Miami-Dade elige a Danielle Cohen Higgins comisionada por distrito 8

Tras el nombramiento, la nueva comisionada sostuvo que era un día muy importante para ella y su familia.

"Es un honor que me hayan nominado y me pondré a trabajar de inmediato”, indicó.

Higgins dijo que está practicando el español porque sabe la importancia de ese idioma para representar a los residentes del Distrito 8.

Expresó que se postuló al cargo de comisionada al creer en los valores de libertad, oportunidad y calidad de vida que encarna Miami-Dade.

“Mis padres emigraron desde Jamaica. Por ello, yo me comprometo luchar porque se conserven los valores que ellos encontraron en este país. Sobre todo, en un momento cuando tantas personas sufren los estragos de la pandemia”.

Sobre el hecho que la hayan nominado sin haber pasado por una elección especial, Higgins explicó que, aunque respeta la decisión de la Comisión, ella estaba preparada para ir a elecciones. Por ello, estuvo haciendo campaña durante casi dos años.

Daniella Higgins, tiene 35 años de edad, es abogada litigante, es madre de dos hijos y graduada de Español.

Dos comisionados se manifestaron en contra del proceso de nominación. Incluso Joe García representante del Distrito 11 se negó a participar en el nombramiento. Mientras que el senador estatal René García votó en contra. Ambos afirmaron que con sus acciones interpretaban el sentir popular expresado en las últimas elecciones.

Según Martínez, el pueblo se merece una elección y escoger a sus representantes. “El pueblo fue claro en el pasado referendo, en caso de vacantes quería unas elecciones especiales”.

No obstante, el comisionado reconoció que no se ha cometido ninguna irregularidad al nombrar a Higgins.

Por su parte, René García, comisionado por el Distrito 13, porqué se opuso a la nominación.

“Estoy a favor de los votantes. Los votantes escogieron en el referendo de noviembre que, en situaciones como estas, debíamos ir a elecciones especiales. Desgraciadamente, los comisionados no lo ven de esa manera”.

Añadió, “los comisionados prefirieron ir por el nombramiento como si fuéramos reyes. Yo no creo que sea lo correcto”.

No obstante, García, tras el nombramiento le dio la bienvenida a nueva comisionada. “Porque esto no fue contra una persona. No fue contra su carácter ni contra capacidad. Me parece una persona inteligente. Solo me manifesté contra el proceso”.

Por su parte, Jose "Pepe" Díaz, comisionado por el Distrito 6, dijo entender que otros comisionados prefirieran una elección.

“Yo mismo la hubiera preferido, pero viendo las condiciones, las urgencias que tenemos actualmente y la necesidad imperiosa de representación del distrito, hemos hecho lo correcto. Una elección especial podría durar meses. En un mes y en un día suceden muchas cosas”.

El comisionado del Distrito 6 restó algo de importancia al nombramiento afirmando que de “todas formas, dentro de dos años, la comisionada tendrá que someterse a la urnas.

Coincidió con sus colegas al señalar que Higgins sería una buena comisionada para el distrito. “Es un encanto como persona y muy inteligente. Es una mujer de origen humilde, hija de emigrantes. Una letrada que ha luchado muchísimo y ahora tiene su propia firma. Ella es la representación genuina de todos nosotros como comunidad”.

Higgins ocupará el puesto de comisionada por el Distrito 8 hasta las próximas en el año 2022.