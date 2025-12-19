Eileen Higgins se juramenta como alcaldesa de Miami, "estoy ansiosa por empezar"

MIAMI. — Eileen Higgins se juramentó como la cuadragésima cuarta alcaldesa de Miami en una ceremonia solemne realizada en el Wolfson Campus del Miami Dade College, lo que la consolida como la primera mujer que asume las riendas de la ciudad en toda su historia.

La excomisionada condal demócrata, quien obtuvo la victoria el 9 de diciembre con casi el 60% de los votos frente al republicano Emilio González, inició su mandato ante la presencia de sus padres y una multitud de seguidores.

En su primer discurso oficial, la edil estableció un tono de ruptura con las controversias del pasado en la Comisión municipal y apeló a la integridad como eje de su gobierno.

Higgins agradeció a los electores por haber optado por un cambio en el gobierno de Miami. "Ustedes eligieron la confianza por encima de la corrupción, el rumbo por encima de la distracción y el servicio público por encima del estancamiento político", aseveró.

Visiblemente emocionada, Higgins reiteró su gratitud hacia la ciudadanía y enfatizó su deseo de trabajar en el terreno. "No puedo decirles lo agradecida que estoy por la confianza que han depositado en mí para servir como su próxima alcaldesa. Estoy ansiosa por empezar a trabajar para ustedes, para cada residente en cada vecindario", anotó.

La nueva edil local recurrió a las enseñanzas familiares para definir su ética de trabajo: "Levántate cada día, trabaja duro y haz lo correcto", citó en referencia a sus padres.

Además, subrayó la importancia de la empatía en la gestión pública con una reflexión que resonó en el auditorio: "Aunque un gobierno no puede amar, puede actuar amorosamente. Y actuaremos amorosamente escuchando lo que la gente de esta ciudad pide".

Su compromiso, aseguró, se medirá por resultados tangibles: "Mi trabajo ahora es cumplir con sus decisiones. Una ciudad definida no por lo que decimos sino por lo que hacemos".

Consenso político y respaldo institucional

El acto se transformó en una demostración de civismo político, con la participación de figuras clave que, pese a las diferencias ideológicas, ofrecieron su respaldo a la nueva ejecutiva municipal.

Francis Suárez, quien se despidió tras 16 años de servicio público en la ciudad, ocho de ellos como alcalde, ofreció una transición cordial. "Iniciamos una nueva era en la ciudad de Miami", declaró Suárez.

El edil saliente añadió: "Fue maravilloso para mí servir. Siempre animaré a la ciudad, a la nueva alcaldesa y a la nueva Comisión mientras intentan hacer avanzar la agenda de Miami".

Desde el gobierno condal, la alcaldesa Daniella Levine Cava celebró la investidura y proyectó un futuro de cooperación interinstitucional. "Esta es la líder correcta para estos tiempos", afirmó Levine Cava.

Levine Cava destacó la capacidad de Higgins para "abordar algunos de los problemas más apremiantes" y la importancia de "trabajar colaborativamente con el condado de Miami-Dade".

Los miembros de la Comisión de la Ciudad también cerraron filas. Christine King, presidenta del cuerpo legislativo, elogió la trayectoria de Higgins y añadió una nota sobre el valor del liderazgo femenino.

"Las mujeres aportan toque especial a los cargos electos. Ella ya ha demostrado su valía y ahora podemos trabajar juntas", afirmó King.

Por su parte, el comisionado Ralph Rosado destacó la experiencia previa de la alcaldesa: "Tiene una trayectoria maravillosa logrando cosas para el Condado y ahora puede enfocarse con precisión láser en la Ciudad de Miami".

Incluso voces nuevas en la Comisión, como Rolando Escalona, manifestaron sintonía con la mandataria. "Estamos listos para liderar. Eileen y yo tenemos mucho en común sobre los cambios que queremos hacer en la ciudad", señaló.

Asimismo, el legislador Miguel Ángel Gabela envió un mensaje de responsabilidad fiscal: "Quiero que el contribuyente y los residentes sepan que vamos a trabajar duro para hacer los negocios de la ciudad".

Agenda urgente y visión de futuro

Higgins, ingeniera mecánica y titular de un MBA, llega al ayuntamiento con una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales de Miami.

Entre sus prioridades inmediatas figuran la crisis de vivienda asequible, la utilización de terrenos municipales para el desarrollo habitacional y una reforma integral al sistema de permisos de construcción, que criticó por su “lentitud”.

También anunció la revisión del acuerdo de cooperación con las autoridades federales que involucra a oficiales locales en tareas de inmigración: "Si vives en nuestra querida ciudad, tú importas", dijo la alcaldesa.

"Nuestra oportunidad es infinita cuando nos unimos, compartimos esta ciudad los unos con los otros y le damos espacio al sueño de cada persona para que vuele alto", concluyó Higgins, antes de encomendar el futuro de la urbe: "Que Dios bendiga a la ciudad de Miami".