALEAH. - Un acto de vandalismo aparentemente menor terminó convirtiéndose en un caso criminal de alto perfil en Hialeah , luego de que un joven de 18 años presuntamente abriera fuego contra un automóvil en el que viajaban dos personas que momentos antes habían lanzado huevos y piedras contra su propiedad.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Jason Alejandro Rodríguez, quien ahora enfrenta dos cargos de intento de asesinato en segundo grado, además de dos cargos por disparar un objeto mortal, tras una investigación que incluyó el análisis de grabaciones de vigilancia y declaraciones de las víctimas.

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 11 de enero, cuando el Departamento de Policía de Hialeah (HDP) fue notificado sobre una mujer herida de bala que había llegado al Hospital Mount Sinai, ubicado en el área oeste de la ciudad. La víctima presentaba una lesión en uno de sus brazos.

Según el reporte policial, el testimonio ofrecido por la mujer y por el conductor del vehículo en el que viajaba, ambos se encontraban en las inmediaciones de la 2 avenida y la calle 9 del este cuando fueron atacados a tiros. La víctima y su acompañante reconocieron haber lanzado huevos contra la vivienda del sospechoso, quien mantenía una relación previa con la conductora del automóvil en cuestión. Lo cual refleja que lo que comenzó como una confrontación de tipo personal escaló rápidamente a una situación de extrema violencia.

Rodríguez fue inicialmente localizado por agentes poco después del incidente y proporcionó una declaración a los detectives. En su relato, sostuvo que fue blanco de una agresión con huevos y piedras, que fue golpeado en el pecho y que creyó ver un láser verde apuntándole, lo que lo llevó a disparar su arma mientras el auto se alejaba.

Sin embargo, en ese momento no existían pruebas independientes que confirmaran o refutaran su versión, por lo que todas las partes fueron liberadas mientras se profundizaba la investigación.

El caso dio un vuelco cuando los investigadores obtuvieron videos de vigilancia de la zona. En las imágenes se muestra una secuencia muy distinta a la descrita por el acusado, dijeron los funcionarios públicos.

De acuerdo con los documentos judiciales, los videos revelan que Rodríguez salió de su vivienda después de que los huevos y piedras ya habían sido lanzados y cuando el medio de transporte se retiraba, y que fue entonces cuando disparó en múltiples ocasiones contra el carro en movimiento. Las grabaciones también descartan la existencia del supuesto láser verde y muestran al joven utilizando la luz de su teléfono celular para recoger lo que parecen ser casquillos de bala del pavimento antes de volver a ingresar a su residencia.

Para los investigadores, estas imágenes son determinantes: el automóvil no representaba una amenaza en el momento del tiroteo y el uso del arma no puede justificarse como defensa propia.

Con base en esta evidencia, Rodríguez se presentó el lunes 12 de enero en la sede del HDP, donde fue arrestado y trasladado al sistema penitenciario del condado.

Los fiscales le imputan intento de asesinato en segundo grado y dos cargos por el uso de un arma de fuego contra un vehículo, delitos que conllevan penas severas bajo la ley de Florida. Hasta el momento, no se ha fijado fianza.

El hecho ha generado preocupación entre las autoridades por la rápida escalada de un acto de provocación hacia una situación que pudo terminar en una tragedia mayor. La policía reiteró que ningún tipo de vandalismo justifica el uso de fuerza letal, especialmente cuando no existe una amenaza inmediata y llamó a no tomar la fuerza por las manos, buscando alternativas ante situaciones similares.

Mientras el proceso penal avanza, el expediente de Jason Alejandro Rodríguez se perfila como un recordatorio contundente de cómo un momento de ira puede cambiar vidas para siempre.