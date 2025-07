Miami aprueba llevar a referendo límite vitalicio a mandatos de alcalde y comisionado

Según Pardo, la reforma busca evitar que funcionarios prolonguen indefinidamente su permanencia en el poder, abriendo así espacios para nuevas ideas y liderazgos. “Este cambio coloca un máximo de ocho años consecutivos y un total de 16 años en la vida de una persona sirviendo a la ciudad”, explicó.

Inspirada en una iniciativa aprobada en 2014 en Miami Beach con un 69% de apoyo, la propuesta prevé excepciones para quienes hayan sido electos en comicios especiales, respetando así la equidad y los principios democráticos, argumentó el comisionado.

Debaten en la Comisión

Durante el debate, el comisionado Miguel Gabela expresó su respaldo: “Siempre dije que apoyaría el límite vitalicio. Creo que es una buena medida”. No obstante, Gabela lamentó que no se sometiera a referendo una segunda parte del plan.

El comisionado Joe Carollo votó en contra, y lanzó duras críticas a la motivación detrás de la reforma:“Esta es la primera vez en la historia que veo que hacemos cambios hacia atrás, no hacia adelante. Ocho años en política es una eternidad, pero aquí nadie habla de los cabilderos, que no tienen límite y seguirán estando aquí año tras año. Ellos serán los únicos con conocimiento institucional”.

Por su parte, la comisionada Christine King se opuso tajantemente. Cuestionó la retroactividad de la medida y criticó que los funcionarios designados no sean incluidos de manera equitativa. “Estamos haciendo una elección por personas que ni siquiera tienen aún el derecho al voto. Decir que alguien no puede volver a postularse, incluso si el pueblo lo desea, no es justo”, dijo.

King también presentó una moción para aplazar la votación hasta el 24 de julio, pero fue rechazada por tres votos contra dos. Tras ello, la resolución fue aprobada formalmente con la denominación R-25-0244.

Pardo defendió la constitucionalidad de la propuesta, señalando que un caso similar en Miami Beach fue validado por la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito.

Próximo paso: decisión del electorado

Con esta decisión, será el electorado de Miami quien tendrá la última palabra sobre la modificación de la carta orgánica. De aprobarse en las urnas, la medida entrará en vigor de forma inmediata tras el referendo especial.