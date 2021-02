Miami continúa conversaciones sobre el túnel de Brickell

El fin de esta historia es bien conocida, Musk alcanzó su objetivo en 40 días. A partir de entonces, si ocurre un fallo eléctrico, Hornsdale Power Reserve, propiedad de Neoen, puede abastecer a 30.000 hogares con electricidad limpia. O a cerca de 8.000 hogares durante 24 horas.

Pocos medios locales son ajenos a los intercambios de tuits y conversaciones sostenidas entre Francis Suárez, alcalde de la Ciudad de Miami, y el multimillonario de origen sudafricano alrededor de la construcción de un túnel para aliviar el tráfico en la zona de Brickell, en Miami.

El propio alcalde hizo pública su conversación con el magnate en la que Musk sostuvo que era posible construir un túnel en seis meses por el costo de 30 millones de dólares.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Suárez sobre este interesante intercambio de lo que puede ser el inicio de una gran obra que beneficiaría a la ciudad de Miami.

“Lo que puedo decir de mi conversación con Musk es que él no está buscando ganar dinero. Ya tiene 188.000 millones de dólares y es la persona más rica del mundo. Él quiere crear soluciones que aumenten la calidad de vida de las personas”.

“Cuando uno llega a ese nivel, lo importante no es hacer un túnel más o menos. Ese no es su enfoque. Musk, que es una persona bastante joven, es un visionario que busca implementar tecnologías capaces de mejorar nuestra forma de vida”, argumentó.

El alcalde añadió que pronto viajará a Las Vegas para ver los túneles que Boring Company está construyendo, la empresa constructora de estas estructuras, fundada por Musk hace cuatro años.

PuenteBrickellMiami.jpg Puente de Brickell, Miami. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

Detractores

El alcalde fue claro. Cualquier gran idea siempre tiene detractores. “Desafortunadamente, en política es algo a lo que estamos acostumbrados”, subrayó.

Reconoció que no sabe a ciencia cierta cómo se hará el túnel: “Hemos hablado de diferentes opciones. Una de ellas es hacerlo únicamente para carros eléctricos, pero también hemos abordado la posibilidad de construir un túnel para uso general. A quienes se preocupan de que el túnel sea solo para autos eléctricos, debemos recordarles que ese es el futuro. Los autos eléctricos son mucho más eficientes y baratos, al no usar gasolina. Pero aún no sabemos cómo será el túnel”.

Poderes locales

Una obra de esta magnitud y con tantas partes implicadas no se puede ver como una apuesta de un multimillonario, por mucho que sea el hombre más rico de la Tierra. Existen poderes locales y distintas instituciones que deben participar en la toma de decisiones, entre ellas el Departamento de Transporte de Florida, que establece los procedimientos.

“He conversado con la alcaldesa (del condado Miami-Dade) Daniella Levine Cava. Ella está interesada en esta solución. La hemos vimos mostrar su interés en el tuit. El propio Elon Musk reveló que había conversado directamente con el gobernador Ron DeSantis”, señaló Suárez, y añadió: “No siempre se logra la cooperación entre los tres gobiernos. Mucho menos cuando son de diferentes signos políticos. Esto indica que la construcción del túnel no es partidista, algo clave para impulsar obras que afectarán a tantas personas”.

Por otra parte, el edil rememoró que, cuando fue de la Junta de Transporte de Miami-Dade, se hizo un estudio para construir un túnel con iguales propósitos y la idea se descartó por sus altísimos costos y por no encontrar puntos adecuados para el acceso y la salida de los vehículos.

“Obviamente, todas las grandes ideas se tienen que explorar en profundidad. Aunque Elon [Musk] me haya dicho personalmente que él piensa que podría construirlo por 30 millones de dólares y en seis meses, todo el proyecto tendrá que ser estudiado”.

“Todavía no se han hecho los estudios técnicos, ni sabemos cómo se va a financiar y tampoco hemos presupuestado el tiempo que va a tomar recibir las aprobaciones”, aclaró.

Pero Suárez no quiere perder tiempo, al regreso de su viaje a Las Vegas, quiere invitar a Steve Davis, presidente de The Boring Company, para que “comiencen los estudios y así ir avanzando en los procedimientos”.

Además, afirmó contar con el visto bueno del senador Marco Rubio, quien “también se ha mostrado dispuesto a ayudarnos con necesidades federales que tengamos”.

Obstáculos

Una construcción de esta envergadura viene aparejada de la burocracia correspondiente. “Hay diferentes gobiernos que se deben involucrar. Cada uno tiene que dar su aprobación. También se deben analizar las vías de financiación. Si nosotros tenemos que desembolsar los fondos, sería un obstáculo. Pero creo que es posible que ellos financien y se haga por el método de peaje”

Elon Musk, además de ser el hombre más rico de la Tierra, según Forbes, es un talentoso científico e inventor. A sus 49 años es dueño y fundador de Tesla, SpaceX, SolarCity y creador de PayPal y otras empresas.

El joven sudafricano también fundó y lidera The Boring Company, cuyo propósito es revolucionar el transporte, a través de excavaciones de sofisticados túneles por debajo de las grandes ciudades, por donde se podría circular a altas velocidades.

Antecedentes

En 2018 se presentaron a la Autoridad de Desarrollo del Downtown varios proyectos de túneles que pasarían por debajo de río Miami. El más interesante tenía un costo de 900 millones de dólares y su construcción sobrepasaría los cuatro años. Al final, fue descartado.

Un dato importante, según Southern Alliance for Clean Energy, Florida con 64.533 Autos Eléctricos (EV) ocupa el segundo lugar de la nación. De cada 1.000 personas, 3.13 conducen un EV. Una cifra que debe ir incrementándose en un futuro no muy lejano, sobre todo tras las medidas que adoptó la nueva administración del presidente Joe Biden, encaminadas a desestimular el consumo de combustibles fósiles.

The Boring Company tiene entre manos cuatro proyectos de túneles en Hawthorne, Las Vegas, Los Ángeles y en la costa este -entre Washington DC y Nueva York- este último aún en fase de propuesta.

El complejo túnel del puerto de Miami, que permite el paso de camiones y autos, inaugurado en 2014, estuvo más de 20 años en estudios y evaluaciones, y su construcción duró casi cinco5 años. Su costo alcanzó los 700 millones de dólares.

