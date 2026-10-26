lunes 26  de  octubre 2026
POLÉMICA

Jack Antonoff arremete contra Ed Sheeran por vetar a Macklemore de su gira por causa palestina

El productor cuestionó que se cediera ante presiones financieras, como asegura que hizo Ed Sheeran, e instó a los artistas a mantener sus ideales.

Ed Sheeran actúa durante el Jingle Ball 2025 de iHeartRadio KISS108, presentado por Capital One. AFP

Ed Sheeran actúa durante el Jingle Ball 2025 de iHeartRadio KISS108, presentado por Capital One. AFP

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Jack Antonoff aparece en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM en los estudios de SiriusXM el 28 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. AFP
Jack Antonoff aparece en el programa "The Howard Stern Show" de SiriusXM en los estudios de SiriusXM el 28 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. AFP AFP
Por Valentina Gil

Jack Antonoff, el galardonado músico y productor detrás de los mayores éxitos de artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey o Lorde, arremetió contra Ed Sheeran tras la decisión del cantautor británico de apartar al rapero Macklemore de su gira Loop Tour. El despido se produjo luego de que este dijera "Palestina libre" durante su actuación como telonero.

Para Antonoff, sentar postura sobre el conflicto y decir la frase "no es para nada extraño, incómodo ni controvertido decirlo; es algo profundamente humano". El artista, integrante de la comunidad judía, ha expresado su apoyo a Palestina durante sus actuaciones con la banda de indie pop Bleachers.

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"¿Van a dejar que un promotor me diga lo que puedo decir? No me contraten. Tocaré gratis en la calle. [Ed Sheeran] perdió una oportunidad enorme y maravillosa: cancelar toda la gira, tocar gratis en la calle de cada recinto y recaudar un montón de dinero, en lugar de dejar que un maldito multimillonario le diga qué hacer. La razón por la que no es una anomalía ni un tema marginal es porque todos vivimos en un mundo donde los multimillonarios nos dicen constantemente qué hacer. Así que, ¡alcen la voz!", instó Antonoff en entrevista con The Guardian.

Jack Antonoff aparece en el programa "The Howard Stern Show" de SiriusXM en los estudios de SiriusXM el 28 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. AFP

Jack Antonoff aparece en el programa "The Howard Stern Show" de SiriusXM en los estudios de SiriusXM el 28 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. AFP

La polémica que envuelve la gira

Las declaraciones del productor musical se producen poco más de un mes después de que Sheeran se enfrentara a críticas generalizadas por la exclusión de Macklemore de su gira, luego de que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, y otros dueños de equipos de la NFL amenazaran con prohibir las actuaciones de Sheeran si Macklemore formaba parte del cartel.

Horas después de su destitución, Macklemore dijo que la "postura apolítica habitual de Sheeran estaba siendo cuestionada como nunca antes". Los artistas Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe, quienes participaban como teloneros, abandonaron la gira en solidaridad con el rapero.

Por su parte, Ed Sheeran abordó la controversia durante un concierto en Filadelfia , declarando que "lo que ocurrió en Israel y en el Nova Music Festival el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado".

Macklemore reafirmó su postura a favor de Palestina con el anuncio de la gira Free Palestine. El primer concierto será en la noche de este lunes 26 de octubre en Dublín, y el último tendrá lugar en Londres el 30 del mismo mes.

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