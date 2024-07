Miami-Dade: lanzan programa de clases masivas de natación para estudiantes de escuelas públicas

La iniciativa, presentada este martes 9 de julio en rueda de prensa en la piscina Malva Y. Bannerman en Brownsville, es un esfuerzo integral y colaborativo entre The Children’s Trust, el condado de Miami-Dade, M-DCPS, la Cruz Roja Estadounidense, The Miami Foundation, United Way Miami, Edu Foundation y la Templeton Family Foundation, con el objetivo de prevenir los ahogamientos infantiles mediante la provisión de clases de natación para niños pequeños, la educación en seguridad en el agua para familias y una campaña comunitaria de seguridad en el agua.