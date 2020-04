Miami Beach implementa el uso obligatorio de mascarillas

El zip code 33040, que representa el corazón de la ciudad balneario, "es el tercer lugar con más infectados entre los 1.500 zip codes existentes en Florida", argumentó Gelber para tomar la actual decisión.

El alcalde instó a empleados y clientes a llevar mascarillas faciales en tiendas, supermercados, farmacias y restaurantes. “Esa es la nueva orientación del Centro de Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), "y su propósito es reducir la transmisión del virus. Sobre todo evitar el contagio desde aquellas personas que desconocen estar infectadas”, explicó el alcalde.

Y aunque el político consideró que los datos del Departamento de Salud están incompletos, “al carecer de pruebas oportunas y por faltar un pronóstico visible, tenemos que navegar en la oscuridad, con el volumen de infección de nuestra comunidad como la única referencia disponible hasta que dispongamos de pruebas más completas”.

No obstante, manifestó que no existen dudas de que “la realidad es que nosotros somos los terceros, entre 1.500 zip codes, en nivel de infección y eso es una señal clara de que no podemos desoír las orientaciones que estamos recibiendo de las autoridades sanitarias”

El político sostuvo que no es menester cubrirse la boca de forma profesional, “incluso, sería mejor no hacerlo para que quede mayor disponibilidad de mascarillas para los trabajadores de la salud. No obstante, uno puede cubrirse la cara con un pañuelo, una bufanda o alguna pieza de tela hecha en casa”.

Gelber expuso los datos del Departamento de Salud de la Florida sobre los casos de contagios en Miami-Dade y advirtió que “sobrepasan los 5.000 infectados y 47 personas han fallecido víctimas del virus”, a esta fecha, en el condado del sur de Florida.

El político explicó que el uso obligatorio de mascarillas tiene una argumentación científica: “los médicos creen que la transmisión de la enfermedad se produce a través de la gotas que expelemos por el sistema respiratorio incluso antes de sentir los síntomas. Por ello, cubrir la cara con cualquier pedazo de tela ayudará a proteger a otros y a reducir la transmisión de la enfermedad”.

“Estas medidas para nada significan reemplazar la distancia social, lavarse las manos, y las otras orientaciones ya dispuestas. Es una medida adicional”, aclaró.

Alguien se puede preguntar por qué es "obligarorio" llevar mascarillas en Miami-Beach cuando esto es solo una recomendación de CDC, se preguntó retóricamente Gelber: “La labor del CDC es hacer sugerencias, los gobiernos estatales, por alguna razón, han escogido también sugerir y orientar. Pero nosotros no podemos esperar a ver crecer los números para actuar, ya sería demasiado tarde".

Y añadió: "Somos una de la regiones más infectadas del estado, las medidas que hoy proponemos pueden ser exageradas y ojalá que así sea. Peor sería quedarnos cortos, significaría que hemos fallado horriblemente y como consecuencia las personas sufrirían hospitalizaciones o incluso la muerte”, concluyó.

