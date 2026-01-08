Miami: Controversia de Watson Island y futuro del Tower Theater marcan inicio de la era Higgins

MIAMI. - La Comisión municipal de Miami realiza este jueves su primera sesión oficial bajo el mandato de la alcaldesa Eileen Higgins, con una agenda de alta tensión política.

El cuerpo legislativo revisará la polémica venta de terrenos públicos en Watson Island y el retorno administrativo del histórico Tower Theater al Miami Dade College.

POSTULACIÓN Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

Esta jornada definirá el tono de la gestión de Higgins, orientada —según la alcaldesa— a corregir controversias heredadas y proteger el patrimonio municipal ante el escrutinio de los contribuyentes.

Acompañada por el nuevo comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, la edil busca materializar su visión de "menos drama y más decoro", desmantelando vestigios de la pasada administración.

Watson Island

El punto más crítico del día será la renegociación de la venta de 3.2 acres en Watson Island, un terreno de valor incalculable en la Bahía de Biscayne.

La Comisión aprobó en diciembre, con una votación de 4-1, la transferencia de estos predios a los desarrolladores BH3 Merrimac (IG Luxury LLC) por un total de 38 millones de dólares.

La controversia radica en la discrepancia entre el precio de venta y las tasaciones independientes. Mientras la Ciudad aceptó la cifra mencionada basándose en restricciones de arrendamiento, dos avalúos externos valoraron la propiedad entre 100 y 340 millones de dólares si se contara con derechos de propiedad plenos.

El comisionado Ralph Rosado, único voto disidente en diciembre, lidera la resolución (PH9) para reabrir y reconsiderar la transacción. Su argumento central alerta sobre el riesgo de que los desarrolladores revendan la propiedad inmediatamente por hasta 350 millones de dólares, lo que privaría a los contribuyentes de un beneficio millonario.

La capacidad de la Comisión para renegociar términos más justos se considera la primera "prueba de fuego" sobre la integridad fiscal de la nueva alcaldía.

Tower Theater y Miami Dade College

Otro asunto importante en la agenda del cuerpo legislativo local es un proyecto de resolución para devolver la gestión del emblemático Tower Theater al Miami Dade College (MDC).

Este ícono arquitectónico construido en 1926 fue objeto de disputa política en 2022, cuando la Comisión rescindió el contrato con la institución educativa para intentar, sin éxito, convertirlo en un museo para la Brigada 2506.

La nueva propuesta de la alcaldesa Higgins y el comisionado Rolando Escalona establece un acuerdo de 20 años con renovaciones automáticas, con lo que se garantizaría la estabilidad de la programación cultural y cinematográfica que caracterizó al teatro durante dos décadas.

La medida no solo busca corregir el error administrativo que dejó el recinto en un limbo, sino también asegurar que el éxito reciente de eventos como el Festival de Cine de Miami tenga una sede permanente y protegida de vaivenes políticos.

Justicia histórica y reforma electoral

Aunque Watson Island y el Tower Theater dominan los titulares, la agenda incluye otros dos cambios estructurales de gran calado. Primero, el desbloqueo de más de 20 millones de dólares en fondos congelados para el Virginia Key Beach Park, sitio histórico de los derechos civiles en Miami. La orden ejecutiva permitiría finalmente la construcción de un museo largamente prometido a la comunidad negra.

Además, la Comisión abordará la corrección constitucional de los ciclos electorales. Tras un intento fallido y anulado por la justicia en 2025 de cambiar las elecciones a años pares por decreto, el nuevo gobierno municipal propone someter el cambio a referéndum popular.

Esta maniobra busca alinear los comicios locales con los federales para aumentar la participación, pero respetando el proceso democrático que la gestión anterior intentó eludir.

Con esta sesión, Miami no solo estrena liderazgo, sino que pone a prueba la capacidad de sus nuevas autoridades para gobernar bajo la lupa de una ciudadanía que exige el fin de los escándalos políticos en su órgano legislativo.