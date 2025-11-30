Offseason en la MLB, el otro "juego" que define campeones

Framber Valdez, #59 de los Astros de Houston, reacciona al salir del montículo durante la quinta entrada contra los Mets de Nueva York en el Día Inaugural en el Daikin Park, el 27 de marzo de 2025 en Houston, Texas.

Para algunos, el béisbol terminó en 2025 con el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles a comienzos de noviembre. Pero los fanáticos más férreos saben que el diamante no se apaga cuando cae el último out de la Serie Mundial . Se transforma. Diciembre puede ser tan emocionante, angustiante o decepcionante como los días en que se escucha el “Play Ball”. La diferencia es que ahora no se sufre por un turno al bate, sino por una firma, un movimiento, un rumor. El "offseason" también enciende pasiones, y a veces, más fuerte.

El próximo 7 y 8 de diciembre, Orlando (Florida) será el epicentro del béisbol mundial. Las reuniones invernales convertirán hoteles y salas de conferencia en una suerte de mercado persa de promesas, ilusiones y decisiones multimillonarias. Allí, donde no se juega una sola entrada, se pueden definir campeonatos futuros. Los gerentes se mueven como estrategas, los agentes despliegan su juego y las redes sociales se llenan de teorías, "insiders" e ilusiones rotas. Por cada firma hay un equipo ilusionado y otro resignado.

Porque este invierno no es uno cualquiera. La agencia libre tiene nombres que pueden cambiar o escribir historias para algunas franquicias: Kyle Tucker, Pete Alonso, Alex Bregman, Framber Valdez y Eugenio Suárez, entre otros. Jugadores que no solo producen estadísticas, sino identidad. ¿Dónde terminará cada uno? ¿Quién pagará más? ¿Quién convencerá con un proyecto deportivo y no solo con ceros en un cheque?

Varios equipos buscan llenar huecos

Hay franquicias que buscan dar el salto: los Azulejos, que ya probaron que pueden competir, ahora necesitan experiencia. Los Marineros, cansados de quedarse cortos, buscan un bate que les cambie la ofensiva. Los Yanquis, urgidos de reivindicación, podrían tirar la casa por la ventana. Y otros, como los Astros o los Bravos, intentarán retocar sin perder su esencia.

El béisbol no se detiene. Simplemente cambia de escenario. El invierno no tiene jonrones, pero sí decisiones que pueden valer más que una Serie Divisional. Los fanáticos lo saben: el verdadero juego continúa, aunque algunos terrenos estén cubiertos bajo la nieve y otros se transformen para brindar un espectáculo distinto.