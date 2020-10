Miami-Dade podrían rebasar las 600.000 solicitudes de boletas electorales

La autoridad de Elecciones espera más solicitudes en los próximos días, tal vez 600.000, dado que se podrán pedir hasta el 24 de octubre, a solo nueve días del final de la contienda electoral.

De hecho, el electorado puede elegir entre acudir a las urnas o solicitar el voto por correo postal, de acuerdo a la ley estatal de Florida que lo facilita y lo garantiza.

“Los votantes de Miami-Dade pueden recibir una boleta de votación por correo para una elección específica o para todas las elecciones en las que son elegibles para votar”, señaló la autoridad condal de Elecciones, dirigida por Christina White.

Dada las dificultades que suponen acudir a los centros de votación en tiempo de pandemia, Miami-Dade envía invitaciones impresas “para exhortar a solicitar la boleta de votación por correo”.

En efecto, la fiscal estatal para Miami-Dade Katherine Fernández Rundle reiteró que “la votación por correo garantiza que nadie tenga que renunciar a su derecho de voto si decide quedarse en casa”, por temor a la pandemia.

Solicitud

Años atrás, cuando el voto por correo postal era llamado ‘boleta ausente’, pocas personas lo solicitaban. Pero a medida que las circunstancias han cambiado y el sistema de votación ha sido optimizado, más votantes optan por ejercer el sufragio en la comodidad de sus viviendas.

Si reside en Miami-Dade, puede consultar el portal cibernético Miamidade.gov o llamar al número 305-499-8444 para obtener solicitarlo.

En caso que resida en otro condado, puede contactar a las autoridades de su localidad.

Entrega del voto

“Puede mandar su voto días antes por correo postal o llevarlo personalmente a los locales que serán habilitados, durante las elecciones anticipadas, del 19 de octubre al 1 de noviembre, donde tendremos un buzón especial, custodiado, en el que podrá colocar su boleta”, señaló el vocero Rodríguez.

Tiene dos opciones: Puede enviar su voto por correo postal o solo solicitarlo para ejércelo en casa y luego llevarlo al buzón habilitado.

Miami Dade Dptp Elecciones Vista parcial del edificio que alberga el Depto. de Elecciones de Miami-Dade. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

Esperar a los últimos días para enviar su voto por correo o depositarlo en el buzón habilitado no es aconsejable. No solo corre el riesgo de que su boleta llegue tarde y no se cuente, sino que puede haber olvidado firmarla y entonces la autoridad electoral no le podría avisar a tiempo.

“Aconsejamos enviarla no menos de 10 días antes del 3 de noviembre”, resaltó el vocero del departamento condal de elecciones.

La firma

Sabemos que la firma es fundamental, pero a veces la olvidamos. Además de devolver la boleta votada a tiempo, tiene que asegurarse de firmar el sobre de la boleta.

Cuando el sobre llega al destino, la firma es comparada con el registro de votantes para proteger su voto del fraude electoral. Si falta la firma, su voto no contará. Una firma que no coincida con la registrada tampoco será contabilizada.

Recuerde, hay activistas de campañas que están pendientes de la falta de la firma en su boleta u otro inconveniente. Mientras la autoridad electoral le comunica el error o la omisión, la información al respecto es publicada en archivo público y cualquiera, con solo tener su nombre y fecha de nacimiento, puede saber si hubo problema, aunque nunca sabrá la elección que usted ha llevado a cabo.

La autoridad electoral suele avisar cuando falta la firma. Incluso publica el mensaje en su expediente con acceso por Internet.

Por ello, no se sorprenda si un activista le llama por teléfono y le ofrece asistencia para proveerle otra boleta y plasmar su firma.

“No es ilegal. La falta de firma es plasmada en el archivo de Internet”, confirmó el vocero. Pero ante esta situación, hay quien aconseja comunicarse con la autoridad electoral y solicitar directamente otra boleta.

Miami Dade elecciones 2020 Un empleado del depatamento de Elecciones de Miami-Dade conduce uno de los depósitos con 6.000 boletas. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

Voto asistido

Por otra parte, si usted no puede acercarse a una oficina de correos o no puede acudir al buzón especial habilitado, puede nombrar a un miembro cercano de su familia, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

Si la persona asignada no es miembro cercano de la familia, por ejemplo, un amigo o activista de campañas, las instrucciones de la autoridad electoral especifican que tiene que proveer una carta con el nombre del votante, número de teléfono, fecha de nacimiento, número de elector y el nombre de la persona designada.

Además, tiene que proveer una declaración firmada por un médico, en papel membretado, que afirme que se trata de una situación médica y que el votante no puede acudir al local habilitado para entregar su voto o enviarlo por correo postal.

Las personas asignadas por votantes, incluyendo activistas de campañas, solo pueden representar a dos electores por elección, incluyendo uno que sea miembro inmediato de la familia.

El incumplimiento de este último requisito es castigado por la ley, con multa y pena de cárcel.

