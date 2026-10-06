Joven muere por estampida en un salón de baile durante un concierto en La Habana

MIAMI.- La noche del domingo 4 de octubre, el Salón Rosado de La Tropical acogía un concierto que, según la página de denuncias ciudadanas NiO Reportando Un Crimen, terminó con una presunta estampida y la muerte de una joven.

La publicación identificó a la fallecida como Beatriz Arrebato y atribuyó ese dato a alguien cercano a su familia. La versión difundida señala que la muchacha habría caído y sido pisoteada durante el desplazamiento del público.

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Los videos divulgados registran una concentración de asistentes frente al escenario y un movimiento repentino de parte de la multitud. Ese material documenta el desorden, pero no explica qué lo desencadenó ni permite establecer por sí solo la causa exacta del fallecimiento.

La misma fuente reportó otros lesionados. Sin embargo, no aportó una cifra corroborada ni detalles fiables sobre su estado de salud.

La plataforma pidió determinar el número de personas admitidas y la capacidad autorizada para el espectáculo. Asimismo, solicitó examinar las vías de evacuación, los protocolos de emergencia disponibles y la intervención del personal encargado.

En la información consultada no aparece un comunicado de las autoridades cubanas, los organizadores o la administración del establecimiento que confirme las circunstancias del deceso, el balance de heridos o las medidas adoptadas tras el incidente.