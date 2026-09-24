Persecución policial deja un detenido; examinan posible conexión con robo de auto en Hialeah

MIAMI.- Un hombre fue puesto bajo custodia este jueves tras una persecución por el noroeste de Miami-Dade, mientras varias agencias investigan si el automóvil que manejaba había sido robado horas antes en el estacionamiento del Hospital Palmetto, en Hialeah, informaron las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, los oficiales siguieron un Nissan Sentra negro por distintas vías del condado hasta lograr detenerlo cerca de la intersección de la avenida 17 del noroeste y la calle 79.

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En el operativo participaron miembros de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), quienes ejecutaron varias maniobras de intervención de precisión, conocidas como PIT, para impedir que el sospechoso continuara la marcha.

Fuentes oficiales indicaron que el auto sufrió daños durante esos intentos, pero permaneció en movimiento hasta que las patrullas consiguieron bloquearle el paso.

El ocupante fue sacado del Sentra y quedó en poder de los agentes. Su identidad y los posibles cargos en su contra no habían sido divulgados al cierre de esta información.

Las pesquisas buscan determinar si se trata del mismo carro que una mujer denunció como sustraído durante la mañana en las inmediaciones del Hospital Palmetto, situado en el bloque 2001 y la calle 68 en el West de Hialeah.

El Departamento de Policía de Hialeah (HPD) explicó que un individuo había sido trasladado al centro médico por integrantes de MDSO para someterlo a una evaluación involuntaria de salud mental bajo la Ley Baker.

Según el reporte policial, el sujeto escapó poco después de su llegada. En el área de estacionamiento se acercó a una mujer que salía de su automóvil y presuntamente ingresó por la fuerza antes de abandonar el lugar.

La corporación añadió que, durante la fuga, el sospechoso chocó contra otro carro. Personal de emergencia evaluó a la afectada y la llevó al interior de la instalación sanitaria para que recibiera atención.

Hasta el momento, los investigadores no han confirmado que el hombre interceptado sea la misma persona que huyó de la vigilancia policial. Tampoco han precisado cómo localizaron el Nissan ni en qué punto comenzó el seguimiento.

El caso continúa abierto y se espera que las agencias involucradas proporcionen nuevos detalles.