domingo 30  de  noviembre 2025
BÉISBOL

Offseason en la MLB, el otro "juego" que define campeones

La agencia libre de la MLB tiene nombres que pueden cambiar o escribir historias para algunas franquicias, como Kyle Tucker, Pete Alonso y Alex Bregman

Framber Valdez, #59 de los Astros de Houston, reacciona al salir del montículo durante la quinta entrada contra los Mets de Nueva York en el Día Inaugural en el Daikin Park, el 27 de marzo de 2025 en Houston, Texas.&nbsp;

Framber Valdez, #59 de los Astros de Houston, reacciona al salir del montículo durante la quinta entrada contra los Mets de Nueva York en el Día Inaugural en el Daikin Park, el 27 de marzo de 2025 en Houston, Texas. 

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Para algunos, el béisbol terminó en 2025 con el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles a comienzos de noviembre. Pero los fanáticos más férreos saben que el diamante no se apaga cuando cae el último out de la Serie Mundial. Se transforma. Diciembre puede ser tan emocionante, angustiante o decepcionante como los días en que se escucha el “Play Ball”. La diferencia es que ahora no se sufre por un turno al bate, sino por una firma, un movimiento, un rumor. El "offseason" también enciende pasiones, y a veces, más fuerte.

El próximo 7 y 8 de diciembre, Orlando (Florida) será el epicentro del béisbol mundial. Las reuniones invernales convertirán hoteles y salas de conferencia en una suerte de mercado persa de promesas, ilusiones y decisiones multimillonarias. Allí, donde no se juega una sola entrada, se pueden definir campeonatos futuros. Los gerentes se mueven como estrategas, los agentes despliegan su juego y las redes sociales se llenan de teorías, "insiders" e ilusiones rotas. Por cada firma hay un equipo ilusionado y otro resignado.

Lee además
El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, lanza la pelota hacia la segunda base durante un juego, el 22 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Venezolano Javier Sanoja, de los Marlins, consigue su primer Guante de Oro en MLB
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Lanzadores dominicanos son imputados en escándalo de apuestas en la MLB
Embed
View this post on Instagram

A post shared by MLB (@mlb)

Porque este invierno no es uno cualquiera. La agencia libre tiene nombres que pueden cambiar o escribir historias para algunas franquicias: Kyle Tucker, Pete Alonso, Alex Bregman, Framber Valdez y Eugenio Suárez, entre otros. Jugadores que no solo producen estadísticas, sino identidad. ¿Dónde terminará cada uno? ¿Quién pagará más? ¿Quién convencerá con un proyecto deportivo y no solo con ceros en un cheque?

Varios equipos buscan llenar huecos

Hay franquicias que buscan dar el salto: los Azulejos, que ya probaron que pueden competir, ahora necesitan experiencia. Los Marineros, cansados de quedarse cortos, buscan un bate que les cambie la ofensiva. Los Yanquis, urgidos de reivindicación, podrían tirar la casa por la ventana. Y otros, como los Astros o los Bravos, intentarán retocar sin perder su esencia.

El béisbol no se detiene. Simplemente cambia de escenario. El invierno no tiene jonrones, pero sí decisiones que pueden valer más que una Serie Divisional. Los fanáticos lo saben: el verdadero juego continúa, aunque algunos terrenos estén cubiertos bajo la nieve y otros se transformen para brindar un espectáculo distinto.

Temas
Te puede interesar

Conozca a los ganadores del premio Cy Young 2025 en la MLB

No todo lo que brilla en Japón puede batear en MLB

Anthony Rendon y el peor contrato en la historia de la MLB está cerca de su fin

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nasry Asfura, del Partido Nacional.  video
ELECCIONES

Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

El Dr. Eduardo Padrón.
ENTREVISTA

"Miami no puede ser una ciudad global sin ser justa"

Te puede interesar

Nasry Asfura, del Partido Nacional.  video
ELECCIONES

Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

La fiscal general Pam Bondi.
SEGURIDAD

Fiscal de EEUU advierte: "Te perseguiremos si eres narcoterrorista venezolano"

Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales