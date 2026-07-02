Fundaciones se unen para ayudar a la niñez venezolana tras los terremotos

Siete fundaciones se unen para brindar apoyo a la niñez venezolana tras los terremotos del 24 de junio.

MIAMI.- Los terremotos que han impactado a Venezuela han cambiado la vida de miles de familias y colocado a innumerables niños en una situación de extrema vulnerabilidad. Detrás de cada vivienda afectada hay una historia de pérdida, incertidumbre y esperanza. Y detrás de cada niño existe una responsabilidad que no puede esperar.

Conscientes de esta realidad, nace Su niñez no se derrumba: siete fundaciones, un mismo abrazo , una iniciativa que une el trabajo y la experiencia de ADS America Developing Smiles representando a las Damas Salesianas, INVEDIN, Fundación al Norte del Sur, Fundación Hospital Ortopédico Infantil, FUNDANA, ENGRANART Y Bambi International Foundation, organización que coordina esta alianza solidaria, canalizando esfuerzos, recursos y apoyo para que la ayuda llegue de forma organizada y transparente a quienes más la necesitan.

Más que una campaña de ayuda, esta unión representa décadas de compromiso con la infancia venezolana. Son organizaciones que no nacieron para enfrentar una emergencia. Han estado presentes en hospitales, escuelas, comunidades, casas hogar, programas de alimentación, centros de atención y espacios de protección infantil. Son referencia obligada cuando se habla de solidaridad y compromiso. Hoy, toda esa experiencia se une en un mismo propósito.

Trabajos en pro de la niñez

Cada fundación aporta una historia construida con dedicación y servicio.

La Fundación Hospital Ortopédico Infantil, con más de ocho décadas de labor desde 1942, ha transformado la vida de generaciones de niños mediante atención médica especializada, cirugías, rehabilitación y ortopedia pediátrica.

ADS America Developing Smiles, representando a las Damas Salesianas, con 30 años de trayectoria en Estados Unidos y 58 años en Venezuela, se ha dedicado a la educación de los niños en las comunidades más vulnerables ofreciendo programas educativos, sociales, alimentarios y desarrollo humano

FUNDANA, con más de treinta años de trayectoria, trabaja diariamente por la protección integral de niños, mujeres y familias en situación de riesgo, creando espacios seguros donde pueden reconstruir sus vidas.

Por su parte, Bambi International Foundationapoya a Hogar Bambi, que desde 1996, ha brindado un hogar, protección, educación, alimentación, atención médica y afecto a niños privados del cuidado familiar, convirtiéndose en una segunda oportunidad para cientos de ellos. Desde Estados Unidos, esta fundación articula esta alianza internacional, canalizando esfuerzos, recursos y apoyo para que la ayuda llegue de forma organizada, transparente y eficiente a quienes más la necesitan.

La experiencia de INVEDIN, con más de 50 años de trabajo, dedicados a la atención de niños y jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, problemas emocionales y/o de conducta, con énfasis especial en familias provenientes de sectores populares que buscan un mejor porvenir para sus hijos.

La Fundación al Norte del Sur desarrolla una labor cercana en las comunidades más vulnerables, llevando alimentación, apoyo social y esperanza allí donde las necesidades son mayores.

ENGRANART, nacida en 2017, ha demostrado cómo el arte, la educación y la formación pueden convertirse en herramientas de inclusión, resiliencia y transformación para niños, jóvenes y madres cuidadoras.

Una ayuda que construye futuro

Los recursos obtenidos mediante esta campaña estarán destinados a atender las necesidades más urgentes de los niños y las familias afectadas, contribuyendo no solo a la recuperación inmediata, sino también al proceso de reconstrucción humana que seguirá durante los próximos meses.

En esta primera etapa se ha habilitado una lista de insumos prioritarios para que personas dentro y fuera de Venezuela puedan colaborar adquiriendo directamente los productos necesarios. Asimismo, se organizarán jornadas de recepción de donaciones en el centro logístico de Miami, Florida, desde donde serán clasificadas y enviadas a Venezuela.

Sabemos que la emergencia no termina cuando desaparecen las noticias. Después del impacto inicial llegan los desafíos más difíciles: reconstruir hogares, recuperar la estabilidad emocional y devolverles a los niños la posibilidad de vivir con seguridad y esperanza.

Por ello, esta campaña ha sido concebida como un esfuerzo de largo alcance, capaz de responder a las necesidades inmediatas y acompañar a las familias durante su proceso de recuperación a través de la experiencia y compromiso de este grupo que ha trabajado por Venezuela por mas de medio siglo. Porque cuando un niño recibe apoyo, una familia recupera la esperanza y cuando protegemos a la niñez, ayudamos a reconstruir el futuro de Venezuela.