No olvide esto: Pida su boleta a tiempo. Las boletas deben estar en la oficina de elecciones del condado antes de las 7 p.m. el 3 de noviembre. En Florida, la fecha del matasello no cuenta. Y los votos que llegan tarde no se cuentan.

Qué votamos

El 3 de noviembre es la fecha fijada para culminar la ronda de votación 2020, que además de presidente, congresistas y representantes estatales incluye el alcalde condal de Miami-Dade que llevará las riendas de un presupuesto de más de 8.000 millones de dólares y la ejecución de medidas que podrían afectar el diario vivir de los cerca de tres millones de habitantes que conforman el condado.

Además, Florida vota en estas elecciones seis importantes propuestas, que van desde salario mínimo y elecciones primarias abiertas hasta requerir dos vueltas de votación para cambios constitucionales y formalizar la disposición de que solo ciudadanos estadounidenses pueden votar.

Elecciones 2020 Miami Dade Vista parcial de una copia sin valor de boleta electoral Miami-Dade 2020. DANIEL CASTROPÉ / DLA

Comenzamos por la elección presidencial, que sucede cada cuatro años y siempre tiene al primer martes de noviembre por fecha final, luego de 10 días de sufragio anticipado y un mes de voto por correo postal.

Presidencia del país

• Donald Trump vs. Joe Biden

US Congress

• Districto 23: Michael Kroske vs. Debbie Wasserman Schultz

• Districto 24: Frederica S. Wilson vs. Lavern Spicer - Christine Alexandria Olivo

• Districto 26: Debbie Mucarsel Powell vs. Carlos Giménez

• Districto 27: María Elvira Salazar vs. Donna Shalala

Alcaldía Miami-Dade

• Daniella Levine Cava vs. Esteban Bovo Jr.

Commisión Miami-Dade

• Districto 3: Keon Hardemon vs. Gepsie M. Metellus

• Distrito 5: Eileen Higgins vs. Renier Díaz de la Portilla

• Distrito 7: Cindy Lerner vs.- Raquel Regalado

• Distrito 9: Elvis R. Maldonado vs.- Kionne McGhee

Senado, Congreso Florida

• Distrito 35: Erhabor Ighodaro vs. Darien Hill

• Distrito 39: Javier Fernández vs. Ana Maria Rodriguez - Celso Alfonso

Representantes, Congreso Florida

• Distrito 103: Cindy Polo vs. Tom Fabricio

• Distrito 105: Maureen Porras vs. Bibiana Potestad

• Distrito 110: Annette Collazo vs. Alex Rizo

• Distrito 111: Ross Hancock vs. Bryan Avila

• Distrito 112: Nick Duran vs. Bruno Barreiro

• Distrito 114: Jean-Pierre Bado vs. Demi Busata Cabrera

• Distrito 115: Franccesca Cesti vs. Browne Vance Aloupis

• Distrito 116: Bob Lynch vs. Daniel Anthony Pérez

• Distrito 118: Ricky Junquera vs. Anthony Rodríguez

• Distrito 119: Imtiaz Ahmad Mohommad vs. Juan Fernández

• Distrito 120: Clint Barras vs. Rebman López

Senado, Congreso Florida

• District 3: Lucia Baez vs. Geller Russ Rywell

• District 5: Christi Fraga vs. Mara Zapata

• District 9: Dennis C. Moss vs. Luisa Santos

Referendos

Florida vota seis probables cambios a la carta magna del estado que podrían redefinir la manera que percibimos ciertas cosas a diario.

Enmienda 1: Plantea especificar que solo los ciudadanos estadounidenses, a partir de 18 años de edad, pueden votar en elecciones federales, estatales y locales.

Enmienda 2: Incrementar paulatinamente el salario mínimo a 15 dólares antes de 2026.

Enmienda 3: Cambiaría las elecciones primarias de “cerradas partidistas” a “accesibles para todos”, sin distinción de asociación política, incluyendo a independientes.

Enmienda 4: Requiere que los referendos sean sometidos a dos escrutinios en elecciones generales. O sea, el proceso demoraría al menos cuatro años.

Enmienda 5: Ampliar el período durante el cual una persona puede transferir los beneficios de Save Our Homes, o sea un máximo de 3% de incremento de impuestos a una nueva propiedad familiar de dos a tres años.

Enmienda 6: Permitir el descuento de impuestos a la propiedad de un jubilado fallecido de cualquier fuerza militar se transfiera al cónyuge sobreviviente.

Municipalidades

Además, varias municipalidades en Miami-Dade celebrarán elecciones propias, como las alcaldías de Aventura, Miami Lakes, Doral, Cutler Bay, Key Biscayne y Medley, así como Miami Biscayne Park, North Miami Beach, Opa-locka, Palmetto Bay, Pinecrest y Sunny Isles.

Entretanto, Bal Harbour, Miami Gardens, South Miami y Surfside acogerán elecciones especiales para votar asuntos particulares y miembros pendientes en sus cuerpos legislativos.