Para tener una mejor idea, la autoridad de Elecciones compara las cifras con una votación primaria similar, la anterior que tuvo lugar en agosto de 2016. En esa fecha, “recibimos 128.711 votos por correo postal y 49.254 sufragios en persona por anticipado” durante dos semanas, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS Suzy Trutie, vice supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

O sea, la cifra total de votos por correo reportada en las primarias de 2016 ya fue superada durante la primera semana de agosto 2020 y la suma de personas que asumen el voto anticipado en locales habilitados va camino a ser sobrepasado.

“En agosto 2016 tuvimos una participación en torno al 20%. Esta vez esperamos un 30%”, anticipó la funcionaria de Elecciones.

De cualquier manera, 30% de participación no es suficiente cuando Miami-Dade reporta 1,480.000 ciudadanos inscritos para votar, de los cuales el 58%, son hispanos, dos puntos porcentuales más que hace dos años.

Recuerde, quienes acudan a las urnas decidirán quien llevará las riendas del condado más importante y poblado de Florida. El alcalde y la Comisión estarán a cargo de un presupuesto anual de 9.000 millones de dólares y sus decisiones afectarán el diario vivir de cerca de tres millones de habitantes.

La segunda semana de elecciones anticipadas culmina el domingo 16, como paso previo al día final del sufragio, el martes 18 de agosto, cuando se sumarás todos los votos y se anunciarán los resultados.

¿Qué elegimos?

Estos días votamos importantes puestos públicos que van desde la primera ronda de candidatos a la alcaldía condal y Comisión del Condado hasta tasador y junta escolar, así como contiendas partidistas para representantes estatales y federales, además de jueces condales o circuitos estatales.

Dada la importancia de estas elecciones y acorde a la ley estatal que facilita tanto el voto por correo postal como el anticipado, la autoridad condal de Miami-Dade habilita 23 locales para facilitar el sufragio anticipado hasta el 16 de agosto, lo que significa que puede votar en cualquiera de esos lugares, independientemente del lugar donde resida.

No olvide llevar una identificación con fotografía, como puede ser el carné de conducir, el pasaporte o tarjeta estatal de identidad; para verificar la autenticidad del portador. De lo contrario, si no lleva el documento requerido, no podrá depositar su voto.

Al presentar su carné de votante, el funcionario que lo atienda imprimirá la boleta que corresponda a su dirección postal.

Si solicitó el voto por correo postal y ya tiene la boleta, puede incluso llevarla marcada (con los votos señalados) a cualquiera de los locales habilitados o a su colegio electoral el martes 18, antes de las 7 p.m.

No obstante, las autoridades aconsejan no esperar a última hora para enviar el voto por correo o llevarlo en persona. En los 23 locales habilitados hay un buzón especial, custodiado, donde puede depositar el sobre sin tener que entrar al recinto.

Medidas sanitarias

Dadas las circunstancias de la pandemia de coronavirus, la autoridad condal recuerda que hay importantes medidas sanitarias que cumplir en los centros habilitados.

“Se exigirá el uso de mascarillas o cobertura facial para entrar al centro de votación”, recordó la vice supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

Además, el votante aplicará gel desinfectante a sus manos al entrar y salir, “que estará disponible a la entrada y salida del local”, señaló la funcionaria.

Para obtener información detallada, puede consultar el apartado Elecciones en el portal MiamiDade.gov en Internet o llamar al 305-499-8444 por teléfono.

Locales habilitados

De 11 a.m. a 7 p.m. del lunes 10 al viernes 14, así como de 8 a.m. a 4 p.m. el sábado 15 y el domingo 16.