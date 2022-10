Marco Rubio: "El pueblo cubano perdió el miedo"

Como enfatizó el senador Rubio: “Hay que reconocer siempre el aporte de esta comunidad cubana. La enorme mayoría de los que vinieron no tenían la intención de abandonar su país. Ellos perdieron su país frente al marxismo. Perdieron sus sueños, algunos los recuperaron y lograron hacer grandes cosas en este país pero otros muchos no, y se limitaron a trabajar para que sus hijos pudieran cumplir los sueños que ellos no tuvieron. Pero nunca se olvidaron de Cuba. Fidel Castro está muerto pero el exilio sigue vivo”.

Referente a la penetración de políticas de corte socialista, alertó que "si no paramos a estas personas que están promulgando estas ideas de izquierda en Estados Unidos vamos a perder el país”.

Rubio declaró que "tenemos a noventa millas un régimen no solo comunista sino enemigo, que conspira con Rusia, China, Irán y muchos enemigos de EEUU" y reconoció que "dentro de la Casa Blanca hay personas afines con el castrismo".

Sobre la política del actual presidente aseguró que “la única razón por la que la administración Biden no ha vuelto a la política complaciente de Obama es porque le teme al exilio cubano, al voto de la comunidad cubana pero podrían retomarla después de noviembre si tuvieran las condiciones [en el Senado y el Congreso]”.

Al referirse a las manifestaciones dentro de la isla alabó que "el pueblo cubano perdió el miedo”. Asimismo, dijo estar seguro "de que vamos a vivir y ver a una Cuba Libre”.

Remedios Díaz, del US-Cuba Democracy PAC, consideró: “Marco Rubio no es un senador, Marco Rubio es un patriota”.

Por otra parte, el congresista Carlos Giménez apuntó que “con el otro partido no se puede trabajar, ellos quieren de lo que nosotros huimos. Marco Rubio es la voz más alta a favor de la libertad de Cuba y de todos los países que sufren el totalitarismo. Yo sirvo con Val Demings en el Congreso. Ella se disfraza de moderada pero vota extremista”. Y agregó que “la libertad de los Estados Unidos está en juego”.

Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506, acotó: “hablo en nombre de todos los brigadistas. Hay un peligro real. La situación de Cuba es producto de la historia del Partido Demócrata. Kennedy nos traicionó, Johnson prohibió operaciones militares, el presidente Carter creyó en la buena intención del régimen, Clinton pactó con Cuba y luego la administración Obama protagonizó la traición más grande al ir a La Habana y abrazarse con el tirano. Ahora nos encontramos con una administración que no ha hecho nada pero que podría hacer mucho daño si gana las elecciones de medio término”.

Sylvia Iriondo, de la organización “Mar por Cuba” dijo: “veo sacrificio, coraje y tesón. Desde que llegamos al exilio no hemos parado de luchar por la libertad de nuestro pueblo”. Acerca de Marco Rubio subrayó la importancia de su labor porque hoy “se cierne una amenaza para nuestro hemisferio. Nuestro senador siempre ha apoyado nuestras causas y no ha olvidado a ese pueblo que pide libertad a pesar de su indefensión”.

La congresista María Elvira Salazar hizo hincapié en la falta de compromiso del Partido Demócrata en la lucha por reinstaurar el estado de derecho y la democracia en la isla: “He pedido conectividad para Cuba. No hacen caso. Nancy Pelosi ni siquiera llevó el proyecto de ley al pleno”.

El influencer Alex Otaola dijo que “necesitamos personas como Marco Rubio, sin miedo, frontales y con la palabra punzante contra los enemigos”.

Los integrantes del grupo “Los Pichy Boys” dijeron que "es a los jóvenes a los que más nos debe interesar el peligro de un Estados Unidos secuestrado por la izquierda porque es nuestro futuro y el de nuestros hijos es que estamos construyendo".

Dariel Fernández, de Somos +, advirtió sobre la amenaza de China y cómo Marco Rubio se ha convertido en uno de los mayores luchadores contra el comunismo: "si nosotros no comenzamos a involucrarnos en la política vamos a perder a nuestro país".

Fernández también hizo un llamado a votar en los comicios del 8 de noviembre.

En una ronda de preguntas a la prensa el senador Marco Rubio recalcó que urge educar al pueblo norteamericano sobre la realidad de Cuba. Dejó claro que el régimen cubano es el que tiene el verdadero bloqueo para su gente, prefieren que sean pobres, que abandonen en país a que tengan independencia.

“A nosotros (el exilio) el régimen nos tiene odio, pero a ellos (el pueblo) le tienen miedo”, resumió Rubio.