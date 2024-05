Leslie Pantín, la idea de crear una gran feria para celebrar a Cuba

“La idea surgió a partir de que alguien me propuso celebrar la cultura cubana con una feria que incluyera música, arte, literatura, objetos memorables, comida, baile, y así fue como empezamos en el Coconut Grove Convention Center”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS Pantín, quien además es un exitoso relacionista público de Beber Silverstein Public Relations, en Miami.

El fundador de Cuba Nostalgia dedujo que si otras nacionalidades y sus descendientes, como los irlandeses, celebran sus días patrios, los cubanos también podrían. “Y a ellos se sumarían los hispanos que viven en Miami”, como parte de una gran fiesta internacional.

Generaciones

Además de celebrar, es preservar la cultura cubana, que se forjó en 500 años de historia, para las nuevas generaciones.

Familias enteras posan juntas para tomarse fotografías. Los abuelos, los padres, los hijos, incluso a veces hasta los bisnietos, muchos vestidos con guayaberas.

“Vemos al abuelo o la abuela contar lo que era la Cuba de ayer. Pararse encima del mapa de La Habana e indicar donde vivía, donde estaba su colegio. Donde está El Prado, la Catedral y luego hablar del Valle de Viñales, de La Caridad del Cobre, las exhibiciones”, recordó.

La réplica del Malecón habanero, con una inmensa fotografía de El Morro detrás, es el lugar más popular para retratarse.

“Desafortunadamente”, indicó Pantín, la generación mayor, de abuelos y bisabuelos, que tuvieron la dicha de conocer la Cuba de ayer, va desapareciendo, pero queda el legado que nos dejaron”, resaltó.

Hay otra generación, “que nació después del desastre de 1959 y vino de Cuba hace poco y la pasaron muy mal allí y no sienten nostalgia por la Cuba de ayer porque no la conocieron, pero se acercan a la feria”, reconoció.

“Aun cuando la pasaron mal en Cuba, recuerdan con cariño la música, el baile, el Malecón y todo lo demás”.

Luego resumió: “Es importantísimo mantener la cultura cubana para las nuevas generaciones porque es la única forma de transmitirles los valores de la cubanía. No solo a los que viven en Miami, sino también a los viven en la isla”.

Añoranza

Vivimos apenas a 40 minutos en avión de La Habana y estamos tan lejos al mismo tiempo, que una feria de este calibre sirve para acercarnos.

“Por eso incorporamos grandes imágenes de edificaciones emblemáticas, reproducciones alegóricas y exposición de autos antiguos. Tan pronto entras a la feria sientes la sensación de viajar en el tiempo y conocer la Cuba de ayer, no el desastre que tienen ahora”, puntualizó.

Es celebración. “Tuvimos mucho cuidado al seleccionar los expositores”, aseguró el fundador.

“No era cuestión de poner una mesa y vender cualquier cosa, cuando estarían al lado de grandes imágenes como la Catedral de La Habana, el Morro o el mapa de La Habana”, resaltó.

Así, “nos diferenciamos de cualquier otra feria para que no se convirtiera en un pulguero (mercadillo). Si no patrocinaban una exhibición, no podían formar parte de la feria”.

De esta manera, previo pago por participación, pintores y escultores, escritores y promotores de la cultura cubana tuvieron un espacio para celebrar la tradición de la isla caribeña.

“Hemos tenido el patrocinio de ron Bacardí desde el primer año, que es un producto muy cubano, con daiquirís, mojito y cubalibre”.

Y así, poco a poco, fue sumando esfuerzos. “Luego trasladamos la feria al Youth Fair (Miami-Dade County Fair & Exposition), y ahí nos fue muy bien. Y ahí continúa”, puntualizó.

De hecho, los salones del recinto ferial, en la comodidad del aire acondicionado, sirven para que cientos de cubanos y sus descendientes y otras nacionalidades vivan unas horas de ilusión y celebración, como si se tratase de un viaje a lo que fue la cercana isla.

Pantín no imaginó que la feria celebraría tantas ediciones. Que llegaría a cumplir 25 años.

“Si cumplía un año era un milagro”, aseguró.

Organización

Una feria de esta envergadura, que dura dos o tres días y está abierta al público hasta 12 horas, toma mucho tiempo organizarla. “Aún no se ha terminado una edición y ya se piensa en la próxima. Toma meses conseguir patrocinadores y expositores”.

Hace apenas cuatro años Pantín traspasó los derechos de la feria, por medio de venta, al productor Peter Regalado.

“Peter tiene gran experiencia en hacer eventos. Él fue el organizador del espectáculo Cuba Under the Stars”, que hacía alusión al célebre eslogan del cabaré Tropicana en La Habana Un paraíso bajo las estrellas, en Bayfront Park.

“Aquello fue más que una fiesta. Aquello fue como un gran cabaré”, subrayó Pantín, que contó con las voces de grandes como Malena y Lena Burke, Luis Bofill, orquesta, bailarines y coreografías al estilo de Tropicana.

Listos

Estos días, cientos de familias se preparan para acudir a la feria el fin de semana. “Estamos tan cerca y tan lejos de la isla a la misma vez”, comentó Rosario, 78 años y vecina de Miami, “que a una feria como esta no se puede faltar”.

En efecto, Rosario planea ir a la feria con sus hijos y nietos para tomarse una foto juntos sentados en la réplica del Malecón de La Habana, frente a la imagen del Castillo de los Tres Reyes del Morro.

Rosario también dará rienda suelta a la imaginación y recorrerá las calles de La Habana, de la mano de sus hijos y nietos, cuando se pare sobre el inmenso mapa de la capital cubana, que tantas fotografías provoca.

Y habrá lo mismo con un mapa similar de Santiago de Cuba, la histórica ciudad del oriente del país, y el de la isla, la mayor de Las Antillas.

Datos

CubaNostalgia, sábado 18 de mayo de 11 a.m. a 1 a.m. del domingo, y domingo 19 de mayo de 11 a.m. a 10 p.m.

Miami-Dade County Fair & Exposition, Coral Way (SW 24 Street) y la Avenida 112. Estacionamiento gratis.

Entradas 20 dólares por anticipado, 18 para tercera edad si compra el boleto en Sedano´s o 25 en la puerta de la feria.

Para obtener más información, consulte www.cubanostalgia.com o llame al 305 222 2226 por teléfono